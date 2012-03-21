Кремль остался без хозяина?

В кругах, близких к администрации президента, всё чаще говорят, что он больше не появится в своих покоях в Кремле. В качестве президента.

Будто бы уже почти месяц он не появляется в своих апартаментах. Президентская зона вообще закрыта. Похоже, в ней ведутся ремонтные работы. Дм. Медведев тем временем работает с документами в подмосковных Горках. Если какие-то мероприятия всё же случаются в Кремле, то в неких залах для заседаний или для приёма послов.

Следует напомнить, что так же было и в 2008 году, когда В. Путин тоже заранее готовил свой отъезд из Кремля в Дом правительства. Премьер В. Зубков заранее освободил свой кабинет, переехав в другой.

Кстати, ремонт после старого хозяина и вправду бывает необходим. Например, Руслан Хасбулатов, находясь в начале 90-х в нынешнем премьерском кабинете, любил покурить трубку с каким-то очень пахучим табачком. Поэтому запах от старого хозяина кабинета и может оказаться несовместимым с напряжённой работой сменщика.