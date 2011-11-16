Эти слова, вынесенные «АН» в заголовок, сказал Роман Абрамович в декабре 2000 года Борису Березовскому. Так миллиардер окончил свою беседу с опальным олигархом, состоявшуюся в VIP-зале парижского аэропорта «Ле-Бурже». В разговоре принял активное участие и Бадри Патаркацишвили. Запись этой беседы стала доступна благодаря Высокому суду Лондона, в котором продолжается тяжба между Березовским и Абрамовичем (начало см. в «АН» №41–44).

Как утверждает английская пресса, разговор тайно записал обвиняемый сейчас в Великобритании в отравлении Александра Литвиненко Андрей Луговой. В то время он возглавлял охрану Бадри Патаркацишвили.

Что же ответил Березовский? Он согласился: «Думаю, да». Но с этим категорически не согласна редакция «АН». На самом деле, в ж... оказались все мы – простые российские граждане. А Березовский и Абрамович оказались миллиардерами.

Процесс, в ходе которого г-н Березовский надеется отсудить у г-на Абрамовича «свою долю» от бывшей российской собственности – 5,5 млрд. долларов продолжается уже полтора месяца. По мнению многих наблюдателей, сейчас можно подводить некоторые промежуточные итоги. Тем более главные фигуранты в ходе многодневных допросов дали подробнейшие показания. Далось им это нелегко.

Как утверждает внимательно следящая за процессом британская газета The Guardian, Абрамович, несмотря на покупку «Челси» в 2003 году, знает английский «лишь на зачаточном уровне» – всего несколько слов. Более того, он вообще не умеет читать по-английски. Из-за этого в ходе его допроса «баланс» может легко стать «балетом». Впрочем, многие россияне видят в этой информации лишь проявление английского снобизма. Нашим людям важнее понять, где же спрятаны, чёрт возьми, украденные жуликами деньги и можно ли надеяться вернуть их в закрома Центробанка или Минфина?

Россия в щупальцах «Осьминога»

Понятно, что на этот сложный вопрос вряд ли будет дан простой ответ. Тем более, после подробного ознакомления с материалами процесса возникает полное ощущение, что наша страна в 90-е годы была плотно схвачена и зафиксирована в позе подчинения огромным осьминогом. Тем самым могучим Кракеном из всем известного фильма «Пираты Карибского моря». Причём в этом нет никакой натяжки. Как выяснил Высокий суд, Березовский любил давать говорящие названия своим офшорным компаниям, через которые из страны выводились огромные деньги. Одна из них так и называлась – Octopus (осьминог). Понятно, что такими компаниями владел и Абрамович – к примеру, Olivesta.

Посреднические компании были зарегистрированы в тёплых и далёких от России краях – на Панаме, Кипре и в Гибралтаре. Конечно, делалось это не для отдыха, а для серьёзной работы. После того как Абрамович получил в свою собственность практически бесплатно компанию «Сибнефть» (см. «АН» №44), он установил между ней и нефтеперерабатывающими заводами целую цепочку посредников, зарегистрированных в офшорах. Это было необходимо, для того чтобы применять простую, но очень выгодную схему.

«Сибнефть», вместо того чтобы продавать нефть напрямую перерабатывающим заводам, делала это через таких посредников. Абрамович сначала продавал нефть этим компаниям, а затем они продавали её обратно «Сибнефти». Один маленький нюанс – стоила она уже в два-три раза дороже первоначальной цены. Делалось это для уменьшения налогов. Таким образом, и без того не бедный мультимиллиардер умудрялся экономить миллионы долларов – налоги уменьшались с 35% до 5,5%. Причём, как утверждают участники процесса, это была абсолютно законная схема, действовавшая тогда в России. Поэтому возникает резонный вопрос – сколько заработали люди, лоббирующие подобные законы?

Также применялась ещё одна легальная схема ухода от налогов. В посреднические компании брали на работу инвалидов – это тоже давало льготы по налоговым вычетам. К примеру, так было сделано в Калмыкии. Сейчас Абрамович утверждает, что это были реальные люди – «мы платили им зарплату». Интересно было бы сравнить полученную им экономию с доходами этих граждан. Наверняка окажется, что если бы налоги были уплачены полностью, это позволило бы государству поднять в разы уровень жизни всех российских инвалидов. Но их деньги были легко и непринуждённо переложены в карманы Абрамовича и Березовского.

Список сэра Рабиновича

На что же г-да Абрамович и Березовский расходовали полученные таким образом средства? Вначале процесса г-н Абрамович подробно рассказал, сколько и когда он заплатил за «крышу» Березовскому. Эти деньги, по его словам, опальный олигарх тратил на огромные дворцы во Франции, бриллианты для своих подруг, частный самолёт и дорогие картины, покупаемые на аукционе Sotheby’s.

Любопытно, что в противовес Березовскому свою жизнь Абрамович пытался представить как образец аскетизма. В письменных свидетельских показаниях он указал, что ещё в середине 90-х был удивлён «экстравагантным образом жизни Березовского». А сам он «никогда не был заинтересован в подражании его стилю жизни». Всё это вызвало законное недоумение защитника опального олигарха королевского адвоката сэра Лоуренса Рабиновича. Под смех зала он быстро вывел «миллиардера-монаха» на чистую воду.

Сэр Рабинович напомнил Абрамовичу, что тот имеет крупную загородную недвижимость в Англии, шикарную и дорогую квартиру в престижном районе Лондона и целый замок во Франции. Ну а про его знаменитые яхты, оснащённые средствами ПВО, все помнят и без дотошного адвоката. «Не хотите ли вы признать, что если ранее вы не были заинтересованы в экстравагантном образе жизни, сейчас вы в нём заинтересованы?» – спросил Лоуренс Рабинович.

Как утверждают наблюдатели, Абрамович спокойно выслушал далеко не полный «список сэра Рабиновича», в котором перечислялась его основная собственность. Он был вынужден признать, что изменил свою жизнь после покупки футбольного клуба «Челси» (140 млн. фунтов стерлингов. – Прим. «АН»). Это событие стало поворотным в его судьбе и серьёзно повлияло на неё. Вот тогда он и полюбил роскошь.

К примеру, летал во Францию на своём частном самолёте (сейчас ему принадлежит Boeing 767-300 стоимостью 100 млн. долл. – Прим. «АН»). Отвечая на вопросы адвокатов, Роман Аркадьевич рассказал, что для подготовки полёта из Москвы ему требуется всего четыре–шесть часов. Мог бы и быстрее, но процесс не простой – надо вызвать экипаж, заправить самолёт, получить разрешение на вылет и главное – согласовать полёт с европейскими контролирующими органами. Ещё 45 минут ему требуется, чтобы добраться из французского аэропорта в своё шато (замок). И всё это требует денег, денег и ещё раз денег. Так что российские инвалиды подождут.

АбрамОвич или АбрАмович В ходе процесса у англичан возникло непредвиденное затруднение. Судья и адвокаты долго не могли разобраться, как произносить фамилию Абрамовича и отчество Березовского – тоже Абрамович. Но постепенно все запомнили, что в фамилии надо делать ударение на «о» – АбрамОвич, а в отчестве Березовского на «а» – АбрАмович. Тем не менее почти никто не в состоянии произнести грузинскую фамилию Патаркацишвили. Справедливости ради можно заметить, что и в России это не все делают правильно.

Дон Корлеоне в халате

Понятно, так Абрамович летал не только в Париж. В своих последних показаниях он рассказал, что в марте 2000 года он вместе с Олегом Дерипаской прилетел на частном самолёте в Лондон. Там они хотели обсудить со своей «крышей» – Березовским слияние алюминиевых активов (в результате возник «Русал»).

Но своего «крёстного отца» Абрамовичу и Дерипаске пришлось ждать в отеле более часа. Затем «российский дон Корлеоне» принял страждущих миллиардеров, однако не захотел для этого одеваться, а просто накинул на себя халат. Как данные показания могут повлиять на решение лондонского суда, пока не очень понятно. Но на этой «банно-халатной» теме миллиардер в законе, которого А. Коржаков называл «кошельком «Семьи» Ельцина», к облегчению многих уставших от описания разных афер экспертов, закончил свои многодневные показания.

Волошин осчастливил Эрнста

В понедельник, 14 ноября, Высокий суд перешёл к допросу бывшего главы президентской администрации Александра Волошина. Пожалуй, это самый высокопоставленный российский чиновник, который в современной истории когда-либо давал показания в иностранном суде. Его допрос вёл всё тот же неутомимый Лоуренс Рабинович, которого более всего интересовала судьба телеканала ОРТ, отобранного у его подзащитного.

Как заявил Волошин, в 2000 году после выхода на ОРТ передачи, посвящённой гибели подлодки «Курск»: «Мы решили, что управление Березовского должно быть прекращено». Сделать это было нетрудно. Березовский тогда владел только 49% акций телекомпании и не был формальным собственником ОРТ. Он мог только «неформально влиять на журналистов и руководство ОРТ». Поэтому, чтобы освободить его от этой «химеры собственности», летом 2000 года с ним лично встретился президент Путин.

Во время разговора он подтвердил олигарху, что отныне тот «больше не может влиять на ОРТ, и журналистов уже поставили об этом в известность». Встреча оказалась очень короткой (не более 5 минут) и проходила на повышенных тонах – «эмоции действительно были высоки». Однако, по утверждению бывшего главы президентской администрации, тогда Путин не обсуждал с Березовским трагедию подлодки «Курск». В итоге «Березовский был просто проинформирован о принятом решении – оно ему не нравилось».

Зато такой исход дела очень понравился Константину Эрнсту (гендиректор ОРТ). После того как его поставили в известность о принятом решении и «сняли оковы» любого влияния Березовского – «Эрнст был счастлив». Но на телеканале имелись люди, которые придерживались противоположного мнения. К примеру, главный телекиллер тех лет – Сергей Доренко. Поэтому «его передача просто была закрыта», подвёл итог Волошин.

«АН» продолжают внимательно следить за процессом.