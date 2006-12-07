Зюганов предпочтительнее?

2007 год - год выборов. Согласитесь - важное событие. Поэтому слухами о партиях и их лидерах, как говорится, земля полнится. По нашим сведениям, в Кремле готовы, к примеру, пожертвовать старой доброй ЛДПР в угоду «Справедливой России». Для этого г-ну Жириновскому может быть сделано такое предложение в обмен на уход с поста лидера ЛДПР, от которого он не сможет отказаться. Считается, что без Владимира Вольфовича электорат его партии «хлынет» к г-ну Миронову.

Не забыт и г-н Зюганов. Последнее время его лицо вновь замелькало на центральных телеканалах. Аналитики считают, что коммунистам может быть предложено войти в коалицию все с тем же г-ном Мироновым. В ответ их представители смогут войти в состав будущего правительства.