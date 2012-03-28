Гадание на кофейной гуще

Формирование нового правительства остаётся тайной за семью печатями. Наблюдателям приходится гадать.

В частности, полпред президента в Уральском федеральном округе Е. Куйвашев будто бы выдвигается на руководство Минрегионразвития. Или на новое строительное ведомство, которое будет создано на базе этого министерства. Хотя это и будет выглядеть понижением, но позволит контролировать реальные денежные потоки. В свою очередь, такая рокировка будет зависеть от того – уйдёт ли министр В. Басаргин на руководство Московской областью вместо генерал-губернатора Б. Громова. Говорят, что на эту должность его лоббирует московский мэр С. Собянин. Они давно находятся с г-ном Басаргиным в дружеских отношениях.

Тем временем за пост главы Московской области продолжается нешуточная борьба. В Управление Президента России по внутренней политике до сих пор не поступило указание, на какую «тройку» кандидатов готовить документы к встрече 30 марта Дм. Медведева с руководством партии «Единая Россия».

Остаётся лишь повторить те предположения, что курсируют по этому поводу. В «тройке» кандидатов будут С. Шойгу и В. Басаргин. Но всё чаще называют и Б. Грызлова.