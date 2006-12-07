Чукотку ждут перемены?

По нашим сведениям, губернатор Чукот-ки Р. Абрамович записался на прием к президенту страны. Встреча якобы запланирована на середину декабря.

Встречи губернаторов с главой государства - явление довольно частое. Но личность чукотского руководителя настолько загадочна и окружена ореолом тайны, что уже сейчас о содержании предстоящей беседы ходят всевозможные предположения. Одно из них - не новое. В силу известных семейных проблем, о которых писала мировая пресса, губернатор будто бы вновь хочет уйти на покой. Другие предположения касаются бизнеса и возможной стратегии развития ряда отраслей народного хозяйства.

Впрочем, более подробно о предстоящей встрече мы напишем после ее завершения.