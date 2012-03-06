Что ждёт Россию в ближайший год?

Выборы прошли, но спокойствия в стране не наступило. Общество продолжает оставаться расколотым. Одни празднуют победу, другие – не могут смириться с поражением. В любом случае с этими результатами нам предстоит жить дальше. Как? Об этом мы спросили известных людей, представляющих разные политические лагеря.

Илья Пономарёв, депутат Государственной думы (фракция «Справедливая Россия»):

«Будем свидетелями серьёзных потрясений»

– Думаю, что в ближайший год Россию ждёт период нестабильности и потрясений. В результате массовых фальсификаций и на думских, и на президентских выборах сложилась крайне неустойчивая конструкция: столица, крупные города жёстко оппозиционны к власти. В существующих условиях выстроить работающую систему власти для любого руководителя просто невозможно! А ведь ситуация осложняется ещё и предстоящими непопулярными решениями, скажем, ростом цен и тарифов, которые власть больше не сможет сдерживать. Так что в этом году мы будем свидетелями серьёзных потрясений. Заметьте, я не говорю «революция», но логика развития событий подсказывает, что через год мы будем жить с другой властью...

Магомед Толбоев, бывший председатель Совета безопасности Республики Дагестан, депутат Госдумы первого созыва, заслуженный лётчик-испытатель РФ:

«Страну ждёт самое лучшее!»

– Страну ждёт самое лучшее! Потому что сначала Владимир Владимирович получил машину-развалюху, потом отремонтировал её, и машина поехала. А раз она поехала, то всё будет хорошо. Думаю, что надо обновить всё правительство. У Путина есть большой опыт работы как президентом, так и руководителем правительства, и теперь у него в запасе есть не четыре года, а шесть. За это время, учитывая прошлые промахи и ошибки, можно будет сделать многое, например, даже поменять структуру правительства, а не просто «сменить фамилии».

Скажем, Министерство промышленности и торговли, которое возглавлял Христенко, – это же самая неэффективная структура в составе правительства! Это министерство нужно расчленить, чтобы был минпром, и в него входили бы авиа- и судостроители с тем, чтобы мы знали, к кому нужно обращаться. А сейчас мы, авиация, находимся в структуре минпромторга, и у нас нет возможности что-либо сделать.

Что касается каких-то протестных настроений, то они были, есть и будут. И в богатых странах такое тоже бывает: это некий позыв к властям, что надо осмотреться, подумать и что-то изменить. Протестующие – это не простые люди, а активные члены нашего общества, и они тоже и болеют, и переживают за страну.

Людмила Алексеева, председатель Московской Хельсинкской группы, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека:

«Я повидала всякое…»

– Путин не победил, а нарисовал себе победу. Навязал себя стране – антиконституционно и против воли людей. Я живу на свете 84 года и повидала всякое, но никогда не было такого безобразия, как сейчас! Я была наблюдателем на выборах. На моём участке Путин получил 35,8%, и это при том, что были «карусели», а по-честному он набрал процентов 15…

Не знаю, как он после этого станет поступать с гражданами. Раньше мне казалось, что Путин понимает то, что происходит в обществе, но вчерашнее его поведение на Манежной площади показывает, что он ничего не понял. Очень опасно, когда наделённый такой колоссальной властью человек живёт в каком-то иллюзорном мире и в такой реальности, которая ему удобна. Можно провести выборы, но нельзя провести народ. Это будет тяжёлый для России год, но ещё более тяжёлым он будет для Путина.

Всё изменилось с тех пор, когда он был «президентом надежды» и заключил с обществом негласный договор: я навожу в стране порядок, а вы уступаете мне часть своих прав. В итоге у нас забрали все права и навели ещё больший беспорядок. Общественный договор не выполнен, и народ это понимает.

Наталья Нарочницкая, председатель парижского отделения Института демократии и сотрудничества, член Комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России, доктор исторических наук:

«Нам нужны перемены, но не нужны эксперименты»

– Думаю, что Владимир Владимирович глубоко осознаёт, что получил поддержку населения, в том числе и того, у которого много протестных настроений. Но это не те протестные настроения, которые предъявляют лидеры «болота». Эти настроения основаны на том, чтобы власть наконец-то обратилась к основам социального неравенства, чтобы была оказана поддержка тем, кто оказался «на краю». Ведь раньше этого, к сожалению, не было, и в последние 10 лет оказались упущенными сами основы, которые постоянно и воспроизводят эту структурную бедность.

Я ощущаю, что «наверху» всё это осознали, и сами люди, конечно, тоже этого ждут. Я очень надеюсь, что в течение, скажем, двух лет будут предприняты серьёзные системные усилия и проблемные зоны жизни нашего государства наконец-то будут взяты под контроль. Верю в то, что будут запущены совершенно новые механизмы и взаимосвязи, которые исправят это положение и нацелят нашу страну на строительство подлинного социального государства, в котором каждый почувствует на себе положительные изменения. Я чувствую, что есть такая вот решимость! Путин на митинге сказал, что мы никому не отдадим свою победу. В первую очередь это говорит о том, что он думает о тех, кто дал ему этот кредит доверия.

Да, нам нужны перемены, но не нужны эксперименты, потому что это очень дорого обходится нашему государству. У Путина уже есть готовые и работающие рычаги управления государством, поэтому ничего не нужно ломать, как пришлось бы делать тому, кто пришёл бы к власти на волне радикальных настроений. Ведь в период ломки (какие бы ни были идеи) сначала совершается огромное количество уступок – и наступает хаос! Всё это мы пережили в 90-е гг., и люди этого не хотят. Вот они и проголосовали именно так, что, кстати, совсем не означает, что люди не хотят перемен.

Сейчас по закону всё предыдущее правительство формально уходит в отставку и набирается новое. Да, безусловно, произойдут очень серьёзные обновления, и, конечно, это тоже станет показателем той направленности, в которой правительство и будет решать стоящие перед страной задачи.

Сергей Удальцов, координатор «Левого фронта»:

«Мы не можем прогнозировать…»

– Массовыми выступлениями и митингами протеста мы будем добиваться досрочных выборов. То, что было 4 декабря и 4 марта, это не выборы, – это вызов, брошенный даже не оппозиции, а всему обществу! Необходимо, чтобы коррумпированная, нелегитимная кучка узурпаторов, которая называет себя властью, ушла со сцены. Так и произойдёт.

В ближайшее время у России появится много проблем, заложенных в экономику страны сегодняшними правителями. Плюс мировые экономические проблемы, они тоже отразятся на жизни россиян. Наше общество всё больше осознаёт своё право на самоуважение, на честные отношения с властью, но не видит в этом плане никаких перспектив, и в сегодняшней ситуации просто обречено на противостояние и усиление напряжения.

Всех сейчас больше всего волнует вопрос, насколько удастся удержать ситуацию от силовых решений, от кровопролития, от революции. Мы не можем это прогнозировать. Всё зависит от власти: пойдёт она на обострение конфронтации, попытается ли репрессивно задавить протест? Мы, оппозиция, надеемся на мирное решение проблемы и постараемся сделать всё, чтобы избавление народа от жуликов и воров прошло бескровно.

Александр Рар, директор Центра им. Бертольда Бейца при Германском совете по внешней политике:

«Стать тем Путиным…»

– Россию ждёт движение в сторону мультиполярного мира, стратегическое партнёрство с Евросоюзом и конфликты с США. Что касается разногласий с США, то в первую очередь это будет на почве ПРО, Ирана и вообще Ближнего Востока. Да, нужно признать, что между США и Россией по-прежнему существует геополитическое противостояние, и оно так быстро не уйдёт. Поэтому я и вижу проблемы в развитии российско-американских отношений. А вот между Евросоюзом и Россией есть интересное стратегическое партнёрство, в первую очередь – экономическое.

Что касается положения внутри России, то у вас появился новый политический класс, и страну ждут изменения на общественном уровне. Более сильного включения в политику теперь будет требовать для себя средний класс. Россия дошла до такого интересного периода, когда во власть, в структуры политики и экономики приходят те молодые люди, которые родились после коммунизма, не знают, кто такой Ленин и как выглядит Берлинская стена. Эти люди своим авторитетом, образованием и мировоззрением будут определять дальнейшую судьбу страны. Власть будет договариваться с ними, а если не сможет, то Россию могут ждать определённые проблемы внутри общества.

Какие шаги сделает Путин в первую очередь? Думаю, что сначала он должен создать дееспособное правительство, которое будет отвечать на призывы времени. А если он не сделает этого, то, как говорят, может опоздать на поезд. Поэтому сейчас все и рекомендуют ему за эти шесть лет стать тем Путиным, которого помнят по самому началу его правления, в 2000 году, когда он вошёл во власть, чтобы реформировать застоявшуюся тогда Россию. В этом смысле сейчас на него возложены очень большие надежды.

Роман Виктюк, режиссёр, народный артист России и Украины:

«Слёзы катились из правого глаза…»

– Россию ждут надежды на то, что людей услышат. И не только услышат, а постараются увидеть и ту слезу, а может быть, и слёзы, которые катились из правого глаза. Ведь это не его слёзы, это надежды людей, их радость и надежды на то, что всё будет хорошо. Это благословенные слёзы. Сейчас Путин может всё! Он вдохнул человеческий и космический воздух. И теперь он должен выдохнуть и – начинать. Но помнить, что это благословенный воздух и что на небесах ждут его поступков.

Эдуард Лимонов, писатель, публицист:

«Этими выборами ничего не кончится»

– В ближайший год страну ждут только протесты против Владимира Путина. Ведь он явно пересидел свой срок и только благодаря административному ресурсу удерживается в седле. Этими выборами ничего не кончится, и активное меньшинство не хочет такого президента. Соответственно, он будет вынужден применить силу. Он, как злой отец семейства, поднимет руку, чтобы меньшие члены семьи не выступали против его авторитета.

Это очень плохо, когда себя насильно навязывают, ведь семья обычно держится на уважении и почитании. Путин даже не заметил того, что потерял уважение, и теперь я опасаюсь, как бы он не пошёл по дорожке Александра Лукашенко. Тот тоже всё больше и больше обособляется, злится, играет скулами и кричит.

Александр Проханов, писатель:

«Эйфория скоро закончится»

– В ближайший год страну ждёт гигантское напряжение, и к осени социальная напряжённость резко повысится. Бюджет страны пустой; сейчас вообще дефицит бюджета, и это при нефтяных ценах 120 долларов за баррель!.. Но есть угроза того, что из-за взрывоопасной ситуации на Ближнем Востоке цены могут упасть до 80–90 долларов за баррель, и тогда в бюджете возникнут такие дыры...

Будут урезаны многие социальные программы, и, возможно, что на улицы выйдут уже не оппозиционеры, но простые рассерженные граждане, которым просто будет нечего есть!.. Эйфория, которую сейчас переживает власть, переживает Путин, скоро закончится.

Олег Табаков, народный артист СССР, художественный руководитель МХТ имени А.П. Чехова:

«Выполнение всех обещаний»

– Надеюсь, что состоится выполнение Владимиром Путиным всех предвыборных обещаний.

Евгения Чирикова, лидер Движения в защиту Химкинского леса:

«Список журнала Forbes станет в два раза толще»

– Возрастёт протестное движение. Выборы прошли не то что нечестно – они прошли цинично нечестно. Поэтому задача-минимум – это митинги на Театральной и Пушкинской площадях. Задача-максимум – добиваться выполнения наших требований. Это задача не оппозиции, но задача общества, ведь у граждан и у общества отняли голоса.

Если честно будет выбран президент, то он должен взять курс на отказ от ресурсной экономики, ведь это именно то, что уничтожает нашу страну. А этот президент и дальше будет обогащать своих друзей, и через пару лет список журнала Forbes станет в два раза толще от ресурсных олигархов России.

Леонид Ивашов, президент Академии геополитических проблем:

«И тогда мы станем сильным государством»

– Будем ждать победы Путина в экономике, в сфере обороны, а также победы во внешней политике. В результате этих побед должно начаться возрождение новой индустриальной основы России. Путин писал много хорошего и дельного в своих программных статьях, поэтому сейчас многое нужно взять и оформить в единую Концепцию возрождения российского государства и его мощи. И главное, нужно дать конкретный толчок развития.

Всё это – большая и кропотливая работа, но начинать её нужно уже сейчас. Путин в своей статье о национальной безопасности упомянул о стратегическом планировании, и в ближайший год для развития России он обязан его запустить! Параллельно необходимо геополитическое планирование мира, и тогда мы станем сильным государством, с которым нельзя будет не считаться.

Михаил Касьянов, экс-председатель правительства России:

«Московский Майдан»

– У Путина есть два года, чтобы плавно построить стратегию и своего ухода, и своей команды. Наши митинги и протесты – это деликатный сигнал Путину: вскоре может иметь место «московский Майдан».

Если власть этого не поймёт, то, безусловно, мы придём к ситуации революционных проявлений, когда не только средний класс, но и слои общества будут требовать от власти больших изменений. Это очень опасная ситуация для страны.

Константин Затулин, директор Института стран СНГ, депутат Госдумы первого, четвёртого и пятого созывов:

«Это будет уже не тот «тандем»

– Сейчас оппозиции придётся отвечать на вопрос о том, какой процент доверия они набирают в принципе, а также признать очевидное: Владимир Путин избран Президентом Российской Федерации. Само по себе это признание не отменяет ни жизненных целей, ни установок, ни оппозиционного характера политических сил. Но является необходимым условием для того, чтобы государство нормально существовало, а общество могло бы продолжать дискуссии. Или проигравшие просто будут загонять себя на маргинальный курс, а по сути – в тупик, упустив возможности, которые они имеют сейчас и которые открывает перед ними политическая реформа с упрощённой регистрацией партий, выборами губернаторов и так далее.

Появление Путина вместе с Медведевым в ночь после выборов на Манежной площади делает очевидным, что обещание, данное Медведеву о назначении его на пост премьер-министра, скорее всего, будет выполнено. Но это будет уже не тот «тандем», который существовал четыре года и обозначал не что иное, как двоевластие, в определённой степени ставшее одной из причин всплеска недовольства. Когда правительство становится вторым центром силы, то появляется почва для дешёвой популярности, противостояния, борьбы кланов, а в конечном итоге – и революций. Необходимо устранить эти параллелизм, дубляж и заложить в основу большее доверие и большую ответственность первого лица государства. Существование двух центров власти в России никогда ни к чему хорошему не приводило и не приведёт! Да и ответственность народ всегда возлагает на первое лицо, будь то император или генеральный секретарь.

Вместе с тем президенту, безусловно, следует прислушиваться к тому, что говорят люди, и снять ненужную перестраховку, а также добиваться ясных и прозрачных выборов. Нужно переосмыслить нашу политическую систему и даже, возможно, пересмотреть Конституцию и, может быть, дать Думе больше полномочий и больше участия в формировании правительства. Вряд ли можно считать нормальным то, что Дума вправе отправить в отставку всё правительство, но не имеет права «уволить» отдельного министра, хотя в существующем кабинете кандидатуры для этого есть.

В этот очень важный для нашего будущего год следует заложить в основу преобразований выполнение тех обещаний Путина, за которые проголосовал народ. Это в первую очередь государственно-патриотическое доминирование в системе ценностей, включая направление экономического развития. Вот такое испытание власть и должна пройти в течение этого года.