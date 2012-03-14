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От Зюганова побежали первые крысы

№ 10(302) от 15.03.2012 [ «Аргументы Недели » ]

От Зюганова побежали первые крысы
www.ksonline.ru

Похоже, что с помощью избирательных технологий и специфического подсчёта голосов по КПРФ нанесён сокрушительный удар. Вернее, по партийному лидеру Геннадию Зюганову.

Уже проявили себя и «игривые» коммунисты, которые окопались в медиапространстве и стали первыми крысами, что бегут с тонущего корабля. Причём, обливая собственным дерьмом Зюганова, они заявляют, что не делали этого до выборов исключительно из собственной порядочности. На самом деле выжидали.

Между тем лидер КПРФ Г. Зюганов действительно оказался в довольно сложном положении. В его спину вонзают ножи разного рода авантюристы и слуги множества господ. Снизу подпирает молодёжь, которая подозревает вождя в оппортунистической политике по отношению к правящей верхушке. В частности, против Г. Зюганова высказался даже близкий ему человек Юрий Афонин. На сегодня он – первый секретарь Центрального комитета Ленинского коммунистического союза молодёжи Российской Федерации (ЛКСМ), член Президиума и секретарь ЦК КПРФ, первый секретарь Тульского обкома КПРФ. На выборах в Госдуму он был №3 в списке КПРФ.

В такой ситуации тов. Зюганову остаётся резко высказываться в адрес Путина, обвиняя его сторонников в фальсификации выборов. Он не поехал даже на встречу с Путиным после оглашения результатов выборов президента.

Зюганов по-прежнему считает, что набрал на выборах президента 27–28%. А в «Кремле» его обманули, обещая за будущую лояльность сильно не «резать». Поэтому он и не пошёл на встречу с Путиным. В партии это могло  быть истолковано как слабость или предательство.

Говорят, что ближайшие соратники генсека уже начали осторожно уговаривать его сменить амплуа. Конкретно – стать  «почётным председателем партии». Но уговоры пока ни к чему не привели.

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