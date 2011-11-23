Ошибки ВВП

Мы стоим накануне нового перемешивания фигур во властной вертикали. Такой способ существования власти формировался последние 12 лет. Новых лиц в руководстве страны фактически не появлялось – карты в колоде тасовались хаотично и непонятно. Люди занимали посты, даже не имея должного образования, только по признаку личной преданности. Как и должно быть в подобной ситуации, в управлении страной стал нарастать вал системных ошибок. Прежде всего это касается В. В. Путина.

Среди системных ошибок, которые могут повлиять на его политическую судьбу, отметим следующие. Например, решение о пресловутой «рокировке» создало серьёзные конфликтные линии и даже очаги в окружении хозяина Дома правительства. Там явно недовольны тем, что президент пересядет в премьерское кресло.

При этом демонстративное выведение Дм. Медведева за пределы президентской кампании – 2012, скорее всего, создало для В. Путина и с этой стороны, так сказать, «скрытого врага». Очевидно, что это решение разочаровало и некоторые внешние группы влияния, рассчитывавшие на продолжение президентства Дм. Медведева под его либеральную риторику.

Одновременно вокруг самого В. Путина начала образовываться «политическая пустота». А его очевидная усталость от политических процессов, осознание себя «рабом на галерах» усугубит эту изоляцию ещё и самоизоляцией. Что приведёт к нарастающим проблемам с оперативным решением управленческих, финансовых, оргмобилизационных и других вопросов.

Отметим, что В. Путиным так и не был создан политический класс для поддержки верховной власти. Бюрократия, используемая в качестве такого опорного класса де-факто и меняющая власть на материальные средства, имеет свои собственные интересы. Политические партии с этой ролью также не справляются. В результате социально уязвимые слои населения, ориентирующиеся на верховную и исполнительную власти исключительно как на источник финансовых средств, начинают испытывать острое неудовольствие.

В этих условиях обязательно потребуется жертва, которой традиционно должна стать «правящая партия», то есть «Единая Россия». Так было всегда за последние 20 лет партийного развития. А ориентироваться верховной власти придётся на так называемые широкие слои населения, приязнь которых, как известно, зависит от щедрых соцпакетов и индексаций.

Случается и вовсе неожиданное. Отдельные действия В. Путина, направленные на выправление его имиджа (греческие амфоры со дна моря, пробег на

«Ладе-Калине», исполнение песен и игра на рояле и т.п.), на самом деле оказывают серьёзно негативное воздействие на рейтинг премьера. Он становится объектом насмешек и героем язвительных, а не уважительных, как ранее, анекдотов.

Впрочем, именно личные качества нынешнего премьера, очевидно, будут положены в основу его избирательной кампании в 2012 году. Это мачизм, верность слову, доведение проектов до конца. Но останется имиджевая уязвимость В. Путина. Ведь сведения о его персональной состоятельности и состоятельности его друзей стали общим местом. Уже никто не верифицирует информационный поток в этом направлении.

Справедливости ради, отметим, что немало ошибок совершает и партнёр В. Путина по «властному тандему». Президент традиционно для себя копирует премьера: тот отказался общаться по прямой линии с населением до 4 декабря и Дм. Медведев не станет озвучивать Послание Федеральному Собранию.

На оба этих события очень рассчитывала «Единая Россия», чтобы использовать тезисы участников «тандема» в свою пользу. Но привычка следовать в фарватере своего старшего партнёра по тандему оказалась сильнее соблазна сыграть самостоятельно. Хотя это может быть его прагматическим расчётом – так как рейтинг Дм. Медведева, напомним, представляет собой «тень» рейтинга В. Путина. И «самостоятельное плавание» представляется для президента фатальным.