Эффект «профессора Плейшнера»

После выборов президента страны прошло больше десяти дней. Избиратели ждут начала обещанных перемен. В ответ для «начала» новый и старый президенты предложили жителям Краснодарского края переназначить в четвёртый раз г-на Ткачёва, при котором случилось «кущёвское побоище» и много чего ещё. Хотя почти все, кого интересует эта тематика, были уверены, что вслед за приморским Дарькиным последует именно Ткачёв.

Чего ждать от власти в самое ближайшее время? Премьер Путин проведёт на следущей неделе заседание Русского географического общества, в котором является главой попечительского совета. Председателем общества является С. Шойгу. Не исключено, на заседании речь пойдёт о проблемах Сибири – от Урала до Тихого океана. Говорят, именно г-ну Шойгу поручат возглавить новую госкорпорацию по освоению этих территорий.

Но до встречи с географами В. Путин проведёт ещё одно заседание – по обеспечению единства измерений. Уж не о прошедших ли выборах там пойдёт речь? Впрочем, главное сегодня – изменит ли новый президент состав правительства. Пока ничто не предвещает кардинальных перемен. Наоборот, всё увереннее говорят, что г-н Сердюков, к примеру, останется военным министром. А вот знаменитого генерала, командующего десантными войсками В. Шаманова, из армии, скорее всего, выгонят. Сердюкову он не нравится, да и в узком кругу позволяет себе отпускать критические замечания по разным вопросам, которые скрупулёзно фиксируются. Ему прочат руководство ДОСААФ. Разумеется, если опытнейший военный не сочтёт это унижением. Известно же, что на такие должности посылают вышедших «в тираж». А у генерала Шаманова даже не истёк возрастной предел, который, кстати, скоро повысят на пять лет.

Ещё одна головная боль, от которой давно хотели избавиться тысячи учителей и учеников. Это министр Фурсенко. На радость всем он будто бы провёл совещание в министерстве, где попрощался с сотрудниками. Но на самое «прощание» произнёс загадочную фразу – мол, неплохо бы ввести ЕГЭ ещё и в вузах. Значит, руки продолжают чесаться по работе. Значит, тоже ждёт царского благословения.

Особая статья – министр здравсоцразвития Т. Голикова, которую давно прозвали «мадам Арбидол». В чиновничьей среде говорят, что если она и лишится министерского кресла, то лишь для того, чтобы сосредоточить в своих руках все социальные и здравоохранительные бюджетные деньги. Будто бы она возглавит сразу три объединённых в госкорпорацию социальных фонда – Пенсионный (ПФР), Медицинского страхования (ФОМС) и Социального (ФСС).

Для справки. Бюджет ФОМС только на 2012 год составил 369 млрд. рублей. Фонд социального страхования – 501 млрд. рублей. Пенсионный фонд РФ – 5 трлн. 654 млрд. 900 млн. рублей! Сложенные во­едино, эти деньги затмят всё, существующее под вывеской «Государство». После этого министром здравоохранения может быть даже бывшая акушерка. Деньгами-то всё равно будут распоряжаться та же Голикова, её друзья и родственники. А впереди маячит приватизация госкорпораций…

Хочется напомнить о том, благодаря чему В. Путин получил на выборах президента поддержку более половины избирателей. Его статьям в газетах и предвыборным обещаниям поверили. Он говорил, что это и есть его программа. Она ставила крест на воровстве, социальной несправедливости, «ментовском» и судейском произволах, разрушении системы образования и российской промышленности. Она впитала в себя всё самое лучшее, что было у коммунистов, жириновцев и «справедливцев». По сути – это была программа социал-демократического, левого, толка. И это сработало. Усталость от вороватых и непрофессиональных министров, дикого воровства чиновников и руководителей ряда госкорпораций, их полная безнаказанность уже довела значительную часть населения «до ручки».

Самое время напомнить о персонаже телефильма Татьяны Лиозновой «17 мгновений весны» – профессоре Плейшнере. Помните, как, ускользнув от гестапо в Швейцарию, он забыл об элементарной осторожности, за что и поплатился. Не дай Бог, если эйфория от победы вскружит В. Путину голову и он оставит всё как есть. В этом случае протестные настроения могут стать более радикальными, чем были последние пару лет, когда все ждали перемен. Это прекрасно понимают в ближайшем окружении премьера-победителя и отдельные представители в руководстве силовиков. Понимают и будто бы даже приветствовали протестные митинги в Москве. С единственной целью – не дать В. Путину оставить всё как есть.

Скоро мы увидим – чья взяла? Это станет ясно из того, состоятся ли новые назначения профессионально пригодных министров и глав госкорпораций. Если случится эффект «профессора Плейшнера», то неминуемо произойдёт дальнейшая концентрация бюджетных средств в руках узкой группы всё тех же вороватых персон.

Сегодня в полном экстазе они пожирают глазами Путина. А завтра при первой же опасности бросятся врассыпную, разбежавшись по миру в неизвестных направлениях. Выбор вариантов за новым президентом.