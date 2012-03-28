Экспертное управление ждёт начальника

Остаётся неизвестной судьба правой руки г-на Медведева по экономике – А. Дворковича.

Известно, что ещё в начале президентской карьеры своего начальника он мечтал занять кресло министра финансов. Но В. Путин до поры до времени А. Кудрина не сдавал. Потом этот вопрос рассосался сам по себе.

В последние дни г-н Дворкович занят вывозом вещей из своего кабинета на Старой площади. Говорят, что ему якобы обещан пост вице-премьера в кабинете Медведева. С кураторством Минфина и Минэкономики. Вот только разрешит ли это Владимир Владимирович? Впрочем, курировать выгодно всё что угодно. Лишь бы в статусе вице-премьера.

Между тем в период больших переездов Экспертное управление Президента России работает фактически без начальника. А. Дворкович, увлечённый борьбой за вице-премьерство, руководит управлением поверхностно. В результате в нём обострилась борьба между двумя группами за пост начальника управления при президенте В. Путине.

Первая группа стоит за заместителем Дворковича – г‑ном Абелиным. Его союзником является заместитель министра экономики С. Воскресенский. Во второй группе собрались сторонники другого зама – В. Попика.

Одновременно в Управлении говорят и о том, что В. Путин приведёт с собой на это место Н. Найговзину. Сегодня она работает директором департамента социального развития правительственного аппарата. В своё время уже была заместителем начальника того самого Экспертного управления.