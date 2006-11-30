Место И. Клебанова займет бывший замминистра МВД?

Как уже писали «Аргументы неделi», 14 ноября В. Путин подписал сразу 7 указов о перестановках в руководстве МВД, укрепив его «питерскими». Замминистра вместо А. Новикова стал бывший сотрудник комитета по внешним связям мэрии Петербурга О. Сафонов. Однако ушедший А. Новиков - тоже питерский, к тому же человек, близкий к спикеру Госдумы Б. Грызлову и помощнику президента В. Иванову. Поэтому в момент отставки г-ну Новикову по­обещали переход на равноценный пост.

По нашей информации, пока рассматривались два варианта трудоустройства А. Новикова. Сам он, говорят, не возражал стать главой Антитеррористического цент­ра стран СНГ - заняв этот пост, он автоматически становился замдиректора ФСБ. Однако такое назначение не было согласовано с директором ФСБ Н. Патрушевым. Вторым вариантом трудоустройства А. Новикова было и остается назначение его пол­предом Президента РФ в Северо-Западном округе (куда входит и Петербург). Однако оно не может состояться, пока не будет найдено новое место работы для нынешнего полпреда И. Клебанова.