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Оленеводы – в первых рядах за «Единую Россию»

№ 46(287) от 24.11.2011 [«Аргументы Недели », Андрей Угланов ]

Оленеводы – в первых рядах за «Единую Россию»
www.usinsk.ru

Кажется – только из домашнего утюга не идёт агитация проголосовать за партию Путина–Медведева. Школьникам раздают листовки для родителей, учителям предлагают взять открепительные талоны всем членам их семей, мэры озвучивают избирателям расценки за процент полученных голосов. Вся страна встала на защиту родной партии.

Телеканалы уже показывают оленеводов – им первым привезли урны для голосования. Они первые сознательно проголосуют за партию власти. Число оленей в российской тундре и вправду увеличилось за последние десять лет. Растёт экспорт оленьего мяса в Европу. А от добра добра не ищут.

Вообще-то говоря, любой нормальный человек хочет стабильности. Но и дураком показаться зазорно. Чем многие из нас хуже оленеводов, кому утвердительно ответили на запрос увеличить поголовье оленей? Вот и читатели «АН» накануне выборов вправе услышать ответы от партии Путина–Медведева на некоторые наши вопросы.

Мы пишем о том, что нас волнует много лет. Почти по каждой проблеме обращаемся и к президенту, и к премьеру, и к руководству единороссов. Главная тема – гражданская авиационная промышленность. Мы взяли её в качестве примера, хотя могли говорить и о сельском хозяйстве, и о станкостроении – много ещё о чём. Вопрос простой – как долго в этом сложнейшем механизме будет заправлять кучка вредителей, не имеющих даже профильного образования? Чем они так устраивают президент-премьера и его партию? Пусть он нам объяснит накануне выборов – останется ли рулевым в авиапроме «спец» по статистике, а в двигателестроении – «спец» по ролевым играм? Почему на селе рулит акушерка, в здравоохранении – бухгалтерша, а в армии – организатор мебельного бизнеса в Санкт-Петербурге? Это к вопросу о кадрах, которые определяют всё. В том числе и наш выбор.

Второй вопрос – о демонтаже народного образования. Почему загадочный министр Фурсенко не только продолжает своё чёрное дело, но и демонстративно присутствует на всех мероприятиях с участием премьера и президента. Продолжит ли он свой полёт с закрытием сельских школ и коррумпированием учителей, не говоря о дебилизации учеников.

Особый вопрос – разворовывание госказны. Примеров здесь – уйма. В системе Минздрава воруют на томографах и разного рода «арбидолах». Сажают родственников на денежные потоки. Наполняют аптеки наркотической гадостью. В Минтрансе своё воровство  – на огромном завышении стоимости строительства. И так – везде. Но почему, если партия и её лидеры говорят о борьбе с воровством, они не подпишут международную антикоррупционную конвенцию? В той её части, где говорится о конфискации имущества у вора и членов его семьи и требовании декларирования не только доходов, но и расходов?

Нельзя промолчать нашим гарантам и о сугубо юридическом вопросе. Речь о судебной тяжбе в Лондоне между Березовским и Абрамовичем. На потеху всему миру они решили переделить в справедливом лондонском суде то, что без всякой натяжки можно назвать награбленным в ельцинской России. Об этом знал даже глава президентской администрации Волошин. Знал и молчал, пока не получил привод в королевский суд. Так что вопрос к партии власти простой – заметят они лондонское судилище или нет?

Есть и другие вопросы. Но пусть хоть на эти ответят до 4 декабря. И если ответы будут искренними, то все читатели «АН», как бумажной, так и электронной версии, в едином порыве проголосуют за «Единую Россию» – чем мы хуже оленеводов? Нас к тому же и больше – почти три миллиона. А это при 60-процентной явке пять процентов от всех избирателей. Так что ждём.

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