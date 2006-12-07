Азербайджан тоже «попал на газ»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил правительству приостановить транспортировки нефти по нефтепроводу Баку - Новороссийск, если Россия не согласится поставлять Азербайджану газ по льготным ценам: «Мы рассматриваем предложение РФ об увеличении цены за импортируемый газ до $230 за 1000 м3.

Это очень высокая цена, ведь мы используем импортируемый из России газ для выработки электроэнергии. Если мы не будем импортировать российский газ, то придется производить электроэнергию за счет мазута, который мы можем получить исключительно за счет переработки нефти. Поэтому я поручаю правительству рассмотреть вопрос о приостановлении деятельности нефтепровода Баку - Новороссийск». Кроме того, он поручил Государственной нефтяной компании увеличить и добычу газа: «Уверен, продолжение этих работ позволит обеспечить Азербайджан собст­венным газом. Хотя это и будет сложно сделать».

Эксперты связывают такое обострение нефтегазовых отношений России и Азербайд­жана с тем, что в последнее время Баку, и так входящий в антироссийское объединение «ГУАМ», начал слишком активно лоббировать интересы Грузии в ее конфликте с Россией. Г-н Саакашвили теперь регулярно величает г-на Алиева не иначе как «своим другом», добавив на последнем саммите СНГ, что «нынешняя зима будет еще одним ярким примером брат­ства Грузии и Азербайджана».

В ответ «друзья» и получили предложение замерзать вместе. Прекращение же прокачки неф­ти, по мнению аналитиков, почти ничем не грозит нашей стране - объем переправляемой по нефтепроводу Баку - Новороссийск нефти составляет менее 1% ежегодной добычи РФ.