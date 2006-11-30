Лошадь не может рожать

При этом государст­во погоняет милых дам финансовой метелкой, идеологи - соцрекламой. Активизировалась церковь вкупе с местной администрацией. В городе Ирбите Свердловской области женщины перед абортом должны просмотреть ролик-ужастик об убийстве нерожденного дитяти, а затем прослушать проповедь, то бишь лекцию священника на тему моральной ответственности. И сидят малолетки по 14-15 лет - слушают. Впитывая, как губка, чувство огромной вины и, значит, закладывая будущие комплексы.

Зомбирование женщин уже достигло апогея. И теперь оно грозит перекинуться на несчаст­ных отцов. К святому делу деторождения депутаты собираются привлечь несостоявшихся папаш - речь идет о согласии мужей на аборт. Надеяться на то что у депутатов возобладает здравый смысл, как-то не приходится: а вдруг такой закон действительно появится? Больше того, найдется немало мужчин, которые будут считать, что нет ничего важнее в этой жизни, чем заставить жену родить (не воспитать, заметьте).

И покатится снежный ком - государство, общество, школа, милиция и поликлиника - все встанут плотной стеной очередной российской глупости перед бедной женщиной, осмелившейся пойти на аборт.

А спросил ли кто ее, легко ли ей растить тех детей, что она уже родила? Легко ли ей разрываться между работой и ребенком, который государству-то по большому счету не нужен? Иначе оно бы, государство, задумалось, как накормить тех детей, что уже есть.

Почему депутатам не обратить внимания на сельскую глубинку - в той же Костромской области? Они в обморок упадут, когда узнают, что большинство (!) детей в ряде школ на завтрак едят кашу из комбикорма. Мясо же не видят месяцами.

Легко ли женщине смотреть на голодное дитя? Ведь детское пособие на ребенка начиная с 15 ноября этого года составляет аж целых 150 рублей, то есть по 5 рублей в день. А СМИ стенают, что на питание одного заключенного приходится 28 рублей в сутки. Причина по-житейски понятна - те же депутаты боятся, что женщина пропьет выделенные ей на детей деньги. Какие они трусливые, эти избранники народа!

Легко ли женщине разрываться между ребенком и мужем, которому порой не нужны ни ребенок, ни жена и который мечтает только о бутылке? Хочется спросить некоторых законотворцев - бывают ли они в русских селениях? Видят ли, что картошку копают дети и старики? Мужчины же с утра уже пьяненькие под заборами валяются. Замечают ли, что женщины волокут на себе огромные тюки с сеном? Это те самые женщины, которых так презирают депутаты за неспособность принять самостоятельное решение. А на вечеринках они же поют: «Я и баба, я и бык, я и лошадь, и мужик!»

Да, Россия - не заброшенное село. Да, в городе женщина не косит сено. Но кто не знает, что половина российских семей считается неполной или номинально неполной. Кто везет на себе семейный воз там, где мужчина либо пьет, либо просто не способен обеспечить семью (и ведь судить его за это трудно)? Да все та же женщина.

А другой половине, где не перевелись еще богатыри, где остались мужики, где есть нормальные семьи, думается, не нужен такой закон - сами разберутся. Так зачем же российским семь­ям подобный документ, который собирается впопыхах испечь Госдума?