//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Политика

Как ляжет карта?

№ 45(286) от 17.11.2011 [ «Аргументы Недели » ]

Как ляжет карта?
С. Неверов

В администрации президента, где фактически развёрнут выборный штаб партии власти, работа идёт полным ходом. Совещания проходят регулярно.

Говорят, что по умолчанию признаётся аксиома, что ЕР должна сохранить в Думе конституционное большинство. Правда, полное понимание того, как этого добиться, отсутствует. Да и реальные настроения избирателей пока не подтверждают такой результат.

Об этом не раз докладывали лично ДАМе (так в Кремле сокращённо называют Д.А. Медведева). Причём доверенные ему люди и по причине опасений за свою судьбу. Она станет непредсказуемой, если ЕР получит плохие результаты.

Но президент сохраняет удивительное спокойствие, как будто результат ему хорошо известен, и предлагает добиваться результата, несмотря на происки конкурентов. Так что работа в АП идёт без особого остервенения и нервов.

Но спокойствие это обманчиво. Мало кто понимает, где рождаются основные ориентировки. Дело в том, что «мозги» ЕР сегодня распределены в трёх точках. Это Кремль, Дом правительства и штаб-квартира ЕР в Банном переулке в Москве. При этом собственно сотрудники администрации президента всё глубже вязнут в процессах нейтрализации скандалов. Их, как и раньше, провоцируют особо ретивые чиновники на региональном уровне. Например, обещанное мэром Ижевска бюджетное финансирование.  А вице-губернатор одной из чернозёмных областей встретился с «авторитетными бизнесменами». Их просили   помочь обеспечить спокойное голосование в день выборов. В СМИ это пока не просочилось. Удалось загасить и рекламный видеоклип, в котором известный памятник на Волге оживает и рассказывает об одном  из вице-премьеров, который возглавил здесь предвыборный список.

Беда пришла и вовсе откуда не ждали. Мелкие муниципальные чиновники стали выражать своё недовольство тем, что федералы обещают повысить зарплаты всем бюджетникам. А про них забыли. Вот и остаётся ждать результата, который ДАМ назвал недавно в Хабаровске как «устойчивое большинство». «Генсек» «Единой России» С. Неверов даже обозначил его в 250 – 270 депутатских мест.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

?>

//В мире

Экс-глава внешней разведки Украины придумал план завладения российским Крымом

Экс-глава внешней разведки Украины придумал план завладения российским Крымом

Николай Маломуж, бывший руководитель Службы внешней разведки Украины, рассказал, как Киев сможет «вернуть» Крым. По данному вопросу Маломуж высказался некоторое время назад в разговоре со СМИ.

//В мире

МИД Украины: Западу трудно поддерживать санкции против России

МИД Украины: Западу трудно поддерживать санкции против России

Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что западным странам с каждым разом всё сложнее придерживаться антироссийских санкций. По его словам, ограничительные меры против России "не идеальны".

//В мире

Экс-разведчик раскрыл роль РФ в защите мира от провоцируемой США термоядерной войны

Экс-разведчик раскрыл роль РФ в защите мира от провоцируемой США термоядерной войны

Главной защитой от провоцируемой США термоядерной войны является стратегическое превосходство России над американской стороной. Соответствующую точку зрения высказал Яков Кедми, бывший израильский разведчик.

//В мире

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

Вооруженные силы Украины понесли новые потери в ходе позиционных боев в зоне конфликта в Донбассе. Соответствующая информация содержится в сводке, распространенной штабом военной операции Киева в регионе.

//В мире

Озвучен прогноз о массовом уничтожении ополченцев после возвращения Донбасса на Украину

Озвучен прогноз о массовом уничтожении ополченцев после возвращения Донбасса на Украину

В случае возвращения ДНР и ЛНР в состав Украины воевавших против Киева ополченцев ждет массовое уничтожение. Соответствующий прогноз на страницах интернет-СМИ озвучил луганский публицист Тихон Гончаров.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Сноуден посоветовал не пользоваться мессенджерами WhatsApp и Telegram

Сноуден посоветовал не пользоваться мессенджерами WhatsApp и Telegram

Живущий в России бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден считает, что владеющая WhatsApp компания Facebook постепенно делает данный мессенджер все менее приватным.

//Общество

СМИ: штрафы в ГИБДД позволят не платить при одном условии

СМИ: штрафы в ГИБДД позволят не платить при одном условии

Стало известно, что россиянам позволят не платить долги по штрафам в ГИБДД при одном условии. Соответствующую информацию утром в среду, 18 сентября, предоставили сотрудники "Российской газеты".

//Непознанное

Пророчество Нострадамуса о начале Третьей мировой в 2019-м напомнили в прессе

Пророчество Нострадамуса о начале Третьей мировой в 2019-м напомнили в прессе

На страницах интернет-СМИ напомнили о пророчестве французского астролога Нострадамуса о Третьей мировой войне, которая, как утверждается, должна разгореться в 2019 году и продлиться в течение 27 лет.

//Шоу-бизнес

Пугачева и Галкин устроили в день рождения детей настоящую сказку

Пугачева и Галкин устроили в день рождения детей настоящую сказку

В среду, 18 сентября, детям Аллы Пугачевой и Максима Галкина Гарри и Лизе исполнилось шесть лет. Мама и папа в честь праздника постарались и устроили для своих обожаемых сына и дочери настоящую сказку.

//Новости партнеров

//Общество

Первый снег неожиданно выпал в Хабаровском крае и Еврейской автономной области

Первый снег неожиданно выпал в Хабаровском крае и Еврейской автономной области

Утром, 18 сентября, жители г. Облучье, что в ЕАО с удивлением обнаружили на улицах, крышах домов, ещё не успевших сбросить листву деревьях и на не убранном до конца на приусадебных участках урожае снежный покров.

//Шоу-бизнес

"Папа говорил, нет, мол, плохо мы его воспитываем, мальчик отстает в развитии", - Меньшова об отношении своего отца к внуку

"Папа говорил, нет, мол, плохо мы его воспитываем, мальчик отстает в развитии", - Меньшова об отношении своего отца к внуку

Известная российская телеведущая и актриса Юлия Меньшова рассказала об отношении отца - режиссёра Владимира Меньшова к себе и родным людям. По её словам, после рождения первого ребёнка бабушка и дедушка постоянно участвовали в воспитании внука и давали советы.

//Новости СМИ2

//В мире

Украинский политолог определил условие окончательной потери Киевом Донбасса

Украинский политолог определил условие окончательной потери Киевом Донбасса

Политолог Михаил Погребинский рассказал, при каком условии Киев окончательно потеряет территории, которые контролируют власти ДНР и ЛНР. По данному вопросу аналитик высказался в разговоре с журналистами.

//Происшествия

Жительница Омска случайно выстрелила себе в голову при попытке сделать селфи

Жительница Омска случайно выстрелила себе в голову при попытке сделать селфи

Жительница Омска случайно выстрелила себе в голову из травматического пистолета во время попытки сделать эффектное селфи. 36-летняя женщина после случившегося была доставлена в медучреждение.

//Происшествия

СК: возбуждено дело после нападения браконьеров КНДР на пограничников РФ в Японском море

СК: возбуждено дело после нападения браконьеров КНДР на пограничников РФ в Японском море

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения северокорейских браконьеров на сотрудников пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в Японском море. Инцидент произошёл во вторник, 17 сентября.

//Шоу-бизнес

СМИ: семья Заворотнюк отказалась от денег со стороны друзей и коллег актрисы

СМИ: семья Заворотнюк отказалась от денег со стороны друзей и коллег актрисы

В СМИ в среду днем появилась информация о том, что семья актрисы Анастасии Заворотнюк отказалась от денежной помощи, предложенной коллегами и друзьями звезды сериала "Моя прекрасная няня".

//Общество

Открытое заявление фракции «СР» в Заксобрании Петербурга в связи с прошедшими выборами депутатов муниципальных советов

Открытое заявление фракции «СР» в Заксобрании Петербурга в связи с прошедшими выборами депутатов муниципальных советов

По предварительным итогам муниципальных выборов в Санкт-Петербурге «Справедливая Россия» получила 107 мандатов. Ещё около 35 мандатов партия лишилась в результате массовых нарушений и фальсификаций: необоснованного пересчета голосов, махинаций с надомным голосованием и др.

//Общество

Александр Калягин прокомментировал приговор актеру Павлу Устинову

Александр Калягин прокомментировал приговор актеру Павлу Устинову

Председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин оценил приговор актеру Павлу Устинову, который получил 3,5 года колонии якобы за нанесение травмы омоновцу на несанкционированной акции.

//Новости партнеров

//Жаркое из блогов

Трудовой кодекс с гибкими статьями

Трудовой кодекс с гибкими статьями

Не так давно новостные ленты всколыхнула новость о том, что премьер-министр Д.А. Медведев отменил 8-часовой рабочий день, действующий с незапамятных времен. Следом посыпались многочисленные комментарии и объяснения от представителей нашей власти о том, что ничего страшного не произошло, все останется как прежде и 8-часовой рабочий день закреплен в Трудовом Кодексе Российской Федерации.

//В мире

Эрдоган: Турция готова создать зону безопасности в Сирии без США

Эрдоган: Турция готова создать зону безопасности в Сирии без США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о готовности Анкары самостоятельно создать зону безопасности в САР, если соответствующие договоренности не будут достигнуты с властями Соединенных Штатов.

//Происшествия

На Алтае подростки убили двух мужчин

На Алтае подростки убили двух мужчин

Следственный комитет сообщил об убийстве двух мужчин 37 и 52 лет в селе Солонешское на Алтае. Отмечается, что в преступлении подозреваются два подростка 15 и 16 лет. Возбуждено уголовное дело.

//Интервью

Директор Русада Юрий Ганус: В России меня считают американским агентом

Директор Русада Юрий Ганус: В России меня считают американским агентом

В интервью французской газете L’Equipe генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус ответил на острые вопросы. Содержание интервью передает еженедельнику «Аргументы недели» ее специальный корреспондент во Франции Василий Комаров.

//Шоу-бизнес

Стало известно, в каком платье Паулина Андреева вышла замуж за Федора Бондарчука

Стало известно, в каком платье Паулина Андреева вышла замуж за Федора Бондарчука

В среду, 18 сентября, стало известно, в каком платье актриса Паулина Андреева вышла замуж за режиссера Федора Бондарчука. Папарацци смогли заснять счастливых молодоженов лишь поздней ночью.

//Шоу-бизнес

СМИ: Хабенский расписал Бондарчука и Андрееву

СМИ: Хабенский расписал Бондарчука и Андрееву

Во вторник, 17 сентября, прошла свадьба известного актёра и режиссёра Фёдора Бондарчука и актрисы Паулины Андреевой. Звёздная пара сделала это максимально тихо, однако журналистам удалось выяснить, где прошло их торжество.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Татьяна Буланова устала от бывшего мужа в своей квартире
2

Собчак рассказала о второй беременности
3

Андрей Разин обратился к Владимиру Путину с просьбой помиловать актера Устинова
4

В Минобороны ответили на заявления НАТО о размещении ракет в Европе
5

Видео: в США испытали гиперзвуковые ракетные сани

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры