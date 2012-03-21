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К чему приводит похмельный синдром

№ 11(303) от 22.03.2012 [«Аргументы Недели », Андрей Угланов ]

К чему приводит похмельный синдром
www.echo.msk.ru

На сайте КПРФ (http://kprf.ru/otvet/104064.html) появилась статья «Заказная ложь под видом «Аргументов», поливающая грязью «АН». Она вышла из-под пера аж секретаря ЦК КПРФ, первого секретаря ЦК Союза коммунистической молодёжи РФ, первого секретаря Тульского обкома КПРФ, депутата Государственной думы тов. Афонина!

Пару десятков лет назад только от перечисления регалий этого писателя можно было упасть от страха с табуретки. Слава Богу, времена изменились. Обычно мы не обращаем внимания на подобную грязь. Но в данном случае молчать не получится. Дело в том, что «АН» читают около 3 млн. человек по всему миру. В том числе рядовые коммунисты.

По их отзывам легко предположить, что «АН» остались одной из немногих газет, которые отстаивают права рабочего класса. Причём не на первомайских демонстрациях с шариками и красными бантиками на лацканах дорогих пальто, а на деле. На страницах «АН» постоянно печатаются репортажи с заводов, из крестьянских хозяйств, научных коллективов. Газета попросту курирует целые отрасли народного хозяйства – в первую очередь отечественный авиапром.

Мало того, накануне президентских выборов была полностью опубликована программа КПРФ и её кандидата в президенты Г. Зюганова. Сделано это бесплатно и без просьбы кого-либо из партийцев. Знали, что на Зюганова и его партию смотрят с надеждой миллионы избирателей. Поэтому и дали возможность читателям с ней ознакомиться. В КПРФ этого не заметили. Похоже, что сценарий и результаты выборов были в ЦК известны изначально.

Вспоминается и другое. У КПРФ и её «свистков» не хватило собственного ума привести пример антигосударственных безобразий на встрече с президентом Медведевым летом прошлого года. Товарищам помогли материалы «АН». В том числе о существовании уникального авиационного двигателя НК-93. Того самого, который усилиями министра Христенко и его замов приговорили к смерти и забытью вместе со знаменитой двигателестроительной фирмой СНТК им. Н. Кузнецова. В результате во фракции КПРФ в Думе были проведены слушания совместно с «АН». Позднее Г. Зюганов вручил президенту Медведеву папку с документами и фильм, подготовленные редакцией, – об успешных госиспытаниях этого авиадвигателя. В знак признательности КПРФ даже наградила «АН» памятной медалью.

И что же пишет в своей заметке тов. Афонин? О том, что «АН» сделали в статье «От Зюганова побежали первые крысы» вывод, что партийная молодёжь недовольна послевыборным оппортунизмом Зюганова. И это после его заявлений о непризнании честности выборов? Так в том и беда, что заявил и дальше пустил дело в «свисток Афонина». Мало того, сотни тысяч людей, которые вышли защитить его партию от фальсификаций на выборах в Думу (а многие из них голосовали за КПРФ, так как не видели другой альтернативы ЕдРу), он обвинил в подготовке «оранжевой» революции. Хотя до выборов громогласно пугал власть, что в случае фальсификаций сам выведет народ на улицы. И что? О фальсификациях заявил, но не только не вывел своих, а даже тех, кто вышел за него заступиться, публично предал.

Правда, в приличной компании – с Мироновым и Жириновским.

В нашей статье прозвучал робкий намёк, что и сам тов. Афонин, будучи человеком молодым, такими действиями Зюганова недоволен. Но либо он испугался самого Генсека, либо мы и в самом деле ошиблись. Вот и остаётся таким борцам за «рабочее дело», как Афонин, напрягать свой мозг, чтобы вспомнить такие мерзкие слова, которые он употребил в адрес «АН», как «подлоги и сплетни». При этом утверждает, что только вокруг КПРФ может сплотиться народ, недовольный существующей властью. Кого хотите сплачивать, Афонин? «Ваши» засели в Думе и пользуются дармовыми столовыми, секретаршами и чёрными «членовозами», вместо того чтобы отказаться от мандатов и пойти к народу, которым вы так любите прикрываться. Говорите при этом, что у вас спёрли до 15 процентов голосов. Но по-прежнему мирно смотрите, как ваши грозные заявления в суд тихо истлевают там без какого-либо движения.

После истеричной записки тов. Афонина стало окончательно ясно, что КПРФ находится в глубоком кризисе. Её лидеры не знают, что делать. На Кремль тявкать – так в искренность этого уже никто не верит. Призывать народ к сопротивлению эксплуататорам и ворам – боязно. Со многими из них они часто встречаются на госприёмах и фуршетах, где мирно обмениваются шутками с добрыми улыбками на лицах.

 Одним словом – верхушка загнила. Оставила себе последние пролетарские удовольствия – под телекамеру положить цветочки на могилку Сталина да в фантомный День пионерии повязать десятку детишек красные галстуки на Красной площади… Вот и вся оппозиция «режиму».

Что же «АН»? Мы продолжим делать то, что делали: защищать российских инженеров, рабочий класс, крестьян, науку, студентов, школьников, военных… Защищать своим оружием – пером. Иногда, правда, случаются неожиданные попадания, о которых и не думали. Тов. Афонин воспринял, как видно, в похмельном послевыборном синдроме, на свой счёт заголовок совершенно микроскопической статьи «…побежали первые крысы». Его так пронесло после этого, что не постеснялся забрызгать словесным поносом тех, с кого должен брать пример. Что же, даём ему возможность публично извиниться. 

В противном случае награда КПРФ в адрес «АН» будет возвращена и положена на порог кабинета Генсека.

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