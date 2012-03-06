Медведев задумал поменять «Основы конституционного строя»?

В минувший понедельник президент Медведев обнародовал перечень срочных поручений. Тех, что были инициированы его встречей с лидерами внесистемной оппозиции. Главное из них – поручение своей администрации подготовить к 20 марта законопроект о созыве Конституционного собрания. Такая спешка бывает только на пожаре. Спрашивается – с чего бы это?

По основному закону РФ, Конституционное собрание – это тот особый орган, который может принять новую конфигурацию государственной власти. В том числе срочно сменить действующую Конституцию или пересмотреть её главные положения. Иными словами – это то самое Учредительное собрание, которое давно предлагает несистемная оппозиция, чтобы перераспределить властные полномочия в пользу парламента. Она считает, что президент в России имеет их в избыточном количестве. Вот только этого ли хочет Медведев и его Старший Брат?

Напомним, что Конституционное собрание вправе вообще отменить действующую Конституцию. Понятное дело – принять новую. Может подготовить вопросы для вынесения их на всеобщий референдум. Но референдумом у нас и не пахнет. Дорого и даст ещё один повод для обвинений в фальсификациях. Остаётся срочно принять закон о Конституционном собрании и ко дню принятия новым президентом присяги на верность России – 7 мая – уже клясться на Новой Конституции.

Такая спешка г-на Медведева может быть мотивирована двумя причинами. Первая. Его желанием перераспределить полномочия между углами треугольника Президент – Дума – Правительство. К примеру, Дума сама будет формировать коалиционное правительство во главе с премьером от победившей на выборах партии. Но это маловероятно: не для того г-н Путин избирался с таким трудом и скандалами, чтобы стать «английской королевой». И даже если была бы именно такая задумка, для этого не надо менять Конституцию. Достаточно внести поправки к старой, либо принять новый конституционный закон о правительстве. Но Медведев задумал именно Новую Конституцию.

Специалисты и политологи сходятся во мнении, что «дуумвират» задумал перейти к так называемой американской модели действия исполнительной власти. Сегодня страна живёт с так называемой русифицированной «французской версией», где автономно существуют президент и премьер. Президент является главой государства и только предлагает Госдуме кандидатуру премьера. Он не входит в систему исполнительной власти и не вмешивается в работу правительства. Американская же модель наделяет президента всей полнотой исполнительной власти. Одновременно он является главой государства и главой правительства. При нём работает вице-президент, который от имени президента тоже работает с правительством и одновременно выполняет отдельные поручения президента. Для такой ломки действующей Конституции, на которой в своё время остановился Ельцин, и нужно Конституционное собрание. Чтобы поменять быстро, дёшево и сердито. Конкретно: полной замене подлежит первый раздел Конституции России – «Основы Конституционного строя».

Понятное дело – возникает вопрос о вице-президенте. В США он избирается вместе с президентом, а у нас выборы уже прошли и новые будут в лучшем случае через 6 лет. Но разве дело в названии? При Ельцине в стране уже была такая, правда, неконституционная должность, как госсекретарь. Им был, как известно, большой друг Бориса Николаевича, почти участник тогдашнего «тандема» Геннадий Бурбулис. Ничего не мешает появиться госсекретарю вновь, но уже на вполне законных основаниях.

И всё же – зачем всё это? По отголоскам «сверху», в окружении Путина есть немало влиятельных людей, кто совсем не хотел бы появления Дм. Медведева во главе правительства. Он это знает. Поэтому предполагаемая «загогулина» может быть всего лишь попыткой «разрулить» патовую ситуацию, когда Путин Медведеву пообещал премьерство, но и других ему обижать не хочется. Получается, самое простое – менять Конституцию.

Иначе – зачем такая спешка, которая, как известно, нужна только при ловле блох.