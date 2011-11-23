Пятая государственная дума отголосовалась

Депутаты пятого думского созыва завершили свою работу в Охотном Ряду. Впереди – неделя агитации в регионах и 4 декабря – день всероссийского голосования.

Оценивая итоги работы переизбирающейся Думы, председатель Б. Грызлов отметил её рекордные законотворческие показатели. Повышение трудовой активности наблюдалось и в последние дни работы парламентариев. Впечатление, что от подтягивания законодательных хвостов напрямую зависит электоральная явка и процентный показатель партии власти.

В пылу предвыборного разгона были приняты и бюджет, и закон, уголовно наказывающий за создание фирм-однодневок, и норма о штрафе и дисквалификации за применение допинга для спортивных тренеров и врачей. Даже инициатива «Справедливой России» (пусть и народно популярная) получила поддержку в 428 голосов. Законопроект уравнивает общественные объединения инвалидов с предприятиями малого и среднего бизнеса в правах на господдержку.

– Мы очень много говорим о занятости инвалидов, – разъяснял депутат-эсер А. Ломакин-Румянцев. – А на практике ситуация складывается иная. Например, за пять лет во Всероссийском обществе инвалидов в полтора раза сократилось количество рабочих мест.

Думские же кулуары живут «реальными», а не демонстративными заботами. Напряжение отдельных депутатов, занимающих пограничные позиции в выборных списках, ощущается энергетически. Те же из них, чья судьба практически решена в пользу переизбрания, уже начинают локальные празднования.