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Тринадцатый элемент

№ 46(287) от 24.11.2011 [«Аргументы Недели », Олег Утицин ]

Тринадцатый элемент
russianwinter.rian.ru

Итак, по иску Бориса Березовского к Роману Абрамовичу на 5,5 млрд. долларов закончил давать показания Олег Дерипаска. Владелец крупнейшего концерна выступал перед английским судом по видеотрансляции из США и сказал про себя: «Я создал и управлял самой передовой алюминиевой компанией в России».

Сейчас капиталы этого человека «Форбс» оценивает в 17 млрд. долларов, на три больше, чем у Абрамовича. Про то, каким потом он зарабатывал эти деньги, – примерно известно. По одной из версий, начинал с того, что переплавлял старые алюминиевые кастрюли при помощи автомобильного аккумулятора в гараже деда-ветерана. Ну а потом, почти как в анекдоте, получил наследство. Вернее – руку дружбы от Абрамовича.

На суде всплыли записи переговоров Абрамовича с Березовским, и эти договорённости легли в основу существования нынешнего «Русала». Там, в частности, Абрамович упоминает имена тех, кто имел свои интересы в «Русале». Но они якобы не желали «светиться», а хотели лишь остаться теневыми акционерами. Вот фрагмент, касающийся легализации продажи акций «Русала».

Абрамович: С алюминием мы ничего сделать не сможем.

Березовский: Почему?

А: У нас там всего 50%. Должна вторая сторона согласиться. Они потребуют такого же. В алюминии пока не зарегулированы налоговые дела. Поэтому там бессмысленно это делать. Это значительно уменьшит доходы. И будешь ждать очереди, когда получим дивиденды.

Б: Всё равно настанет время, когда это придётся сделать.

А: Если мы легализуемся, то и они должны легализоваться. Ведь не может быть такого, что одна половина легализована, а вторая нет.

Б: Согласен.

А: И там все появятся: и Быков, и Миша, и Антон, и Аксён, и Олег Дерипаска…

Давайте посмотрим, что это за персонажи, которые так мешали легализации акционирования «Русала».

Быков – бывший глава Красноярского алюминиевого завода Анатолий Быков. В момент записанной беседы он находился под следствием по обвинению в незаконном приобретении и владении оружием, а также организации убийства предпринимателя Павла Струганова (известного в криминальных кругах под кличкой Паша-Цветомузыка). Быков провёл под арестом два года, в 2002-м он получил шесть с половиной лет лишения свободы условно и был выпущен на свободу в зале суда. От алюминиевого бизнеса отошёл.

Миша – Михаил Черной, один из партнёров Олега Дерипаски на заре интереса последнего к алюминиевому бизнесу. В Израиле подозревается в отмывании денег «русской мафии» и организации сходок криминальных российских авторитетов в этой стране.

Аксён – Аксёнов Сергей Михайлович, уголовная кличка – Аксён, русский, 1966, г. р.,
ур. М.О., г. Люберцы. Адрес: г. Люберцы, Юбилейная, 7 А, 24; авторитет преступной среды, лидер ОПГ – измайловская, гольяновская, люберецкая.

Антон – Антон Малевский (он же – Антон Измайловский). Один из лидеров измайловской ОПГ, бывший десантник, имевший за плечами десятки прыжков с парашютом. Погиб в ЮАР – парашют не раскрылся. От алюминиевого бизнеса отошёл. В то же время отошли в мир иной бригадиры измайловских – Виктор Романов (Роман) и Сергей Королёв (Марикела), спортсмены, жившие в Вене, где следили за проводкой денег из России.

Не так давно больное сердце стало причиной смерти и ещё одного акционера «Русала» и переговорщика о продаже акций – Бадри Патаркацишвили. А раньше ушёл из жизни губернатор Красноярского края Александр Лебедь, которому Анатолий Быков помогал во время выборов. Но когда генерал их выиграл и начал разбираться с алюминиевым бизнесом на подведомственной территории – погиб в авиакатастрофе.

Вор в законе Слива, проявлявший недюжинный интерес к алюминию, тоже вовремя, но неожиданно для многих  умер в СИЗО. По официальной версии, от кровоизлияния в мозг. Слива вёл переговоры о вхождении в этот бизнес с Вячеславом Иваньковым (вор в законе Япончик. – Авт.), который погиб от снайперских выстрелов.

Известный журналист Андрей Калитин в своей книге «Время Ч» приводит отрывки телефонных переговоров Сливы, зафиксированных канадской полицией, о вхождении воров в алюминиевый бизнес. Действующие лица и исполнители:

С – Слива.

Миша – Михаил Черной.

Дед – Вячеслав Иваньков, Япончик.

Антон – Антон Малевский.

Бык – Анатолий Быков.

Н – неизвестный.

Разговор 1

Слива: … Да, тут я чуть не забыл, мне тут звонили, предложили, знаешь что? Вот я тут записал, первый раз это вижу, а оказывается, что эта вещь, связана с металлом, вот эта, смотри чего написано… гли-но-зём…

Н: ...Глинозём?

Слива: Да. Тебе ни о чём не говорит?

Н: Нет…

Слива: Это… хотят в Красноярск. Это что-то из этого глинозёма, это что-то с металлом тоже связано…

Н: Я узнаю сегодня…

С: И они 60% отдают… Дед (Вячеслав Иваньков. – Авт.) блюдёт в Красноярске, а 40 – тебе. Как говорят – оХ..тельные бабки…

Н: Да? Хорошо, я узнаю, Слав…

С: Узнаешь? Запиши…

Н: Я уже запомнил, Слав. Глинозём – глина и зёма, это легко запомнить… Ты вот ещё, Слав, я на утро откладываю все дела, еду к ним и хочу выяснить, где что стоит…

С: Да, счастливо тебе…

Н: Всё, утром созваниваемся, или я тебе наберу, или ты мне наберёшь… Всё, обнимаю, Слав…

С: Давай, Лёнь…

Разговор 2

С: Это очень тяжело, наверное, я те клянусь… И я не знаю, что это такое…

Н: А я тебе щас скажу, Слав, смотри… там просто встретил бы человека, это, директора завода, и всё, больше ничего не надо… Там тянуть не надо… Смотри, внимательно запоминай… С двух тонн глинозёма, с двух тонн, получается одна тонна алюминия…

С: А-а-а… всё понял…

Н: Понял, да? Нам надо только, чтобы они разместили на заводе их, наше сырьё, и всё… Поставка наша, ё-моё… И всё…

С: Слушай… по этому поводу есть хороший завод…

Н: Металлургический, что ль?

С: Да-да, перерабатывающий комбинат… Там, может быть, быстрее туда выйти…

Н: Ну ты поговори с Дедом, там может у Деда есть дорога, там хороший воздух поднимем, Слав…

С: Я ж говорил, видишь, клянусь тебе… А он говорит – а что это такое? Я говорю – это удобрение какое-то там, туда-сюда…

Н: Да это не удобрение, Слав, ты чё… Это грязная порода, где содержится алюминий. Я специально весь день изучал, сидел, понимаешь… и смотри, там человек 60% дохода оставляет нам, 40% оставляет себе…

С: Понял, понял…

Н: Ты понимаешь… И деньги огромные там, Слав, там деньги не большие, а огромные деньги… И речь там шла о Братске, о Красноярске, о каком-то Соликамске, а в Красноярске Бык может решать ситуацию… Все исходят из того, что он там Антону зубы показал… И очень здорово…

С: Они ж друзья были…

Н: Да они не всегда так… Они же сначала друзья, а потом убивают друг друга, в речке топят, понимаешь...

Разговор 3

Н: Слушай, ну, дозвонился я вчера этому пассажиру… с Владиком там… Ну, правильно ты всё сказал, глинозём… Это сырьё для алюминия, всё правильно ты сказал.

С: Ну и что?

Н: Очень интересно, там на одном заводе, что ты сказал, там работают два брата Черных, Черных…

С: Да знаю я…

Н: Ты знаешь их?

С: Знаю!

Н: Если они мешать не будут… Но он говорит, что они не отдадут это так…

С: А они не отдадут?

Н: Нет! Если найдём с ними концы, к ним, то он с удовольствием поедет и займётся этим…

С: А тогда выслушай сюда…

Н: Да!

С: Мы будем завтра с ним встречаться?

Н: Да…

С: И мы тогда его пошлём туда… В Америку…

Н: Он говорит, с удовольствием поеду, только это… там на таком уровне всё будет… это офигительно хорошая фигня…

С: Я тебе как сказал, мне люди сказали, Виталь, да мне от фонаря… мне какая разница… Мне люди сказали – «мы даже готовы 60 отдавать…»

Н: Правильно, позвоним отсюда на завод… прежде чем он поедет…

С: Не, не так мы сделаем… Мы вот что сделаем – мы с ним поговорим… Потом что, я позвоню Славке… Славка (Япончик. – Авт.) с ним встретится, Славка будет с Черными базарить… Понял?

Н: ОК…

С: Почему, потому что они работают… это… с измайловскими…

Н: Да, я пробил это, да, они с измайловскими работают…

С: Да, это… хочешь – через Тайванца позвони, может Алик там Антону скажет… Понимаешь? Он с ними вроде нормально… Но я сам тоже с ними неплохо, но понимаешь… Я могу позвонить…

Н: Да, но мы же не можем у них отнимать это…

С: Вот это правильно… Мы сейчас это… И с Германией… поговорим с этим парнем… Надо ведь их тоже заинтересовать людей…

Н: Конечно…

Андрей Калитин при подготовке книги к печати был ранен в руку выстрелом из пистолета. Покушение не раскрыто. А пока, судя по воровским телефонным переговорам, интерес «законников» и криминальных авторитетов к легализации общаковских денег, был предельно высок. Поэтому вопрос о том, сами ли акционеры «Русала» не желали светиться или же их не хотели выводить оттуда, – кажется риторическим.

Но для нового владельца «самой передовой алюминиевой компании в России» и самого Абрамовича, которому эта сделка принесла немало миллиардов, карты легли очень удачно. Или просто нечистая сила поработала – алюминий в таблице Менделеева числится под номером 13. Цифра – не многим приносящая счастье.

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