Опозорившись в Афганистане, НАТО выбирает новую жертву – Россию

Позицию НАТО недвусмысленно выразил Джордж Буш: «Я не хочу больше допустить каких-то мюнхенских или ялтинских соглашений. Уроки Ялты нужно принять во внимание всему миру... включая кризисные ситуации на Ближнем Востоке». Ему вторил генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп Схеффер: «Нужно способствовать военной трансформации НАТО, чтобы мы могли получить дополнительные возможности для действий в мировом масштабе».

Ключевым в отношении политики российского руководства стало выступление на саммите главы сенатского комитета США по иностранным делам Ричарда Лугара. Сенатор заявил, что энергетика уже используется в качестве оружия, и страны НАТО должны быть готовы дать адекватный ответ на такие действия России или Ирана. Впервые с уст столь высокопоставленного политика наши страны названы в одной связке. Г-н Лугар предложил считать «энергетическое нападение» на любого из членов НАТО вызовом всему Альянсу, приравняв это к вооруженному нападению.

«Энергетическое нападение может сокрушить экономику любой страны, привести к сотням или даже тысячам жертв. НАТО должно зафиксировать, что в современных условиях энергетический конфликт приравнивается к военному... НАТО должно определить характер своих действий, если другие страны Альян-са - Польша, Венгрия, Латвия - подверг­нутся такой же угрозе, как и Украина».

Поэтому лидеры НАТО должны быть готовы дать консолидированный ответ на энергетический удар России: разработать стратегию, которая бы позволяла поставлять энергию странам НАТО - жертвам «агрессивного отключения энергии», предусмотреть проведение учений по оказанию помощи в случае энергетической блокады и начать регулярные консультации на высоком уровне по энергетической безопасности между НАТО и Россией.

Из собственных источников «Аргументам неделi» стали известны некоторые подробности продвижения Грузии на пути вступления в Североатлантический альянс.

Один из дипломатов - участников саммита отметил ряд примечательных изменений в позиции НАТО по данному вопросу. Так, отсутствие в решениях саммита стандартной формулировки о первоочередной необходимости со стороны Грузии своими силами решить проб­лему Абхазии и Южной Осетии, по сути дела, передает решение этих вопросов в ведение всего альянса. Что говорит о далеко идущих намерениях и не может не сказаться на разрешении кризисной ситуации на Кавказе.