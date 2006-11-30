С. Миронов на «кухне» у «Единой России»?

Первый зампред «Еди­ной России» О. Мо­розов высказался, пожалуй, наиболее откровенно: «У «Единой России» объективный конфликт со «Справедливой Россией». Представьте, что вы живете 5 лет в квартире, обустроили ее. Вдруг заходит кто-то и говорит: «Знаешь, со 2 декаб­ря 2007 года на твоей кухне буду жить я». Понятно, что вокруг этого возникает конфликт - ведь мы свое поле отдавать не хотим», - подытожил О. Морозов.

Недоброжелателем С. Ми­ронова является и Б. Грызлов, весьма ревностно относящийся к возвышению «Справедливой России». Это может вылиться в попытку отстранения С. Ми­ронова с должности спикера Совета Федерации, где у единороссов 107 сенаторов, а у мироновцев лишь 25. Единороссы уже заявляли о такой возможности, но прямое выражение Миронову недоверия и снятие с должности будет выглядеть как нелояльность к президенту, поэтому единороссами разработан более хитроумный план. По нему, в случае триумфальной победы партии власти на выборах в Заксобрание Петербурга грядущей весной, сенатором от заксобрания будет избран не С. Миронов, а член «Единой России». Так, г-н Миронов автоматически перестанет быть спикером Совета Федерации. А пока он будет искать другой регион, от которого можно избраться сенатором, единороссы спешно выберут нового спикера. Эксперты связывают столь резкую и откровенную критику партии Миронова с обост­рением борьбы в окружении Президента РФ.

Кое-кто видит аппаратную силу «Справедливой России» в том, что она имеет поддерж­ку «кремлевских силовиков» и полпреда Д. Козака, с которыми Миронова-де связывают теплые отношения еще с питерских времен.

По версии самого г-на Миронова, он получил мандат на создание «второй партии» от президента В. Путина, минуя посредников из Администрации: «Пре­­зидент России в январе 2006 года вызвал меня и поставил перед нашей партией боевую задачу - в 2007 году стать парламентской партией, сформировать системообразующую партию левоцент­ристского толка, в том числе привлекая в наши ряды другие партии. После этого поручения президента был снят запрет на наш показ по ТВ, - рассказал С. Миронов еще 19 апреля на встрече со своими однопартийцами в Сыктывкаре.