Кремль не верит в «правое» дело

В середине ноября на совещании у одного из помощников президента аналитики рассматривали возможные варианты состава Госдумы-2007. Один из представленных прог­нозов предполагал прохождение в Думу объединенной пары СПС - «Яблоко». Помощник президента усомнился в этом варианте, как самом далеком от реальности. Поэтому прог­нозы делали без учета правых, то есть СПС.

Такого же мнения придерживается и лидер «Яблока». По слухам, во время встречи с одним из губернаторов Г. Явлинский признал, что «никакого объединения не будет. Сегодня спонсором СПС может быть только Чубайс, а с него в Кремле взяли обещание не допускать объединения СПС и «Яблока». Если же такие попытки будут в обход Чубайса, то он прекратит финансирование правых вовсе. Другие же источники финансирования перекрыли еще раньше». В связи с тем что у «Яблока» денег еще меньше, чем у СПС, некоторые аналитики уже заговорили о том, что партия Явлинского в регионах отдаст свои предвыборные списки и кампании «в пользование» бизнесменам, как это делало все годы ЛДПР.

Еще более ослабленными выглядят позиции СПС после того, как в этой партии стремительно сокращается число лиц, находящихся в контакте с Президентом РФ. До сих пор они имели возможность влиять на него, делая те или иные «экспертные оценки». Ранее среди таких лиц были лидеры СПС Кириенко, Гайдар и Чубайс. Потом Кириенко ушел из СПС, а в этом году и Гайдар утратил возможность контактировать с президентом. Тот просто перестал приглашать Гайдара в Кремль и больше не просит своих секретарей соединить его с известным экономистом...