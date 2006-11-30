Вокруг Д. Медведева консолидируются его сторонники

По данным кремлевских источников «Аргументов неделi», вокруг первого вице-премьера и наиболее вероятного кандидата на пост президента страны в 2008 году Д. Медведева продолжается консолидация представителей президентского окружения, присягающих ему на верность. Среди них оказались не только замглавы президентской администрации В. Сурков и близкие к нему лидеры «Единой России», но и глава Росатома С. Кириенко, владелец «Северстали» А. Мордашов, министр связи Л. Рейман (близкий к владельцам сети «Мегафон»), глава Роснаркоконтроля

В. Черкесов, а также братья М. и Ю. Ковальчуки (директор Курчатовского института и председатель питерского банка «Россия»), сын последнего из которых в этом году возглавил курируемый Д. Медведевым департамент правительства РФ по реализации нацпроектов.

Одним из тех, кто будто бы организует эту консолидацию, является бывший глава Администрации Президента РФ, а ныне председатель совета директоров РАО «ЕЭС» А. Волошин. Находясь недавно в Вашингтоне, г-н Волошин в своем выступлении в центре Карнеги рассказал о проблеме, с которой сталкивается президент в процессе выбора преемника: «В. Путин пытается найти собирательный образ, нечто среднее между Медведевым и Ивановым. Но поскольку такого человека рядом нет, существует вероятность, что одного из них он выдвинет на пост президента, а второго на должность премь­ер-министра».

По информации из правительственных источников, между Д. Медведевым и С. Ивановым сейчас установились очень хорошие отношения: они часто общаются не только по работе, но и изредка проводят вместе праздники и выходные, в частности, вместе играют в теннис. Похоже, вариант совместной работы в одной связке не исключается и ими самими...