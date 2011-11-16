Меняем провинившихся таджиков на косовских сербов

Как сообщили СМИ Сербии, на прошлой неделе в наше посольство в Белграде был передан список 21 тыс. косовских сербов, которые надеются получить российское гражданство. Причём их количество может и вырасти. Позднее российские дипломаты подтвердили эту информацию.

По их словам, таким образом сербы рассчитывают получить защиту России и гарантии своей безопасности. Вероятно, православных сербов, притесняемых мусульманами-албанцами, вдохновил пример Южной Осетии и Абхазии. Жители этих регионов тоже сначала получали российские паспорта, а затем независимость их стран наперекор всему миру официально признала Москва.

Обращение сербов уже направлено в Государственную думу, которая, возможно, рассмотрит их просьбу. Однако, по мнению экспертов, положительно решить этот вопрос будет не так просто. Разозлённые таким неожиданным поворотом дел, страны – члены НАТО (та же мусульманская Турция) тоже могут начать выдавать свои паспорта нашим недовольным гражданам. К примеру, в Чечне или Татарстане. Кому в этой ситуации будет хуже – вопрос сложный.

Однако некоторые аналитики предлагают неожиданное решение. В последние годы, наши малонаселённые регионы активно заселяют мусульмане – выходцы из Средней Азии: таджики, узбеки, киргизы. Всё это очень не нравится местным жителям. Наверняка они бы более спокойно относились к новым соседям, если бы вместо среднеазиатов рядом с ними селились единоверцы сербы.

К тому же, из-за неадекватного приговора нашим лётчикам, резко обострились отношения Москвы и Душанбе. Говорят, Федеральная миграционная служба России уже отлавливает таджиков-нелегалов и готовит их депортацию на родину. Но там их не ждёт ничего хорошего – только безработица и нищета. Так что всем было бы лучше, если бы таджики переселились в Косово, а сербы – на их место в Россию.

Впрочем, план выглядит не очень реалистично. Подобные переселения народов раньше осуществлялись только по итогам больших войн. Этого, конечно, не хочет никто.