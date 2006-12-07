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Консолидация политических элит

№ 31(31) от 07.12.2006 [ «Аргументы Недели » ]

Консолидация политических элит
С. Богданчиков

 

Это, на первый взгляд, чисто экономическое событие может вполне иметь и политическую подоплеку. Как известно, крупный российский бизнес сегодня весьма структурирован, иными словами, подпирает собой немногочисленные политические группы, претендующие на выдвижение своего кандидата на должность президента.

«Газпром», где председателем совета директоров является вице-премьер Д. Медведев, считается вотчиной либерального крыла верховной власти. «Роснефть», где аналогичную должность занимает заместитель главы администрации президента И. Сечин, находится под влиянием «силового» крыла.

Последние месяцы только и говорили о противоречиях между этими гигантами. В част-ности - о борьбе за наследие ЮКОСа. На самом деле, по мнению аналитиков, шла борьба за выдвижение своего кандидата на главный политический пост.

Подписание соглашения о партнерстве говорит о многом. Первое. Оба крыла под давлением президента договорились о совместных действиях в проведении выборной кампании. Один из явных кандидатов может быть избран президентом, другой - стать премьер-министром.

Второй возможный вывод состоит в том, что один из нефтегазовых гигантов получил преимущество, и личность главного претендента скоро будет озвучена. Если этот вариант имеет место, то скоро мы узнаем имя нового премьер-министра. По традиции он и станет президентом.

Третий вариант предполагает, что война кланов президенту наскучила, и он всерьез рассматривает кандидатуру, так сказать, со стороны.

По мнению экспертов, заключение соглашения между «Газпромом» (Д. Медведев) и «Роснефтью» (И. Сечин) объективно способствует спаду политической напряженности в стране. Скорее всего, начался процесс консолидации окружения президента накануне выборов 2007-2008 годов. Процесс это сложный и предполагающий взаимные удары. Но игроки отчетливо понимают, что все вместе продолжают зависеть от В. Путина.

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