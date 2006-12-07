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Китай «нахмурил брови»

№ 31(31) от 07.12.2006 [ «Аргументы Недели » ]

Прошедший  визит премьер-министра М. Фрадкова в КНР нельзя назвать безоблачным. По сведениям из российского правительства, китайцы весьма недвусмысленно выразили недовольство качеством российских машин и оборудования, экспортируемого в Поднебесную. Китайцы видят якобы только два способа исправить положение.

Первый - полностью свернуть машиностроительный импорт из РФ, разумеется, не считая экспорта вооружений. Второй способ - создать на российской территории совместные предприятия с китайскими фирмами. На практике это будет означать продажу китайцам акций большинства российских машиностроительных предприятий. Говорят, что присутствующий на переговорах вице-премьер А. Жуков не смог аргументированно «отшить» китайские претензии. Дело в том, что проблема была поднята неожиданно.

Но это не все. Визит председателя КНР Ху Цзиньтао в Индию тоже не остался незамеченным в российском МИДе. Эти два экономических гиганта в случае реального сближения станут для нас большой проблемой.

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