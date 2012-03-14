Обама держит нос по ветру

Как известно, лидеры ведущих западных стран поздравили В. Путина с победой на президентских выборах весьма нестройными рядами. Президент США Барак Обама вообще долго молчал. Причём о том, что он направил поздравление, стало известно от Ю. Ушакова – заместителя руководителя Аппарата правительства России по международным делам. А вот «с подачи» пресс-службы самого Б. Обамы западные СМИ сообщили, что поздравлений якобы не было. Был лишь деловой телефонный разговор.

Такие отложенные по времени обращения лидеров ведущих стран Запада к В. Путину случились неспроста. Они должны были продемонстрировать ему и новым олигархам, что Запад продолжит взаимодействие с В. Путиным. А одновременно намекнуть на легитимность его избрания. Мол, в этом вопросе он им, западным лидерам, не ровня.

Хуже всего пришлось Б. Обаме. Он пригласил Путина на очередной саммит G8 в Чикаго и встречу руководителей – стран членов НАТO, которая должна будет состояться там же на следующий день. Но Путин к натовцам ехать отказался, сославшись на тупик по вопросу ПРО. И его демонстративный отъезд выглядел бы как провал встречи G8. В результате г-ну Обаме пришлось перенести её из Чикаго в свою вашингтонскую госрезиденцию Кэмп-Дэвид. Несмотря на то, что в Чикаго на организацию встречи уже потратили не менее 30 млн. долларов.

С другой стороны, Б. Обаме было опасно для своей политической карьеры даже намекнуть, что он поддерживает В. Путина и даже поздравляет его с победой. Накануне президентских выборов в США это стало бы дополнительным козырем для республиканцев. Среди них существует мнение, что выборы В. Путин выиграл не совсем честно.

Но Б. Обама, как и другие западные лидеры, всё же позвонил В. Путину. Всем им необходима скорейшая личная встреча с ним на саммите «Большой восьмёрки». В НАТО не очень-то хотят развязывания войны с Сирией и Ираном и пытаются срочно выяснить позицию В. Путина как по сирийскому, так и по иранскому вопросу. К тому же США уже «по уши» зависят от России в «афганском транзите» из-за предоставленного Москвой воздушного и железнодорожного коридора. Открытая под Ульяновском перевалочная база ВВС для грузов США и НАТО в Афганистан увеличит эту зависимость ещё больше.

Более того, в условиях острого финансового кризиса американцы уже не могут в огромных количествах печатать деньги, как это было раньше. Остаётся только один путь – привлекать средства из-за рубежа, в том числе и из России. Весь предвыборный год разные отечественные СМИ обращали внимание на то, что наша страна медленно, но планомерно уменьшает количество находящихся в её собственности американских государственных облигаций (трежерис). Рисовались замечательные графики и таблицы, из которых следовало, что Россия избавилась от значительной части своих «заокеанских активов»: декабрь 2010 г. – 151 млрд. долл., декабрь 2011 г. – 88 млрд. долларов. Словом, мы достали наконец из кармана фигу и показали её прямо «чёрному властелину мира» Обаме. Да здравствует финансовая независимость, рубль крепок как никогда, а за доллар скоро в морду будут давать.

Таким образом, создавалось полное впечатление, что Москва твёрдо решила играть на международной арене против доллара. Однако за несколько дней до голосования 4 марта американцы обнародовали новую статистику по всем владельцам своих облигаций. В России в это время митинговали – одни готовились «умирать под Москвой», другие ловить «банду жуликов и воров» и на новую информацию не обратили внимания. Но как только просохли послевыборные слёзы, пущенные по разным поводам, её всё-таки заметили.

Выяснилось, что за последний год наша страна вовсе не сокращала количество «грязных зелёных бумажек», а оставила их на одном уровне – 150 млрд. долларов. Забавнее всего, что уменьшением своей доли трежерис (более чем в два раза) занималась Великобритания, которую всё это время в Москве упрекали за излишнюю поддержку финансов США. Как считают эксперты, такая неразбериха сложилась из-за того, что новый поток российского бабла за океан шёл через лондонские банки. И какое-то время оно учитывалось как «деньги её Величества». Так что под предвыборные разговоры о происках Госдепа Кремль занимался тем же, что и последние 10 лет, – поддерживал на плаву американскую экономику. Понятно, что Обама был в курсе этого, поэтому и с поздравлениями сильно затягивать не стал.