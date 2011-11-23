«Доктор зло» без штанов

Чем дальше продолжается судебная тяжба между беглым олигархом Борисом Березовским и миллиардером Романом Абрамовичем (начало см. в «АН» №41–45), тем чаще хочется сказать спасибо Её Величеству королеве Елизавете II и всему народу Великобритании. Спасибо за то, что в Лондоне есть Высокий суд, который пытается разбираться в истории разграбления России. Что поделать – на родине такой процесс пока невозможен.

Возможно, «АН» часто были несправедливы к Англии, когда обвиняли эту страну в том, что она только и умеет, как «гадить» России. Впрочем, это спасибо мы говорим пока авансом – судья Элизабет Глостер ещё не вынесла свой приговор.

Заплати налоги и спи спокойно

Однако наблюдатели уже уверены, что материалы суда наверняка будут использованы учёными при написании новейшей российской истории. Кто знает, возможно, итогом процесса станет не одна докторская диссертация. Это реально хотя бы потому, что показания многочисленных свидетелей очень достоверны – перед допросом они дают присягу и в случае обмана понесут серьёзное наказание.

Поэтому свидетели вынуждены подробно описывать произошедшие с ними реальные события. Этому не мешает даже то, что они зачастую противоречат российским и английским законам. Для многих экспертов всё это выглядит удивительно, а некоторые западные журналисты просто поражены.

Американский журнал Forbes считает, что Абрамович допустил серьёзную ошибку, согласившись на процесс. По мнению издания, Березовский был прав, когда заявил в суде, что Роман Аркадьевич «не очень умён». Теперь же «барахтающийся» Абрамович вынужден «давать свидетельские показания в зале суда, где следуют строгой юридической процедуре».

В свою очередь опальный олигарх настроен решительно, и даже если он не сможет отсудить деньги, то наверняка отомстит Абрамовичу. Он уже заставил владельца «Челси» засвидетельствовать под присягой, что тот совершал незаконные действия во время залоговых аукционов. К тому же Абрамович признал: он действительно клал себе в карман прибыль, причитающуюся миноритарным акционерам «Сибнефти» – в большинстве стран это преступление. Дальше – больше. Абрамович «раскололся», что пользовался посредниками для уменьшения налоговых выплат «Сибнефти». Кстати, Ходорковский использовал те же методы, но он за это получил реальный многолетний срок.

Понятно, избежать повестки в суд Абрамович не мог – он владеет значительными активами в Англии. Но для него было бы лучше «заплатить Березовскому до суда и покончить с этим делом», – делает неутешительный вывод Forbes.

Проще говоря – лучше отдать часть денег, чем лишиться всего. Но, видимо, это легко сделать только не очень глубоко вникающим в тему западным журналистам. Им и в голову не приходит, что ситуация может быть намного сложнее. Выскажем крамольную версию: Абрамович просто не мог заплатить. Возможно, деньги принадлежат не ему – большей их частью владеет пресловутая Семья Ельцина. На данное предположение «АН» навёл хорошо знающий предмет журналист Сергей Доренко. В своём недавнем интервью он заявил: «Я всё-таки ассоциирую его (Абрамовича) с Семьёй Ельцина, куда он был введён Березовским и закрепился. Потом Семья погнала Березовского, как паршивого пса. Именно Семья, не Путин. Поэтому, я думаю, Березовский ни на кого зуб не точит, кроме Семьи – ведь для него это были почти родные люди».

«Крыша» – это рэкет

Впрочем, несмотря на эти смелые предположения, суд идёт своим чередом. Как и ранее, большинство насмешек западных журналистов вызывает исконно российское понятие «крыша». По утверждению Абрамовича, именно ею являлся для него Березовский. Причём в Лондоне все делают вид, что якобы не понимают истинного смысла этого слова. Как считают некоторые эксперты, адвокатам и судьям было бы легче, если бы они вспомнили про рэкет. В английском языке слово racket означает организованную преступную деятельность. В частности, protection racket – то самое «крышевание». Так что никакого «загадочного русского термина» нет и в помине.

Это подтверждают и показания свидетелей. В суде выступила Марина Гончарова, которая работала на Абрамовича с 1988 года. По её словам, она имела специальную книжку, куда записывала, какие платежи осуществляли некоторые компании Абрамовича в 1995–2000 годы. А также сколько, кому и когда было заплачено наличными. Однако Гончарова не вела компьютерный учёт платежей, хотя суммы были очень внушительны – миллионы долларов. И так уж случилось, что в настоящее время многие документы уничтожены – якобы они занимали лишнее место в кабинете.

Но самые интересные показания начались дальше. Гончарова вспомнила, как лично отвозила деньги Березовскому – причём сумка с банкнотами была «нереально тяжёлой». Услышав такую информацию, напоминающую сценарий фильма о русской мафии, судья Глостер удивлённо спросила: «Вы с миллионом долларов шли по улицам Москвы?»

На этот вполне закономерный вопрос «курьер-миллионер» несколько обиженно ответила, что она не похожа на сумасшедшую и у неё были охрана и машина. Однако затем она продолжила свои показания, явно напоминающие мизансцену из «Крёстного отца». По её словам, когда она вошла в кабинет Березовского, тот разговаривал по телефону и поначалу не обратил на неё внимания. Окончив свою беседу, Березовский разозлился и швырнул телефон в своего помощника (увернулся тот или нет, пока неизвестно). Тем не менее после того как страсти утихли, все остались живы. Поэтому Гончарова «представилась, сообщила, что принесла деньги от Абрамовича, оставила сумку в кабинете и ушла». Более того, она заявила, что всего в феврале-марте 1995 г. Березовскому было передано 5 млн. долларов наличными.

Что и говорить, такое мы раньше видели только в кино про рэкетиров – «крыша собирает дань». Однако напомним – это свидетельские показания, данные Высокому суду Лондона под присягой.

Хорошо быть «крышей» Как выяснил Высокий лондонский суд, Абрамович платил Березовскому не только наличными. На его деньги для семьи олигарха покупались и обслуживались автомобили. В 1996 г. дочери Березовского от первого брака Екатерине был куплен Volvo, а его второй жене Галине – BMW. В том же году Абрамович оплатил отдых олигарха с семьёй в Испании. Стоило это недёшево – целых 140 тыс. долларов. На следующий год был оплачен круиз, однако сумму, потраченную на него, за давностью лет никто не помнит. Также в течение двух лет Абрамович оплачивал фешенебельную съёмную квартиру Березовского в Москве.

Чёрная СМСка, чёрные буквы, чёрный телефон

Казалось бы, после таких фактов можно смело арестовывать всех участников «кино про мафию» прямо в зале суда. Но, видимо, английские юристы не торопятся и хотят до конца насладиться процессом. Их можно понять – каждый день приносит очень много интересного.

Видимо, посчитав, что просмотра русского «фильма про мафию» суду недостаточно, свидетели Абрамовича перешли ко второй серии триллера. Для сценария они выбрали классическую продукцию Голливуда – «Доктор Зло захватывает мир». Сюжет вкратце рассказал (опять под присягой) один из ближайших советников Абрамовича – Евгений Таненбаум. По его словам, бывший сотрудник опального олигарха Руслан Фомичёв вызвался помочь Абрамовичу: миллиардер даже планировал вызвать его в качестве свидетеля.

Но затем Фомичёв неожиданно для всех передумал – он испугался мести. Выяснилось, за несколько месяцев до начала процесса он якобы получил на свой (чёрный? – Прим. «АН») мобильный телефон СМСку жуткого содержания. Таненбаум утверждал, что сам видел это сообщение (чёрными буквами? – Прим. «АН»), полученное совершенно точно от Березовского. Там ни много ни мало было написано следующее: «Я знаю, что ты им помогаешь. Я слежу за тобой. Я прослушиваю твои телефонные переговоры. Я контролирую твой Skypе». И подпись – «Доктор Зло».

Как отмечают эксперты, в данном случае не совсем понятно, у кого поехала «крыша» (голова. – Прим. «АН»). То ли у опального олигарха, то ли у свидетелей. Но, возможно, у них всё в норме, и чего-то важного уже не понимают «АН».

«Голая» правда

Казалось бы, после таких откровений свидетелей Высокому суду и почтеннейшей публике можно и отдохнуть. Но не тут-то было. В конце прошлой недели в суде дал свои показания алюминиевый магнат Олег Дерипаска. Судя по всему, этот миллиардер обладает отличным чувством юмора – во время его показаний (данных опять-таки под присягой) зал несколько раз расхохотался.

Первый раз это произошло, когда Дерипаска рассказал суду о том, что Березовский занял у него в 1997 году деньги и не спешил их отдавать. По словам «алюминиевого короля»: «Березовский имеет практику забывать о своих личных обязательствах. А когда он просил у меня эти средства, то он меня умолял и я, честно говоря, был растроган». Затем Дерипаска обратился к переводчику: «Я бы попросил переводчика сконцентрироваться на слове «умолял».

Второй раз сильный смех в зале Дерипаска вызвал своими воспоминаниями о знаменитой встрече в лондонском отеле Dorchester. Напомним, на ней, по версии Березовского, произошёл окончательный раздел алюминиевых активов России (Абрамович и Дерипаска это отрицают). Помня странные показания Абрамовича о том, что во время этой аудиенции на Березовском был лишь халат (см. «АН» №44), его адвокат сэр Рабинович решил прояснить вопрос. Он поинтересовался, как был одет опальный олигарх и были ли на нём брюки.

Олег Дерипаска заявил, что на Березовском была «кажется, рубашка, и поверх халат какой-то накинут». Касательно брюк свидетель ничего определённого вспомнить не смог. Впрочем, подобная забывчивость никого не удивила – во время допроса самыми распространёнными его ответами были: «я не помню», «я не видел». Тем не менее Дерипаска неплохо запомнил, что Березовский появился в номере с опозданием на один час, «смущённый и в растрёпанном виде». Однако «он был не голый», хотя в то время экстравагантный олигарх «мог появиться в чём угодно, даже голым, это вполне вписывалось в его образ». Подобные комментарии вызывали протест адвоката сэра Рабиновича. Говорят, он заявил, что всё было совсем не так, и беглый олигарх явился в отель с аудиенции в Палате лордов. Однако если защитник так в этом уверен, то почему он интересовался, были ли на Березовском брюки? Возможно, сэр Рабинович намекает на то, что наши олигархи взяли за моду ходить на встречи с пэрами без штанов? «АН» решительно отказываются в это верить.

Если же взять содержательную часть показаний Дерипаски, то, по его словам, при слиянии алюминиевых активов и создании компании «Русал» он вёл переговоры только с Абрамовичем, которого считает другом. Более того, он не стал бы вести об этом разговор, если бы знал, что у Романа Аркадьевича был компаньон – Березовский. К опальному олигарху он никогда не испытывал симпатии, но в данный момент Березовский ему «абсолютно безразличен».

«АН» продолжают внимательно следить за процессом.

