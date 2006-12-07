16% пермяков проголосовали за «повышение пенсий в 2,5 раза»

«Мы с Партией пенсионеров боролись за один и тот же электорат», - признался в интервью «Аргументам неделi» глава штаба СПС депутат Госдумы Антон Баков.

Еще за две недели до выборов РПП была явным фаворитом: казалось, еще чуть-чуть - и она догонит единороссов. Возможность такого исхода сильно тревожила Кремль: на фоне того, что «Единая Россия» не дотягивает до плановых 42%, рост популярности «пенсионеров» воспринимался как подлинная катастрофа.

В последние две недели перед выборами в крае развернулась контркампания против РПП. Однако опускание рейтинга «пенсионеров» не привело к росту популярности единороссов. Недовольный электорат просто нашел себе новую левопопулистскую партию, копировавшую лозунги и агитацию «пенсионеров» - ею оказалась СПС! «СПС, хотя и считается правой партией, но в Перми вела абсолютно левую кампанию, основанную на лозунгах социальной справедливости», - рассказал «Аргументам неделi» пермский социолог Сергей Минаев.

Основным лозунгом кампании СПС стал лозунг «пенсии будут увеличены в 2,5 раза», причем озвучивает этот лозунг сам Никита Белых. Газеты с такого рода «правой» агитацией, обещавшей повышение пенсий в 2,5 раза, выпущены даже на татарском языке (в Пермской области много татарских сел). В результате рейтинг СПС начиная с 13 ноября (когда, по словам Бакова, СПС и начал кампанию) каждую неделю увеличивался в 1,5 раза.

Таким образом, выборы в Перми показали способность Кремля при определенном напряжении сил и ресурсов ограничить успехи «Справедливой России» С. Миронова плановыми 15-17%. Но эти же выборы доказали маловероятность реализации плана по завоеванию «Единой Россией» 50% на выборах-2007. Как видим, попытки ограничить мироновцев приводят к незапланированному всплеску популярности новых левопопулистских партий, а также росту рейтингов ЛДПР и КПРФ.