Дело Pussy Riot сплотило Русскую православную церковь

Скандальное дело женской группы Pussy Riot, исполнившей в храме Христа Спасителя «панк-молебен» со словами: «Богородица, Дево, Путина прогони», раскалывает российское общество. Однако, по данным «АН», внутри Русской православной церкви по данному вопросу наблюдается почти полное единство – участниц группы необходимо примерно наказать. Причём они не должны отделаться штрафом или небольшим сроком.

Более того, история с пляшущими на амвоне главного храма страны девушками отодвинула на задний план многочисленные внутрицерковные разногласия. По мнению экспертов, причина этого проста – монахи и священники восприняли произошедшее как внешнюю агрессию по отношению ко всей православной церкви. И если оставить её без наказания, то такой либерализм наверняка вызовет волну подражателей и последователей. В такой ситуации верующим не остаётся ничего иного, как защищаться. И даже те, кто ранее постоянно критиковал Патриарха Кирилла по разным религиозным вопросам, в этом случае настроены поддержать Святейшего.

Несмотря на то что православие очень терпимая вера – «ударили по одной щеке, подставь другую», – сейчас делать этого в церкви не намерены. В некоторых известных монастырях ссылаются на знаменитые слова, сказанные московским святителем митрополитом Филаретом. Ещё в XIX веке он чётко сформулировал отношение православия к агрессии: «Гнушайтесь врагами Божиими, поражайте врагов отечества, любите враги ваша». Словом, прощать надо только личных врагов, врагов веры – гнушаться, а врагов Родины просто уничтожать. Возможно, многим подобное отношение к спевшим песню в цветных масках-шапочках девушкам покажется очень радикальным. Но, похоже, организаторы данной акции перешли невидимую им черту и в понимании многих верующих попали в ряды врагов православия и Отечества.

Как считают эксперты, сейчас ситуация в церкви складывается таким образом, что в защиту группы выступает только протодиакон А. Кураев. В начале скандала он даже предложил в качестве наказания «накормить блинами» доморощенных феминисток, а затем «выдать им по чаше медовухи и пригласить зайти на Чин Прощения». Некоторые верующие восприняли эти слова как признак помешательства протодиакона – в лучшем случае, лёгкого. Говорят, недавно сам А. Кураев отстаивал свою личную честь с кулаками, а за оскорбление веры предлагает простить заблудшие души. Всё это идёт в полном противоречии с заветами митрополита Филарета.

Не видят в церкви и явной политической подоплёки в этой истории. Тем не менее эксперты признают: антивластная направленность песни сыграла на руку православным. Среди верующих кое-кто даже усматривает в этом «промысел Божий». В частных беседах монахи и священники признаются, что сейчас церковь не может защитить себя сама, – поэтому приходится обращаться к властям, которые тоже обижены и наверняка не оставят случившееся без наказания. В РПЦ также не готовы считать участниц группы «болящими» – юродивыми или сумасшедшими. Официально они вменяемые и, значит, должны отвечать по закону.

Зато многие верующие и монахи обратили внимание на активную роль, которую играет в раскрутке и защите группы молдавский галерист Марат Гельман. Во внутрицерковных кругах арестованных девушек даже считают «людьми Гельмана». Впрочем, там не хотят мешать панкам петь и молиться – для этого им надо просто построить свой храм. Православные же пускать Pussy Riot в свои храмы не намерены.