Китай «нахмурил брови»

Прошедший визит премьер-министра М. Фрадкова в КНР нельзя назвать безоблачным. По сведениям из российского правительства, китайцы весьма недвусмысленно выразили недовольство качеством российских машин и оборудования, экспортируемого в Поднебесную. Китайцы видят якобы только два способа исправить положение.

Первый - полностью свернуть машиностроительный импорт из РФ, разумеется, не считая экспорта вооружений. Второй способ - создать на российской территории совместные предприятия с китайскими фирмами. На практике это будет означать продажу китайцам акций большинства российских машиностроительных предприятий. Говорят, что присутствующий на переговорах вице-премьер А. Жуков не смог аргументированно «отшить» китайские претензии. Дело в том, что проблема была поднята неожиданно.

Но это не все. Визит председателя КНР Ху Цзиньтао в Индию тоже не остался незамеченным в российском МИДе. Эти два экономических гиганта в случае реального сближения станут для нас большой проблемой.