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Сельский бухгалтер при атомной бомбе

№ 9(301) от 06.03.2012 [«Аргументы Недели », Андрей УГЛАНОВ ]

Сельский бухгалтер при атомной бомбе
samonkin.blog.ru

День 4 марта начался на всех федеральных телеканалах с демонстрации простой и ясной мысли – или мы сохраним страну, или ввергнем её в пучину революции. Подтверждали эту простую мысль старые добрые советские фильмы. На Первом канале – «Они сражались за Родину», «Весна на Заречной Улице» и «Москва слезам не верит».

На ВГТРК бесконечные рекламные ролики и сами серии «Белой гвардии» по М. Булгакову. О том, как большевистская революция разрушает Россию и её многовековой уклад. На ТВЦ тоже не стали рисковать и запустили старые советские ленты: «Нежданно-негаданно», «Ночное происшествие» и «По семейным обстоятельствам». Ничего западного не было.

Властная вертикаль представила подданным выборы президента рубежом, за которым может маячить ужасный конец. Возможно, имея в виду прежде всего саму себя. Намекая на такую причину гражданской патетики «сверху», самая популярная в стране либеральная радиостанция «Эхо Москвы» в ответ транслировала с утра невинную детскую передачку. Она закончилась песенкой жуликов и воров из кинофильма «Буратино». Кот Базилио и лиса Алиса весело пели из радиоприёмников, к которым в то утро прильнули миллионы избирателей:

Какое небо голубое,

Мы не сторонники разбоя:

На дурака не нужен нож,

Ему с три короба наврёшь –

И делай с ним что хошь!..

Такие «фиги в кармане» держали в тот день не только на радиостанциях. Всех неравнодушных охватила жажда разоблачения подлогов и фальсификаций на выборах. Они искали «карусельщиков», но наткнулись на стройные ряды работников производств непрерывного и замкнутого циклов. Их привозили автобусами по предварительно переданным спискам к конкретным урнам, где они дружно голосовали. Среди таких «производств» оказался даже МГУ им. Ломоносова.

Понятно, что Путин победил бы и без этих тружеников, пусть и с меньшим процентом. Такой информационный накат на избирателей, когда почти три месяца все главные телеканалы говорили исключительно о его славных делах, не мог не сказаться на результатах. Но что потом?

А дальше у В. Путина открывается прекрасная возможность в самом деле перевести жизнь страны на новые рельсы. Для этого достаточно всего лишь исполнить свои предвыборные обещания. Оставим за скобками пенсии и зарплаты. Вспомним для начала его любимый нижнетагильский Уралвагонзавод.

Перед выборами он пугал рабочих завода, что, не сделав «правильный выбор», они могут лишиться даже своего места у станка. Но без места их уже обещал оставить не Зюганов или Прохоров, а собственный начальник Генштаба Макаров. Именно он заявлял неоднократно, что российские танки, которые и делают на этом заводе, плохие: лучше купить израильские или американские. И если говорить о ВПК вообще, то разве не вызывает ужас, что главой Федерального агентства по поставкам вооружения, военной и специальной техники (Рособоронпоставка) является некто Надежда Синикова.

Из её послужного списка. В 1982 г. окончила Курский сельхозинститут по специальности «экономист по бухучёту в сельском хозяйстве». После учёбы работала бухгалтером в колхозе, на турбазе и в филиале объединения «Медучпособие». Далее с 1986 г. следовала за г-ном Сердюковым, пока не оказалась начальницей по закупкам вооружений. А это и авианосцы, и атомные бомбы, и подводные лодки…Неужели г-н Путин не видит, как далёк сельский бухгалтер от оружия массового уничтожения? Если, конечно, не уничтожать само это вооружение по одному понятному для неё признаку – «дорого-дёшево»?

Второе. Перед выборами по указанию председателя правительства Минпромторг подготовил программу развития гражданской авиации до 2020 года. Программа получалась хорошая, но уже ясно всем, что силами этого суперминистерства справиться с такой задачей сложно. Нужно восстановление Министерства гражданской авиации, всех отраслевых научных институтов и стройной системы подготовки специалистов как для производства, так и для КБ.

По подсчётам экономистов, чтобы выполнить предвыборные обещания, надо чтобы цена на нефть на мировом рынке была бы не ниже 150 долларов за бочку. Сегодня всего 125. При дальнейшей стагнации экономики ЕС и США, скорее всего, будет ещё меньше.

Поэтому едва ли можно будет справиться с обещаниями, имея в своём обозе преимущественно «спецов» по освоению нефтяного госбюджета. Не новаторов и созидателей. Придётся от кого-то избавляться. Но и здесь ждёт «косяк». Обиженный может оказаться мстительным треплом. Таким как сбежавший в Лондон некто Колесников, рассказавший о строительстве многомиллиардного «дворца» под Геленджиком. Одним словом, как в сказке: прямо пойдёшь – коня потеряешь, направо – меч, налево – голову.

Так что выборы для самого Владимира Владимировича ещё только начинаются.

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