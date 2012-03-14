Третий лишний?

Многие называют результат Михаила Прохорова (3-е место) одним из самых интересных событий прошедших президентских выборов. Скорее всего, имел место так называемый new face – эффект: избиратели дали понять, что приветствуют любые «новые лица» в избирательной кампании. Но едва ли за месяц её проведения всем проголосовавшим за Прохорова удалось разобраться, что он за человек. Чего от него ожидать в случае победы?

Интересно отметить, что на последнем этапе кампании Путин явно конкурировал с Прохоровым в номинации «альфа-самец»: в рамках этого конкурса был запущен довольно неудачный ролик про голосование за Путина и «первый раз» с откровенно сексуальным подтекстом. Впрочем, первым тему начал разрабатывать Прохоров, с ходу, ещё в начале кампании. Он пообещал жениться в случае победы (ничем ведь не рисковал!). Этим сразу привёл в состояние крайнего возбуждения женскую половину российского студенчества.

Впрочем, обаяние власти и в этот раз сделало своё дело. Судя по результатам голосования, Прохоров Путину – не конкурент в смысле поклонниц самого разного возраста.

Трудно заподозрить удачливого бизнесмена в потере ориентации в «трёх соснах» российской политики. Но можно не сомневаться, что с его стороны имеет место точный бизнес-расчёт. Например, Прохорову третий результат в предвыборной гонке понадобится для строчки в своём резюме, которое можно будет представить инвестбанкирам за рубежом.

Едва ли он будет продолжать партийную или политическую карьеру. Его заявления о создании партийного проекта рассматриваются как попытка продемонстрировать избирателям серьёзность своих намерений. Так, любой мужчина знает, что дорогой букет и изысканное вино повышают его шансы… В лучшем случае Прохоров «просто даст денег» на партию, а возглавит её, возможно, Алексей Кудрин.

Ну и, наконец, участие Прохорова в предвыборной гонке было также формой проведения «олигархического» досуга, в ходе которого кандидат получил всероссийский PR и изрядную долю адреналина. И едва ли после этого зажглась новая политическая звезда.

Есть мнение, что М. Прохоров делить свой партийный проект ни с кем не сможет. Хотя настораживает то, с какой настойчивостью он утверждает, что создаёт «партию без вождей», что невозможно в принципе.