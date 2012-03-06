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Путин превращается в Брежнева, но до Сталина ему далеко

№ 9(301) от 06.03.2012 [«Аргументы Недели », По материалам InoСМИ.ru и Inopressa.ru ]

Путин превращается в Брежнева, но до Сталина ему далеко
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Западная пресса активно обсуждает итоги выборов Президента России. Понятно, как бы ни проходили политические процессы в нашей стране, ждать одобрения со стороны «заклятых друзей Москвы» не стоит. Тем не менее интересно ознакомиться с не всегда холодным, но отстранённым анализом ситуации, сложившейся в России после выборов.

Французская газета Le Figaro считает, что по сравнению с двумя первыми сроками возвращение В. Путина в Кремль происходит в совершенно иных условиях. Как утверждают журналисты, непререкаемая победа российского премьер-министра «была достигнута за счёт предварительного отсеивания кандидатов и, по всей видимости, запятнана фальсификациями». Оппозиции же «не хватило сил, чтобы вынудить Путина идти на второй тур».

Однако новому старому президенту всё-таки придётся считаться с ней. Оппозиционное движение «выражает стремления городского среднего класса, который самим своим существованием демонстрирует главное достижение путинской эры – вывод российского общества из советской нищеты. Но протест выражает и отчаяние из-за закостенелости политической системы».

Традиционно более жёстко оценивает происходящее печать Великобритании. По мнению английской газеты The Guardian, в воскресенье «Путин начал превращаться в Брежнева». Тот правил 18 лет – именно столько будет руководить страной и Путин, когда закончится его третий срок. Однако до Сталина ему ещё далеко – 31 год.

На этом сравнении английская газета не останавливается. По её словам, эти выборы больше напоминали коронацию: «С тех пор как Путин объявил, что решил баллотироваться на третий срок, его победа была предрешена». Тем не менее, по утверждению англичан, не всё для нашего премьера складывается столь безоблачно. И когда он в мае вернётся в Кремль, ему «предстоит иметь дело с совершенно другой Россией, непохожей на ту безмолвную страну, которой он правил последние 12 лет».

По словам издания, в этой ситуации у новоизбранного лидера России есть два выхода. Первый – он может попробовать успокоить митингующих обещаниями либеральных реформ. Второй – он будет использовать тактику в стиле КГБ. Она состоит из арестов и заявлений о том, что его противники – «предатели, марионетки Запада и поддерживаемая США «пятая колонна». Английская газета предполагает, что Путин склоняется именно к этой стратегии. Однако, глядя из России, подобный прогноз выглядит сильно упрощённым. Наверняка события будут развиваться по более сложному сценарию.

Как считает The Guardian, для Запада возвращение Путина в Кремль означает, что «Москва опять станет непростым и зачастую параноидальным партнёром». Поэтому знаменитая «перезагрузка» отношений между Вашингтоном Б. Обамы и Москвой Дм. Медведева отправится прямиком в мусорную корзину.

Столь же жёстко оценивает ситуацию и ведущая американская газета The Wall Street Journal. Издание тоже уверено, что 4 марта произошла своеобразная коронация Путина, в ходе которой «кремлёвский вождь даровал себе новый шестилетний срок». По мнению заокеанских журналистов, эта победа была подготовлена заранее: «гостелеканалы прославляли Путина, а сам он обещал подачки и разыгрывал антиамериканскую карту». Но ирония ситуации состоит в том, что возвращение Путина, возможно, означает ослабление стабильности в России. И хотя, как считают американцы, «антипутинские митинги – самая многообещающая новость из России за многие годы, но воскресные эрзац-выборы – знак, что до перехода к демократии ещё далеко».

Однако самую жёсткую и неожиданную оценку ситуации даёт американская газета The Washington Post. По её мнению, в настоящее время в Москве самым актуальным является вопрос – «Как долго продержится Путин?». Заокеанские журналисты утверждают, что «автократия, которая господствовала в стране последние 10 лет, уже мертва». По их мнению, эта ситуация роднит нашу страну с «другой крупной и внешне стабильной диктатурой – Китаем». Пока же неясно, как будут развиваться события дальше: Путин может сделаться как новым Горбачёвым, так и новым Мубараком. Подобная оценка выглядит упрощённой и натянутой – при всех параллелях Россия всё-таки не Египет.

Впрочем, эта же газета развенчивает некоторые популярные мифы о Путине. По одному из них, победа на прошедших выборах делает Путина пожизненным президентом. На самом деле сейчас всё обстоит не так и избранный глава государства даже борется за своё выживание как политика. Далее газета утверждает, что его возвращение в Кремль не означает сокрушительного удара для демократических сил – борьба продолжится.

И в заключение издание успокаивает своих читателей – антиамериканизм Путина не означает, что попытки США улучшить отношения с Россией обречены на неудачу. Путин «способен действовать прагматично, когда это отвечает интересам России», – заключает The Washington Post.

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