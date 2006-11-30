Помогут ли «партии власти» песни «Любэ»?

Первоначально единороссы были признанными лидерами гонки, но по ходу кампании социологи все чаще отмечали у них отсутствие позитивной динамики. Когда стало очевидно падение их рейтинга (за три недели он упал на 5%), 27 ноября в Перми провели форум сторонников «Единой России». Поддержать родную «партию власти» приехал и спикер Госдумы Б. Грызлов, и мэр Москвы Ю. Лужков, и даже полпред в Приволж­ском округе А. Коновалов. Не забыли и о «развлекательной части» форума в лице группы «Любэ».

«2 декабря, когда агитация уже будет запрещена, нам тем не менее не преминут показать по телевидению подробные репортажи со съезда «Единой России» в соседнем Екатеринбурге. Однако вряд ли и форум, и съезд прибавят единороссам больше, чем 1,5-2% голосов. Напротив, мы не исключаем, что за последнюю неделю перед выборами рейтинг единороссов упадет еще на 4%, достигнув 35%», - заявил «Аргументам неделi» Сергей Минаев, директор социологического центра «Евразия». «Вряд ли «Единая Россия» сможет в крае взять плановые 42% голосов, однако по одномандатным округам единороссы получат 50-70% мандатов и в итоге, скорее всего, смогут сформировать большинство в краевой думе», - говорит г-н Минаев.

«Родина» не проходит, зато «пенсионеры» наступают на пятки единороссам

Мироновская «Справедливая Россия» в Пермском крае идет на выборы, так сказать, двумя колоннами в лице Партии пенсионеров и «Родины». Однако последняя явно не преодолевает 7%-го барьера, из-за чего 20 ноября президиум «Справедливой России» даже принял решение о том, что «Родина» должна уйти с дистанции, поддержав список «пенсионеров». Однако стоящая во главе списка «Родины» амбициозный депутат Госдумы Валентина Савостьянова, два месяца назад даже мечтавшая о результате в 20%, решению центральных органов своей партии не подчинилась:

«С финансами, конечно, совсем сложно, - призналась г-жа Савостьянова, - но мы не сдадимся, а будем идти до конца». В этом самом «конце», по данным социологов, ее ожидают лишь 2-3% голосов.

Зато «вторая колонна» спикера С. Миро­­нова - Партия пенси­онеров в отличие от «Роди­ны» имеет и поддерж­ку административного ресурса (ее список возглавляют депутат гордумы Ю. Бурляков и А. Грибанов, а также вице-мэр Перми И. Шулькин), и солидное финансирование, и, естественно, солидную поддержку избирателей. Причем по затратам на избирательную кампанию «пенсионеры» уже опередили единороссов. Реальные затраты «пенсионеров» и единороссов на избирательную кампанию, по данным крайизбиркома, составляют у первых 25,9 млн. рублей, у вторых - 23,6 млн. Коммунисты, для сравнения, наскребли только 1,8 млн. рублей. Вслед за расходами на кампанию растет и популярность «пенсионеров» (за три недели их рейтинг вырос на 7%): их рейтинг ко дню выборов, скорее всего, вырастет до 30%, прогнозирует С. Минаев.

«Генерал Мороз» за «пенсионеров» и коммунистов

По прогнозам социологов, СПС и ЛДПР находятся чуть выше проходного барьера. КПРФ не проходит, поэтому полностью уверенным можно быть только в прохождении барьера двумя лидерами гонки. В то же время социологи отмечают, что делают свои прогнозы исходя из предполагаемой явки избирателей в 37-40%, однако явка может оказаться и намного ниже (существуют и прогнозы о том, что она едва перевалит за необходимые 25%).

С явкой может сыграть злую шутку очень холодная погода в крае: уже 27 ноября в Перми термометр опустился до уровня -22 градуса, а в день выборов, скорее всего, упадет до 25-28 градусов мороза. «В случае снижения явки возрастают шансы «пенсионеров», - в один голос говорят социологи. При низкой явке «пенсионеры» могут даже на десятые доли процента опередить «партию власти». При низкой явке также снижаются и шансы жириновцев и СПС, и возрастают шансы КПРФ.