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Кого понесёт по сообщающимся сосудам?

№ 11(303) от 22.03.2012 [ «Аргументы Недели » ]

Кого понесёт по сообщающимся сосудам?
Н. Кропачев

Нарастает волна слухов вокруг переговоров «нового-старого» президента Владимира Путина и «пока ещё президента» Дмитрия Медведева. Тема одна – формирование штатного расписания будущего кабинета министров.

Едва ли сможет сохранить за собой пост министра финансов А. Силуанов. Уж слишком он близок уволенному Медведевым фрондёру А. Кудрину. Последний, по-видимому, так серьёзно увлёкся перспективами строительства праволиберальной партии, что может потерять и доверие Путина.

Многих слухмейкеры пытаются «продвинуть» по горизонтали, намекая на активные кадровые рокировки. Под Эльвиру Набиуллину якобы копает Татьяна Голикова. Однако кандидатом на замещение должности Набиуллиной чаще всё же называют её заместителя С. Воскресенского. Впрочем, судя по активности, которую развивает нынешний глава Минэкономразвития, отказываться от своей должности она не намерена.

По другим слухам, Голикова может поменять Силуанова на посту руководителя Минфина.

Министр образования Фурсенко, как утверждают, планирует занять руководящую позицию в Московском госуниверситете. Для этого всячески последнее время располагает к себе преподавательский состав. Место самого Фурсенко прочат Николаю Кропачеву. Но он якобы хочет совместить пост министра со своей должностью ректора СПбГУ.

Вице-премьер Дмитрий Козак может реализовать свой давний план стать Генпрокурором, сменив на этом посту Юрия Чайку. В последнее время Генпрокурор находится под жёстким информационным огнём.

Александр Хлопонин, вице-премьер, может уйти по «техническим» причинам с поста полпреда в Северо-Кавказском федеральном округе. Накануне серьёзного обострения отношений на Ближнем Востоке там необходим скорее настоящий силовик, а не двигатель бизнес-проектов.

Первый вице-премьер Виктор Зубков, возможно, также ищет новое место работы, но отказываться от лидирующих позиций в «Газпроме» в качестве председателя Совета директоров не намерен.

Игорь Шувалов, ещё один первый вице-премьер. Его позиции ослабли в связи с неуспехом, как говорят, при подготовке саммита АТЭС в Приморье. Объективности ради отметим, что в последний период он усиливал свои аппаратные позиции. Что послужило основанием для предположений о премьерских перспективах Игоря Ивановича.

Наконец, в последнее время часто намекают на вероятный уход с министерского поста Сергея Лаврова, который уже якобы запланировал в перспективе занять пост заместителя генсека ООН.

В целом же кабинет министров, который сформируется в ближайшее время, скорее всего, будет «двухъядерным». Большое ядро составят креатуры Путина, а малое ядро – Медведева. Взаимодействие этих двух ядер и станет основным содержанием системы сдержек и противовесов, которую создаёт «новый» Путин.

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