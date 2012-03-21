Дагестан готовится к большой войне?

В Дагестан из Чечни передислоцированы, по разным данным, от 15 до 25 тыс. военнослужащих Минобороны и ВВ МВД с тяжёлой бронетехникой. Власти путаются в показаниях: то ли обычная ротация, то ли создание Временной оперативной группы МВД в республике.

Первыми о передислокации сообщили очевидцы. Они насчитали более 300 единиц различной техники, в том числе бронетранспортёров, «Уралов», командно-штабных машин. Ранее в Дагестан из Чечни были доставлены танки Т-90 и системы залпового огня.

В официальном сообщении говорится, что «часть сил Временной оперативной группировки органов и подразделений будет передислоцирована из Чечни в Дагестан, где будет образована Временная оперативная группа МВД России». А секретарь Совбеза Дагестана Магомед Баачилов заявил, что это «ротация».

Обе версии можно считать несостоятельными. Официальную – потому что тяжёлая бронетехника и «Грады» в таком объёме временной оперативной группировке не нужны. А про «ротацию» говорить просто глупо – части и подразделения не ротируются в таких масштабах. Так что предстоит большая армейская операция по уничтожению местного бандподполья. Либо наши руководители знают что-то такое, что потребовало переброски фактически двух дивизий в республику. И это к уже дислоцированной в Буйнакске 136-й бригаде, морским пехотинцам в Каспийске, прикомандированным отрядам ОМОН.

Есть и третья версия, гораздо более серьёзная. «Сейчас в республике сосредоточено порядка 55–57 тысяч штыков. Не считая местной полиции. Большая часть – это армейская группировка с тяжёлой бронетехникой. У нас говорят – а родственников на азербайджанской стороне много, – что летом Баку вновь попытается решить проблему Нагорного Карабаха. И такой «кулак» служит ему предупреждением, что Россия не оставит в беде Армению», – рассказал «АН» источник в силовых структурах Дагестана.