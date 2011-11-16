Абрамович – Березовскому: «Ой, мы оба в такой жопе...»
№ 45(286) от 17.11.2011 [«Аргументы Недели », Виктор Крестьянинов ]
Эти слова, вынесенные «АН» в заголовок, сказал Роман Абрамович в декабре 2000 года Борису Березовскому. Так миллиардер окончил свою беседу с опальным олигархом, состоявшуюся в VIP-зале парижского аэропорта «Ле-Бурже». В разговоре принял активное участие и Бадри Патаркацишвили. Запись этой беседы стала доступна благодаря Высокому суду Лондона, в котором продолжается тяжба между Березовским и Абрамовичем (начало см. в «АН» №41–44).
Как утверждает английская пресса, разговор тайно записал обвиняемый сейчас в Великобритании в отравлении Александра Литвиненко Андрей Луговой. В то время он возглавлял охрану Бадри Патаркацишвили.
Что же ответил Березовский? Он согласился: «Думаю, да». Но с этим категорически не согласна редакция «АН». На самом деле, в ж... оказались все мы – простые российские граждане. А Березовский и Абрамович оказались миллиардерами.
Процесс, в ходе которого г-н Березовский надеется отсудить у г-на Абрамовича «свою долю» от бывшей российской собственности – 5,5 млрд. долларов продолжается уже полтора месяца. По мнению многих наблюдателей, сейчас можно подводить некоторые промежуточные итоги. Тем более главные фигуранты в ходе многодневных допросов дали подробнейшие показания. Далось им это нелегко.
Как утверждает внимательно следящая за процессом британская газета The Guardian, Абрамович, несмотря на покупку «Челси» в 2003 году, знает английский «лишь на зачаточном уровне» – всего несколько слов. Более того, он вообще не умеет читать по-английски. Из-за этого в ходе его допроса «баланс» может легко стать «балетом». Впрочем, многие россияне видят в этой информации лишь проявление английского снобизма. Нашим людям важнее понять, где же спрятаны, чёрт возьми, украденные жуликами деньги и можно ли надеяться вернуть их в закрома Центробанка или Минфина?
Россия в щупальцах «Осьминога»
Понятно, что на этот сложный вопрос вряд ли будет дан простой ответ. Тем более, после подробного ознакомления с материалами процесса возникает полное ощущение, что наша страна в 90-е годы была плотно схвачена и зафиксирована в позе подчинения огромным осьминогом. Тем самым могучим Кракеном из всем известного фильма «Пираты Карибского моря». Причём в этом нет никакой натяжки. Как выяснил Высокий суд, Березовский любил давать говорящие названия своим офшорным компаниям, через которые из страны выводились огромные деньги. Одна из них так и называлась – Octopus (осьминог). Понятно, что такими компаниями владел и Абрамович – к примеру, Olivesta.
Посреднические компании были зарегистрированы в тёплых и далёких от России краях – на Панаме, Кипре и в Гибралтаре. Конечно, делалось это не для отдыха, а для серьёзной работы. После того как Абрамович получил в свою собственность практически бесплатно компанию «Сибнефть» (см. «АН» №44), он установил между ней и нефтеперерабатывающими заводами целую цепочку посредников, зарегистрированных в офшорах. Это было необходимо, для того чтобы применять простую, но очень выгодную схему.
«Сибнефть», вместо того чтобы продавать нефть напрямую перерабатывающим заводам, делала это через таких посредников. Абрамович сначала продавал нефть этим компаниям, а затем они продавали её обратно «Сибнефти». Один маленький нюанс – стоила она уже в два-три раза дороже первоначальной цены. Делалось это для уменьшения налогов. Таким образом, и без того не бедный мультимиллиардер умудрялся экономить миллионы долларов – налоги уменьшались с 35% до 5,5%. Причём, как утверждают участники процесса, это была абсолютно законная схема, действовавшая тогда в России. Поэтому возникает резонный вопрос – сколько заработали люди, лоббирующие подобные законы?
Также применялась ещё одна легальная схема ухода от налогов. В посреднические компании брали на работу инвалидов – это тоже давало льготы по налоговым вычетам. К примеру, так было сделано в Калмыкии. Сейчас Абрамович утверждает, что это были реальные люди – «мы платили им зарплату». Интересно было бы сравнить полученную им экономию с доходами этих граждан. Наверняка окажется, что если бы налоги были уплачены полностью, это позволило бы государству поднять в разы уровень жизни всех российских инвалидов. Но их деньги были легко и непринуждённо переложены в карманы Абрамовича и Березовского.
Список сэра Рабиновича
На что же г-да Абрамович и Березовский расходовали полученные таким образом средства? Вначале процесса г-н Абрамович подробно рассказал, сколько и когда он заплатил за «крышу» Березовскому. Эти деньги, по его словам, опальный олигарх тратил на огромные дворцы во Франции, бриллианты для своих подруг, частный самолёт и дорогие картины, покупаемые на аукционе Sotheby’s.
Любопытно, что в противовес Березовскому свою жизнь Абрамович пытался представить как образец аскетизма. В письменных свидетельских показаниях он указал, что ещё в середине 90-х был удивлён «экстравагантным образом жизни Березовского». А сам он «никогда не был заинтересован в подражании его стилю жизни». Всё это вызвало законное недоумение защитника опального олигарха королевского адвоката сэра Лоуренса Рабиновича. Под смех зала он быстро вывел «миллиардера-монаха» на чистую воду.
Сэр Рабинович напомнил Абрамовичу, что тот имеет крупную загородную недвижимость в Англии, шикарную и дорогую квартиру в престижном районе Лондона и целый замок во Франции. Ну а про его знаменитые яхты, оснащённые средствами ПВО, все помнят и без дотошного адвоката. «Не хотите ли вы признать, что если ранее вы не были заинтересованы в экстравагантном образе жизни, сейчас вы в нём заинтересованы?» – спросил Лоуренс Рабинович.
Как утверждают наблюдатели, Абрамович спокойно выслушал далеко не полный «список сэра Рабиновича», в котором перечислялась его основная собственность. Он был вынужден признать, что изменил свою жизнь после покупки футбольного клуба «Челси» (140 млн. фунтов стерлингов. – Прим. «АН»). Это событие стало поворотным в его судьбе и серьёзно повлияло на неё. Вот тогда он и полюбил роскошь.
К примеру, летал во Францию на своём частном самолёте (сейчас ему принадлежит Boeing 767-300 стоимостью 100 млн. долл. – Прим. «АН»). Отвечая на вопросы адвокатов, Роман Аркадьевич рассказал, что для подготовки полёта из Москвы ему требуется всего четыре–шесть часов. Мог бы и быстрее, но процесс не простой – надо вызвать экипаж, заправить самолёт, получить разрешение на вылет и главное – согласовать полёт с европейскими контролирующими органами. Ещё 45 минут ему требуется, чтобы добраться из французского аэропорта в своё шато (замок). И всё это требует денег, денег и ещё раз денег. Так что российские инвалиды подождут.
АбрамОвич или АбрАмович
В ходе процесса у англичан возникло непредвиденное затруднение. Судья и адвокаты долго не могли разобраться, как произносить фамилию Абрамовича и отчество Березовского – тоже Абрамович. Но постепенно все запомнили, что в фамилии надо делать ударение на «о» – АбрамОвич, а в отчестве Березовского на «а» – АбрАмович. Тем не менее почти никто не в состоянии произнести грузинскую фамилию Патаркацишвили. Справедливости ради можно заметить, что и в России это не все делают правильно.
Дон Корлеоне в халате
Понятно, так Абрамович летал не только в Париж. В своих последних показаниях он рассказал, что в марте 2000 года он вместе с Олегом Дерипаской прилетел на частном самолёте в Лондон. Там они хотели обсудить со своей «крышей» – Березовским слияние алюминиевых активов (в результате возник «Русал»).
Но своего «крёстного отца» Абрамовичу и Дерипаске пришлось ждать в отеле более часа. Затем «российский дон Корлеоне» принял страждущих миллиардеров, однако не захотел для этого одеваться, а просто накинул на себя халат. Как данные показания могут повлиять на решение лондонского суда, пока не очень понятно. Но на этой «банно-халатной» теме миллиардер в законе, которого А. Коржаков называл «кошельком «Семьи» Ельцина», к облегчению многих уставших от описания разных афер экспертов, закончил свои многодневные показания.
Волошин осчастливил Эрнста
В понедельник, 14 ноября, Высокий суд перешёл к допросу бывшего главы президентской администрации Александра Волошина. Пожалуй, это самый высокопоставленный российский чиновник, который в современной истории когда-либо давал показания в иностранном суде. Его допрос вёл всё тот же неутомимый Лоуренс Рабинович, которого более всего интересовала судьба телеканала ОРТ, отобранного у его подзащитного.
Как заявил Волошин, в 2000 году после выхода на ОРТ передачи, посвящённой гибели подлодки «Курск»: «Мы решили, что управление Березовского должно быть прекращено». Сделать это было нетрудно. Березовский тогда владел только 49% акций телекомпании и не был формальным собственником ОРТ. Он мог только «неформально влиять на журналистов и руководство ОРТ». Поэтому, чтобы освободить его от этой «химеры собственности», летом 2000 года с ним лично встретился президент Путин.
Во время разговора он подтвердил олигарху, что отныне тот «больше не может влиять на ОРТ, и журналистов уже поставили об этом в известность». Встреча оказалась очень короткой (не более 5 минут) и проходила на повышенных тонах – «эмоции действительно были высоки». Однако, по утверждению бывшего главы президентской администрации, тогда Путин не обсуждал с Березовским трагедию подлодки «Курск». В итоге «Березовский был просто проинформирован о принятом решении – оно ему не нравилось».
Зато такой исход дела очень понравился Константину Эрнсту (гендиректор ОРТ). После того как его поставили в известность о принятом решении и «сняли оковы» любого влияния Березовского – «Эрнст был счастлив». Но на телеканале имелись люди, которые придерживались противоположного мнения. К примеру, главный телекиллер тех лет – Сергей Доренко. Поэтому «его передача просто была закрыта», подвёл итог Волошин.
«АН» продолжают внимательно следить за процессом.
Артём Тарасов: Абрамович всё равно ничего не заплатит
В ходе процесса Абрамович неожиданно объяснил Высокому суду Лондона, почему всю свою жизнь он придерживался правила – сиди тихо и не высовывайся. Как утверждает миллиардер, в начале своей карьеры он хорошо понял – открытость ни к чему хорошему не приводит и создаёт только проблемы.
По словам Абрамовича, когда он начал бизнес и стал зарабатывать приличные деньги, то ему тоже хотелось продемонстрировать открытость: началась новая жизнь, он может платить налоги и т.д. Всё это продолжалось до тех пор, пока «один человек по фамилии Тарасов это не продемонстрировал». Он заплатил все налоги, внёс все партийные взносы, сделал всё честно. Но в стране этого не поняли. Все вокруг начали кричать: «Это позор!», «Человек не может столько зарабатывать!» В итоге Тарасов улетел в Англию, а Абрамович стал стараться избегать публичных заявлений и отказываться от общения с журналистами.
Что и говорить – информация крайне удивительная. Поэтому «АН» решили узнать мнение по поводу процесса Березовского и Абрамовича у того самого Артёма Тарасова, оказавшего столь огромное влияние на поведение богатейшего человека страны. Г-н Тарасов любезно согласился ответить на вопросы «АН».
– Артём, на суде в Лондоне Абрамович рассказал, что он такой скрытый и тихий, поскольку увидел, что произошло с вами. Вы заработали 3 миллиона долларов, и у вас из-за этого начались большие неприятности, затем вам пришлось бежать в Лондон. Это всё, действительно, случилось из-за тех миллионов?
– Тогда был Советский Союз, это другое время и потому пример совершенно неуместен. Это разные деньги, разная работа и даже разные отношения. В то время мы выступали против планового хозяйства, против социалистической экономики и были провайдерами, как сейчас бы сказали, свободной рыночной экономики. И нас за это хотели наказать. У меня просто конфисковали все деньги со счёта – сто миллионов рублей.
А сегодняшняя ситуация, по моему мнению, – вор у вора дубинку украл. Но в Англии даже вор, у которого украли, может обратиться в нормальный суд, и правосудие обязано его защищать. Так что нынешний суд, по сути, рассматривает своеобразный рейдерский захват.
– То есть Абрамович по-рейдерски захватил собственность у Березовского?
– Мне кажется, да.
– Но Березовский в своё время тоже своровал эту собственность?
– Да, но этот эпизод в суде не рассматривается. В моём же случае рейдерский захват был со стороны государства. Они просто взяли и конфисковали все деньги кооператива со счетов Жилсоцбанка.
– Выходит, в данном случае роль государства, которое обворовало вас 20 лет назад, 10 лет назад взял на себя Абрамович?
– Да, именно, если с ним вместе не выступала ещё какая-то сила. К примеру, если власть выбрала его сторону, тогда Абрамович был не один.
– Получается, 10 лет назад Абрамович олицетворял всю российскую власть – вместе с Ельциным, вместе с «Семьёй»?
– Да. Решение было принято, в том числе российской властью.
– А как вы оцениваете перспективы того, что российское правосудие могло бы восстановить справедливость? Тем более они же не скрывают, что воровали. И даже бравируют этим – мол, мы были умные и ловкие.
К примеру, сегодня все наши судьи, прокуроры, политики внимательно читают «АН» и думают – как же так, нас же обворовали! У нас украли всю нефтянку, всю алюминиевую промышленность. За наши же деньги, за налоги, которые они брали в банках в виде кредитов.
– Простой совет всем этим судьям, прокурорам и так далее. Садитесь, берите английского переводчика и пишите заявление в английский суд, потому что там проживает Березовский. И суд примет иск к рассмотрению.
– Иск о признании недействительными всех их сделок?
– Да. Пишите иск о том, что сначала своровал Березовский.
– Этот иск может быть направлен от лица любого гражданина или это должен быть государственный деятель?
– Любой гражданин любой страны. В нормальном суде в Великобритании его примут к рассмотрению. Причём там его сразу может рассмотреть Верховный суд.
– А если, например, газета «Аргументы неделi» надумает обратиться в такой суд?
– Здесь два фактора. Это не просто дорогое удовольствие, всё дело в том, что конкретно у газеты ничего не украли. Иск примут, но его сложно будет выиграть. А вот если его подаст государство или какой-то орган, у которого с помощью взяток незаконно украли собственность либо приватизировали ресурсы за копейки, то такой иск можно спокойно выиграть.
Сколько стоят юристы? Когда я судился четыре года с газетой Washington Post в Лондоне, мне пришлось потратить 1,8 миллиона фунтов стерлингов. Каждую неделю юристы обходились в 20 тысяч фунтов. Я прошёл все инстанции и выиграл процесс. Газета первый раз в истории извинилась на своих страницах за написанную против меня информацию.
– Стоит ли сегодня Абрамовичу, Березовскому и Волошину бояться судебного преследования? А ещё, кто знает, вдруг в суде выступят Юмашев и тогдашний министр финансов. Или они могут спать спокойно?
– Могут спать спокойно. В Англии есть закон о банкротстве. Я абсолютно уверен, что Абрамовичу перед началом суда его юристы посоветовали всю личную собственность перевести на друзей или родственников. И если суд вынесет решение в пользу Березовского, тот объявит себя банкротом. И станет он бедный, несчастный – всё записано на какие-то трасты, какие-то компании, к которым он не имеет никакого отношения.
Так было и со мной, когда меня обокрали. Обманул международный аферист, но я выиграл против него процесс в Англии. Однако он тут же признал себя банкротом и всё, что у него конфисковали, – это часы Rolex. А украл он 5 миллионов долларов.
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