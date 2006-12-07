В Киеве нашли вредителей

- Как я могу относиться к главе МИДа Б. Тарасюку, который заявил, что он в оппозиции к правительству? А что это значит? Это значит, что он не согласен с программой правительства. Но если ты мужчина, если у тебя есть принципы, напиши сам заявление и уйди. А если нет и ты этого не хочешь делать, конечно же мы тебе поможем, - уверенно заявил В. Янукович 11 ноября по украинскому телевидению.

Услышав публичную критику со стороны В. Януковича, г-н Тарасюк не только не перестал заниматься политикой, но и дал интервью, в котором выступил за объединение всех «оранжевых» противников украинского премьера. А также попытался отменить визит г-на Януковича в США. Когда премьер узнал о таком размахе «вредительства» со стороны Тарасюка, он потребовал уже немедленной отставки ющенковского министра.

Поэтому 1 декабря Верховная рада проголосовала за отставку главы МИДа, а заодно главы МВД Ю. Луценко, попавшего в правительство по квоте социалистов, но перешедшего в стан «Нашей Украины» (его место тут же занял социалист В. Цушко).

Однако г-н Ющенко не исполнил решение парламента и 5 декабря подписал указ о том, чтобы сделать г-на Тарасюка и.о. главы МИД. Одновременно сам Б. Тарасюк объявил, что суд удовлетворил его иск о том, чтобы приостановить исполнение парламентского решения об отставке. Одним словом - не москалям, так друг другу подгадить.