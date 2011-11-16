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Магия левитановских плёсов

№ 45(286) от 17.11.2011 [ «Аргументы Недели » ]

Магия левитановских плёсов
www.interolis.ru

Среди сотрудников Управления делами президента пошли разговоры о строительстве ещё одной госрезиденции.

Речь идёт о местечке неподалёку от города Плёс Ивановской области. Места эти известны как «левитановские». Там будто бы и начнётся строительство новой резиденции Дм. Медведева. Хотя его пресс-служба таких сведений не подтверждает. Как обычно.

Говорят, что он впервые оказался там в 2008 году в сопровождении губернатора Ивановской области М. Меня. Но президентские срока не резиновые, и резиденция вполне может стать премьерской. Что, понятное дело, сути не меняет.

Вообще говоря, строительство так называемой рекреационной зоны в этих местах уже идёт. Под президентскую резиденцию здесь собираются строить хорошие гостиницы и даже горнолыжные трассы на местных холмах. В посёлке реставрируется храм. В радиусе нескольких километров от предполагаемой резиденции резко возросла стоимость земли. Продают её не всякому желающему, а только людям проверенным. Говорят – чуть ли не органами ФСБ. Одновременно прекращает своё существование расположенный неподалёку туберкулёзный санаторий.

По разным источникам, предполагаемая резиденция может оказаться старинной усадьбой «Миловка». Её окружает большой парк, известный тем, что здесь бывал и Фёдор Шаляпин, и Исаак Левитан. Говорят, что несколько лет назад усадьбу выкупил «Фонд региональных некоммерческих проектов «Дар». А он в свою очередь, по слухам, тесно связан с семьёй Медведевых.

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