Кремль остался без хозяина?
№ 11(303) от 22.03.2012 [ «Аргументы Недели » ]
В кругах, близких к администрации президента, всё чаще говорят, что он больше не появится в своих покоях в Кремле. В качестве президента.
Будто бы уже почти месяц он не появляется в своих апартаментах. Президентская зона вообще закрыта. Похоже, в ней ведутся ремонтные работы. Дм. Медведев тем временем работает с документами в подмосковных Горках. Если какие-то мероприятия всё же случаются в Кремле, то в неких залах для заседаний или для приёма послов.
Следует напомнить, что так же было и в 2008 году, когда В. Путин тоже заранее готовил свой отъезд из Кремля в Дом правительства. Премьер В. Зубков заранее освободил свой кабинет, переехав в другой.
Кстати, ремонт после старого хозяина и вправду бывает необходим. Например, Руслан Хасбулатов, находясь в начале 90-х в нынешнем премьерском кабинете, любил покурить трубку с каким-то очень пахучим табачком. Поэтому запах от старого хозяина кабинета и может оказаться несовместимым с напряжённой работой сменщика.
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес