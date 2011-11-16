Как ляжет карта?

В администрации президента, где фактически развёрнут выборный штаб партии власти, работа идёт полным ходом. Совещания проходят регулярно.

Говорят, что по умолчанию признаётся аксиома, что ЕР должна сохранить в Думе конституционное большинство. Правда, полное понимание того, как этого добиться, отсутствует. Да и реальные настроения избирателей пока не подтверждают такой результат.

Об этом не раз докладывали лично ДАМе (так в Кремле сокращённо называют Д.А. Медведева). Причём доверенные ему люди и по причине опасений за свою судьбу. Она станет непредсказуемой, если ЕР получит плохие результаты.

Но президент сохраняет удивительное спокойствие, как будто результат ему хорошо известен, и предлагает добиваться результата, несмотря на происки конкурентов. Так что работа в АП идёт без особого остервенения и нервов.

Но спокойствие это обманчиво. Мало кто понимает, где рождаются основные ориентировки. Дело в том, что «мозги» ЕР сегодня распределены в трёх точках. Это Кремль, Дом правительства и штаб-квартира ЕР в Банном переулке в Москве. При этом собственно сотрудники администрации президента всё глубже вязнут в процессах нейтрализации скандалов. Их, как и раньше, провоцируют особо ретивые чиновники на региональном уровне. Например, обещанное мэром Ижевска бюджетное финансирование. А вице-губернатор одной из чернозёмных областей встретился с «авторитетными бизнесменами». Их просили помочь обеспечить спокойное голосование в день выборов. В СМИ это пока не просочилось. Удалось загасить и рекламный видеоклип, в котором известный памятник на Волге оживает и рассказывает об одном из вице-премьеров, который возглавил здесь предвыборный список.

Беда пришла и вовсе откуда не ждали. Мелкие муниципальные чиновники стали выражать своё недовольство тем, что федералы обещают повысить зарплаты всем бюджетникам. А про них забыли. Вот и остаётся ждать результата, который ДАМ назвал недавно в Хабаровске как «устойчивое большинство». «Генсек» «Единой России» С. Неверов даже обозначил его в 250 – 270 депутатских мест.