Новая игра по правилам «без правил»

У «Единой России» случился первый серьёзный конфуз с момента обнародования результатов парламентских выборов. На инициированное теперь главным единороссом Сергеем Шойгу и Сергеем Кургиняном подписание Общественного договора кандидатов в Президенты РФ явился только Сергей Миронов. Правда, и он вскоре удалился, заметив, что уже подписал аналогичный документ с Лигой избирателей. Остальные кандидаты не пришли, мотивируя это отсутствием на мероприятии главного политического субъекта – В. Путина.

Не менее серьёзным просчётом, но уже со стороны КПРФ и ЛДПР стало совместное заявление Г. Зюганова и В. Жириновского, презентованное ими на пресс-конференции в Интерфаксе, о несправедливом ведении кампании со стороны Путина (67% эфирного времени на основных каналах против 33% у всех других кандидатов, вместе взятых). Данное совместное заявление можно считать коллективно подписанным признанием в собственном бессилии.

Однако главная трагедия разворачивается в центре партийно-политического поля. Скорее всего, «Единую Россию» ожидает сложная операция с собственным перевоплощением. Перед этим ей придётся родить из своего чрева дитя – Народный фронт. Как задумано, вероятнее всего, он и станет причиной её политической смерти в отдалённом будущем.

Может так случиться, что Путин отдаст слегка надоевшую ему «Единую Россию» в распоряжение Дмитрия Медведева (помните, он грозился, что станет партийным?).

Впрочем, в случае с ЕР Медведеву придётся преодолеть сопротивление группы С. Шойгу – А. Воробьёва, которая выпускать контроль над партией из рук совсем не намерена.

Сам же Путин, скорее всего, вступит и возглавит именно Народный фронт после доведения проекта «до ума». А пока основным достоинством (фигурально) и одновременно существенным недостатком Народного фронта являются его массовость, неоформленность и аморфность. Несовершенство этого политического инструмента пока очевидно всем, в том числе и самому Путину.