Диавол и пустота

Поначалу казалось, что дурацкая история с кривлянием четырёх бесполых существ с вязаными носками на головах в храме Христа Спасителя (ХХС) так и останется не более чем дурацкой историей. Мало ли сегодня желающих прославиться в Интернете любым способом – даже богохульством. Но массированная «раскрутка» этого позорища федеральными телеканалами сделала четырёх юродивых знаменитыми на весь мир.

Даже Патриарху Кириллу не удалось отмолчаться – он скорбно заявил под камеру, что «диавол посмеялся над нами».

Заметим, что всё это происходит сразу после не менее шумной кампании по разоблачению казанских полицаев, которые по-садистски пытали несчастного бутылкой. Не исключено, что и после разоблачения слуг «диавола» нам для общественного обсуждения подкинут новую гадость. И так, похоже, до мая, когда дуумвират объявит состав правительства. Именно этот вопрос сегодня самый главный, а не обсуждение музыкального ЧП в ХХС.

И без привлечения четвёрки с вязаными носками на головах давно известно, что в храме все желающие могут организовать без всякой цензуры застолье по любому поводу с музыкой и танцами в пяти залах на полторы тысячи мест. Причём – с применением генераторов лёгкого и тяжёлого дыма, снега и даже мыльных пузырей. Всё – по четыре тысячи рублей, согласно официальному прейскуранту ХХС.

Тем временем важнейшая для страны тема о составе правительства нашла пока единственный отклик «сверху». Пресс-секретарь г-на Путина заявил о членах дуумвирата: «Когда эти два человека договорятся, тогда всё и будет объявлено». По этому поводу известный политолог Глеб Павловский заявил «АН»: «Происходящее – это худшая форма формирования правительства! Два этих человека опять хотят сделать нам сюрприз и больше всего озабочены не качеством решения, а тем, чтобы об этом сюрпризе никто не узнал до дня решения».

Остаётся под принуждением ТВ изучать опыт проведения пыток казанской полицией. И ещё – отслеживать творческий путь четырёх дурочек, который зафиксирован на камеры мобильных телефонов для тиражирования федеральными телеканалами.

Так откуда же они взялись, эти «разноцветные головастики»? Ясное дело – из школ, институтов, с улицы. То есть образование получили соответствующее. Такое, что никаких перспектив для карьеры нормального человека у них не предвиделось. Кто поумнее, заявили после выборов в опросе ВЦИОМ, что хотят уехать подальше от пустоты. Но таких мало. Большинство – малообразованны и никому не нужны. Их-то и прибирает к рукам дьявол.

Но как далеко простирается взгляд патриарха в поисках «Князя тьмы» – того, что корёжит мозги «головастиков»? Простой пример. Одновременно с разоблачением святотатцев один из федеральных телеканалов показал сюжет из районного центра Вязники (Владимирская область) о фактическом закрытии родильного дома. Рожениц приходится возить из города с населением 40 тыс. человек, а из богом забытого села – за 70 километров. Спасают врачи из Владимира – работают пока вахтовым методом. Но долго не протянут. Говорят, что все санитарки разбежались отсюда из-за зарплат 2300–2700 рублей в месяц. Таких примеров по всей стране десятки, если не сотни.

И кто же «правит бал» в Минздраве после этого? Кто «правит бал» в дорожном строительстве и образовании? Кто «пасёт золотого тельца» в правительстве, в котором жена одного из первых вице-премьеров официально имеет дневной доход три миллиона рублей – сравните её с санитаркой из Вязников? Патриарх не видит здесь руку дьявола. А может, и видит, но молчит. В политологических кругах давно говорят, что он чрезмерно углубился в политику. Его даже сравнивают с покойным генералом Лебедем. В смысле – служить только высшему руководителю. А когда тот ослабнет – подхватить знамя власти. Вот и приходится страдать от такого искушения – получать Божье испытание через «цветных головастиков».

Впрочем, у всех свои искушения. Говорят, что члены дуумвирата формируют новое правительство с прицелом на предстоящую вторую волну приватизации. Искушение, надо сказать, – из самых главных. Здесь случайных людей, даже самых гениальных, быть не может. Только те же Голикова, Фурсенко, Сердюков, Левитин… Даже Игорь Юргенс, вице-президент РСПП, которого называли «выносными мозгами» Дм. Медведева, не удержался от комментария:

– Мы летали по всей стране, собирали точки зрения, собирали людей. И в этой обстановке сказать, что только два человека, собственно, «должны договориться»? Тогда к чему концепция, к чему Большое (или Открытое) правительство и все эти программы?

Сомнения, сомнения, сомнения…