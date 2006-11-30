Фракция ЛДПР продолжит сокращаться

Нынешний год стал периодом упадка ЛДПР. Если на выборах в Госдуму в декабре 2003-го партия Жириновского набрала 11,5%, то на выборах в 8 регионах в декабре 2005-го средний процент ЛДПР составил 10,3%, на выборах в 8 регионах в марте 2006-го - 8,3%, наконец выборы в 9 регионах в октябре 2006 года закончились для жириновцев средним результатом в 6,2%. Причем последние результаты грозят уже и непрохождением 7%-го барьера на выборах в Госдуму. Не красит партию «русских и бедных» и недавний трагический скандал в Ницце вокруг бизнесмена и депутата от ЛДПР Сулеймана Керимова.

За провалами на выборах началось и сокращение самой фракции. Вслед за исключением из партии депутата Курьяновича уже 20 ноября фракцию ЛДПР покинул ее первый зампред Е. Соломатин. Этот уход многие жириновцы восприняли как трагический, ведь он был фактическим руководителем фракции (официальным руководителем числится сын Жириновского!) и ее официальным идеологом. «Уход Соломатина для нас - это как уход Суслова из КПСС. В партии происходит что-то не­понятное. В свое время Вольфович освободился от наиболее грамотных и солидных людей. А теперь вообще освобождается от мало-мальски значимых лидеров. Неясно, кто останется в партии», - такие слова приписывают г-ну Митрофанову.

Как будто желая подтвердить такой прогноз, В. Жи­ринов­ский 21 ноября заявил, что «к весне ЛДПР покинут еще два члена - С. Абельцев и

М. Рохмистров». Уже сейчас от фракции в 36 депутатов осталось 33, а к весне, значит, в ней можно будет насчитать максимум 31 депутата.

Впрочем, Жириновский объясняет уход депутатов из его фракции тем, что их-де приглашают на работу в исполнительные органы власти. Соломатин, по словам Жириновского, станет аудитором Счетной палаты, Рохмистров уйдет на работу в Росимущество, а Абельцева Президент РФ назначит губернатором Белгородской области (!). Как говорится, устами Жириновского мед бы пить. Ведь один уход депутата ЛДПР в исполнительную власть недавно уже окончился конфузом: 16 ноября 2005 года депутат от ЛДПР Е. Афанасьева освобождена Госдумой от депутатских полномочий «в связи с назначением министром образования Калининградской области». Однако через несколько дней г-н Жириновский потребовал от Госдумы провести незаконную процедуру «восстановления Е. Афанасьевой в статусе депутата». Теперь, кстати, г-жа Афанасьева займет пост первого зампреда фракции ЛДПР вместо Соломатина.