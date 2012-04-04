И бесплатная путёвка. В Сибирь

По сведениям из дома правительства, в аппарате первого вице-премьера правительства И. Шувалова царят похоронные настроения.

Начались они ещё до сообщения американской прессы о неблаговидных делах этого крупнейшего госчиновника по «зарабатыванию» сотен миллионов долларов. Там почему-то считают, что г-н Шувалов в новое правительство не войдёт. Максимум, на что он может якобы рассчитывать, – это какая-нибудь госкорпорация.

При этом публикации в СМИ о том, что ему предложат возглавить госкорпорацию по освоению Сибири и Дальнего Востока, там восприняли едва ли не как издевательство. Дело в том, что совсем недавно о г-не Шувалове говорили как о единственном возможном первом вице-премьере правительства. А сейчас говорят, что его, знатока Запада, да ещё связанного с ним незримыми финансовыми узами, готовы «бросить» на Китай, в котором он мало разбирается. Вот и шутят в окружении г-на Шувалова, что уж лучше бы на китайское направление бросили другого Игоря Ивановича – Сечина. В отличие от г-на Шувалова, связанного всеми фибрами своей души с Западом, он известен прекрасными связями с китайскими политическими и деловыми кругами.