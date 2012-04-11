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Москва устанавливает бесполётную зону над Польшей и Прибалтикой

№ 14(306) от 12.04.2012 [ «Аргументы Недели » ]

Москва устанавливает бесполётную зону над Польшей и Прибалтикой
www.sdelanounas.ru

В начале апреля в Калининградском особом оборонительном районе на боевое дежурство встал первый дивизион новейшего ЗРК большой дальности С-400.

Это событие, казалось бы, не заслуживает особого внимания – С-400 уже не первый год поступает в войска. Но до этого дивизионы и полки С-400 шли на усиление системы воздушно-космической обороны Москвы и прилегающих областей. Теперь начали укреплять и ПВО окраин России. В ближайшее время такой же дивизион появится в Находке на Дальнем Востоке. Но в случае с калининградской «четырехсоткой» всё гораздо интереснее.

Польша планирует размещение у себя элементов американской ПРО. Россия предпринимает целый комплекс ответных мер. Установка С-400 позволяет значительно увеличить границу зоны поражения воздушных целей вглубь польской территории. Если у имевшихся там ранее ЗРК С-300ПС дальность достигала 150 км, то у С-400 она уже равна 250 км. А с использованием «длинной руки» – ракеты 40Н6, которая уже поступила в серию, – более 400 км. Получается, что система сможет сбивать множественные воздушные цели над будущими позициями ПРО, над Варшавой и вообще над большей частью Польши. Также любой самолёт может быть сбит и над большей частью территории стран Прибалтики. Получается своего рода «бесполётная зона», которую в НАТО так любят устраивать неугодным режимам. Только потенциальная.

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