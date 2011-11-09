Школа Абрамовича

Высокий суд Лондона продолжает рассматривать иск беглого олигарха Бориса Березовского к миллиардеру Роману Абрамовичу (начало см. в «АН» №41–43 за 2011 год). Напомним, Березовский хочет отсудить у владельца «Челси» 5,5 млрд. долларов.

В конце прошлой и начале нынешней недели Роман Абрамович продолжил давать свои показания. Как отмечают наблюдатели, он делает это очень подробно, в простой и доступной форме, понятной даже первокласснику. Иногда кажется, что мультимиллиардер по итогам суда сможет издать книгу для новичков в бизнесе.

Так же возможно, он слишком буквально понял идею президента Дмитрия Медведева о проведении миллиардерами школьных уроков – «История жизненного успеха». Напомним, за месяц до начала процесса, 1 сентября этого года, президент предложил организовать такие уроки российским бизнесменам, чьё состояние оценивается в сумму свыше одного миллиарда долларов. «Есть идея: я позову представителей наших крупных предпринимательских кругов, в основном людей, чьё состояние начинается, скажем, от миллиарда долларов, и скажу, чтобы все начали преподавать в школах», – заявил Дм. Медведев.

Впрочем, допускать или нет г‑на Абрамовича к детям, будет наверняка решать специальная комиссия Министерства образования и науки. Пока же после его показаний волосы встают дыбом даже у немало повидавших в жизни опытных работников суда Лондона. История бандитского разворовывания России разворачивается перед нами в рассказах её главных участников. «АН» рекомендуют работникам Следственного комитета и Прокуратуры России внимательно читать эти материалы, чтобы в скором будущем уже к ним не было вопросов. Им не стоит забывать о существовании статьи 255 ГПК РФ о действии (бездействии) органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных или муниципальных служащих.

Как «закалялась» нефть

Итак, на третий день допроса г-н Абрамович рассказал, как в 1995 году была приватизирована компания «Сибнефть». Любопытно, что российские правоохранительные органы не могли (или не хотели? – Прим. «АН») разобраться в этом вопросе долгие 16 лет. А Высокий лондонский суд показал потрясающую производительность – выяснил всё за один день. Тем самым английские юристы утёрли нос пессимистам, считающим, что процесс движется чрезвычайно медленно.

Из показаний г-на Абрамовича стало известно, что залоговый аукцион о приватизации «Сибнефти» фактически был фикцией – с Госкомимуществом и другими участниками «мероприятия» удалось заключить предварительные договорённости. Причём главным организатором такой выгодной сделки стал Борис Березовский. Он провёл несколько встреч с занимавшим в то время пост главы Госкомимущества Альфредом Кохом и добился его решения о выставлении на аукцион «Сибнефти» по начальной цене в 100 млн. долларов. Сделать это было не так просто – первоначально компания не входила в список аукциона. Поэтому г-н Абрамович признал в суде, что в те годы самостоятельно не смог бы повторить результат опального олигарха: «Я для Коха был никто».

Продавив решение о продаже «Сибнефти», Березовский продолжил бурную деятельность. Он лично и его люди начали переговоры со всеми потенциальными претендентами на столь лакомый кусок российской собственности.

Ближайший «соратник» Березовского Бадри Патаркацишвили смог устранить из списка претендентов Инкомбанк – его интересы представляла Самарская металлургическая компания («Самеко»). Если бы это не удалось сделать, то за нефтяную компанию пришлось бы выложить более чем в два раза больше – 217 млн. долларов. Но, по признанию г-на Абрамовича, таких денег у него не было.

Вернее, тогда у него вообще не было средств на покупку «российского нефтяного бриллианта». Помогла «ловкость рук» – за «Сибнефть» он заплатил кредитами, взятыми под выручку «Ноябрьскнефтегаза» (основное предприятие всё той же «Сибнефти»).

Следующего претендента – банк «Менатеп» Михаила Ходорковского – устранил лично Березовский. После переговоров будущий «главный зэк страны» решил не ввязываться в «войну за нефть» и подал заявку на начальном уровне цены. Всё это позволило г-ну Абрамовичу купить «Сибнефть» за 100,3 млн. долларов – но, учитывая взятый ранее кредит, он получил её фактически бесплатно. Через 10 лет этот абсолютный ноль Абрамович превратил в 13,1 млрд. долл. – за такую сумму в 2005 году «Газпром» купил его акции «Сибнефти».

Дела наши скорбные В ходе допроса Роман Абрамович коротко рассказал, как он обычно ведёт свои бизнес-дела. В частности, он признался, что никогда не планирует рабочий график. Итак, только цитаты. «Я вообще записи никогда не веду. Более того, если напишу, потом прочитать не могу. Я очень неаккуратно пишу». «Я точно никаких дневников никогда не вёл». «У меня, наверное, был мобильный телефон, но я крайне редко им пользовался. Мне нельзя было позвонить на мобильный телефон. Всё через офис соединяли».

Кровавый алюминий

На следующий день г-н Абрамович в дополнение к ранее озвученным терминам «крыша», «замочить» и «кинуть» пополнил словарный запас английских аристократов ещё одним словом – «разводка». Миллиардер в подробностях рассказал, как он, Березовский и Патаркацишвили при покупке алюминиевой промышленности страны «разводили» Олега Дерипаску.

По его словам, вначале он не хотел связываться с алюминием – ситуация в Красноярском крае тогда была тяжёлая, заводы не приносили прибыли. Тем не менее Патаркацишвили удалось убедить Абрамовича купить этот бизнес. «Без Бадри я бы никогда туда не полез. Там каждые три дня кого-то убивали. Мне такой бизнес был не нужен», – признался г-н Абрамович.

Напомним обстановку тех лет. В то время значительную часть алюминиевого бизнеса в Красноярском крае контролировали Лев Черной, Олег Дерипаска и Анатолий Быков. Подбираться к этой собственности Березовский начал издалека. По словам опального олигарха, в 1998 году он профинансировал избрание Александра Лебедя губернатором Красноярского края. Победив на выборах, Лебедь сразу начал «передел собственности».

С Лебедем, Дерипаской и Быковым дела утрясал Патаркацишвили. А в переговоры с Черным вступил один из партнёров Абрамовича – Евгений Швидлер. Первое время не всё складывалось успешно. Быков пробовал сопротивляться, но против него возбудили уголовное дело и его арестовали. В результате соглашение было продавлено только к февралю 2000 года.

Ключевой момент – сделка г-на Абрамовича с владельцами Красноярского, Новокузнецкого и Братского заводов проводилась в два этапа. По первому договору будущий владелец «Челси» купил алюминиевые активы (за продавцов расписался Черной) за 550 млн. долларов. Далее начинается самое интересное. Г‑н Абрамович не перевёл все деньги сразу. По данным защитника Березовского, королевского адвоката сэра Лоуренса Рабиновича, первый транш составил всего 100 млн. долл. (кредит МДМ-банка). Остальное миллиардер пообещал заплатить позже.

За толику малую Как утверждает сейчас г-н Абрамович, Патаркацишвили тогда работал за обычную комиссию от сделки. Ни он, ни Березовский не вошли в состав акционеров алюминиевой компании. Но адвокат Березовского сэр Рабинович утверждает, что алюминиевые активы приобрели все «акционеры «Сибнефти» – Березовский, Патаркацишвили и Абрамович.

Недостающую сумму Роман Аркадьевич оплатил деньгами, полученными им в результате подписания второго договора – в апреле произошло слияние активов Абрамовича и Дерипаски (образовался «Русал»). По условиям этого объединения Дерипаска должен был доплатить Абрамовичу 575 млн., что он сразу же и сделал. Затем Абрамович перечислил эти деньги Быкову и Черному в счёт оплаты первой сделки. Таким образом, он стал владельцем половины «Русала» тоже бесплатно.

«В итоге вы не расстались ни с какими деньгами, потому что позже получили всю сумму от Дерипаски?» – уточнил несколько потрясённый российскими реалиями сэр Рабинович. «Сделка с Дерипаской покрыла всё, что мы должны были заплатить за активы по первому договору. В конечном итоге это очень хорошая сделка», – подтвердил свои показания довольный г-н Абрамович.

Но и это ещё не всё. В дальнейшем Роман Аркадьевич умудрился продать свою долю в «Русале» тому же Дерипаске за 2 млрд. долларов. Эти деньги он тоже заработал из воздуха.

Как разводили Дерипаску

Любопытно, что Дерипаска начал подозревать, что его разводят, несколько раньше. В марте 2000 года состоялась его встреча в Лондоне с Абрамовичем, Березовским и Патаркацишвили. Как рассказал сэр Рабинович, на эту встречу Абрамович и Дерипаска прилетели в Лондон на частном самолёте. В Туманном Альбионе они собирались согласовать слияние своих активов с Березовским и Патаркацишвили.

В свою очередь, г-н Абрамович утверждает, что он прибыл в Лондон по другому поводу – он хотел положить конец «алюминиевым войнам». «Я не имею в виду, что там лились реки крови. Дело было в противостоянии между компанией TWG (владелец Черной. – Прим. «АН») и Дерипаской», – попытался убедить суд миллиардер. При этом Абрамович заявил, что он заранее не предупредил Дерипаску о присутствии на встрече Патаркацишвили. Якобы между ними были очень плохие отношения – причина этого крылась в разводке Дерипаски.

«Ранее Березовский вызвался помогать Олегу. И под это дело взял у него кредит и часть денег для ОРТ. А через некоторое время Бадри стал помогать TWG. Кредит Олегу не вернули. И он был этим, если в мягкой форме сказать, недоволен. Говоря по-русски, его разводили», – сказал Абрамович. Говорят, что, услышав эти слова, Борис Абрамович расплылся в улыбке. Он словно бы вернулся в своё славное и далёкое боевое прошлое.

Шумел сурово рублёвский лес

В истории восхождения Абрамовича на вершины российского бизнеса есть ещё один эпизод, который не является предметом разбирательства Высокого суда Лондона. О нём «АН» писали почти год назад. В 2005 году на таком же фиктивном аукционе Абрамович скупал подмосковные леса. Понятно, что по законам жанра это были лучшие участки леса на Рублёвке, доставшиеся миллиардеру опять-таки практически бесплатно.

Аукцион тогда тоже прошёл без сучка, без задоринки. В бюджет страны поступили смехотворные деньги – от 400 до 600 рублей за сотку. Причём Абрамович стал чемпионом рублёвской удачливости. Он отхватил участок площадью 397 га в Баковском лесничестве. За сумму – 24,39 млн. рублей. Реальная же цена этого надела в тот момент составляла не менее 19 млрд. рублей.

Когда до экспертов дошло, насколько выгодную сделку провернул Абрамович и группа «новых рублёвских», шум поднялся невероятный. Замять её поначалу не получилось. В конце концов в марте 2008 г. тогдашний премьер-министр В. Зубков дал личное поручение министру природных ресурсов Ю. Трутневу разобраться в ситуации с лесным аукционом.

Проверка показала очевидное: Мослесхоз подкрутил условия аукциона так, что на него могли попасть только свои люди. «В абсолютно тайной обстановке 20–30 человек были запущены в малый зал. На все лоты претендовало только по 1–2 организации», – рассказывал один из участников торгов.

Долго ли, коротко, но только в середине февраля 2011 г. наконец состоялся суд. Он постановил – Мослесхоз не нарушал антимонопольное законодательство, всё было по закону. Интересно – мучают ли судью ночные кошмары? Откуда он такой взялся на нашу голову – с Марса или откуда похуже? Тем временем в лесу, что рядом со Сколково, началась спешная рубка деревьев и прокладка дорог. Скоро здесь вырастут новые замки. Сколковские. Ради них, похоже, и вся затея с наукоградом. Поэтому можно сказать, что именно Абрамович является главным хозяином в стране. Её реальным президентом, премьером и судьёй с прокурором в одном флаконе.

Иначе как объяснить тот факт, что в отличие от Абрамовича власти хотят арестовать бывшего первого заместителя начальника департамента экономической безопасности МВД России Хорева. Он, как и Абрамович с Березовским, хапал имущество даром – например, квартиру в 106 кв. метров в элитном доме в центре Москвы за 9,5 тыс. рублей.

P.S. Лидеры так называемой «двадцатки» – G20 – давно и дружно выступают за искоренение коррупции во всём мире. В этой связи, без сомнения, мировые лидеры должны обратить самое пристальное внимание на процесс в Лондоне и придать ему международный статус. Вплоть до переноса в международный суд в Гааге. Иначе эта гниль начнёт разъедать сначала Англию, а потом и все страны, куда разбегаются с наворованным баблом все российские жулики.

Борьба с мировым финансовым кризисом должна принять и такие формы. Объявить об этом – дело чести президента Дм. Медведева.

«Пушечное ядро» против «Безликого Романа» Похоже, английская пресса дошла до предела в своих насмешках над проходящим в Лондоне судом. Вот как британский таблоид The Sunday Times описывает участников процесса. Березовский - низкорослый мужчина с головой в форме пушечного ядра и суровым, пытливым взглядом норки. Его одежда не соответствует возрасту – он слишком молодится. Всё это придаёт ему умеренный и респектабельный имидж владельца севастопольского стрип-клуба. По пятам за Березовским ходит великолепный образец телохранителя – колосс с руками, которые могут раздавить череп младенца. Лицо у него слегка центральноазиатское – он похож на личного тренера Чингисхана. Другой телохранитель Березовского держится слегка поодаль, чтобы обозревать всю окрестность. У обоих карманы пиджаков солидно оттопыриваются. Логично предположить, что это всё-таки не пистолеты. Наверное, бананы. Если запахнет жареным, они сделают из вас банановую коврижку. В свите Березовского русские и англичане. У всех английских юристов вид одинаковый: слегка оробелый, слегка пристыженный и слегка небогатый. Русские чувствуют себя не в своей тарелке: им не нравится в суде. Для русских суд – всегда нехорошее место. Кажется, что это персонажи из романов XIX века: галантный мужчина с грустным взглядом, немолодая женщина с пышной грудью и выбеленными волосами. Девушка в строгом костюме, которая, похоже, забыла надеть под него что бы то ни было, кроме туфель на восьмидюймовой платформе. Команда Абрамовича более многочисленна. Они стройнее, жёстче, целеустремлённее. Они красиво передают папки – ловко и агрессивно. Сразу ясно, что это «Челси» против «Динамо» (Архангельск). Телохранители Абрамовича похожи на щекастых бывших полицейских из полиции нравов. Но, возможно, это лишь демонстрация, что ему-то телохранители не нужны. Абрамович входит в зал незаметно. Внешность у него столь же незапоминающаяся, сколь он сам богат. Он ниже ростом, чем можно предположить, одет в незапоминающийся костюм с незапоминающимся галстуком. У него глаза фарфоровой куклы, а на лице слегка рассеянное, слегка удивлённое выражение. Кажется, будто он ничего не замечает, никем не интересуется. Это не высокомерие, не застенчивость, не грубость – он просто думает о чём-то другом. Адвокат Березовского Рабинович задаёт Абрамовичу мудрёные вопросы. Абрамович не понимает их, просит повторить, урезать, разъяснить. Иногда, когда Абрамовичу предъявляют какой-то необъяснимый поступок или значение слова, которое в него сознательно не вкладывалось, он говорит: «Это русское, русский понял бы это прекрасно. Возможно, здесь вы этого не понимаете. Если бы вы были русскими, то поняли бы». Душой, если не сердцем судебного дела, является странное слово krysha. Оно значит... гм, похоже, никто до конца не уверен в его значении. Судья – вспыльчивая блондинка. Она отчитывает адвокатов за повторы, отступления от темы и колебания. Она кричит, что в задних рядах кто-то пьёт из бутылки. На заседаниях Абрамович никогда не выходит из себя, даже когда Рабинович называет его лжецом. Он даже никогда не намекает, что у него есть темперамент. Видно, что этот зал, эти люди, вся эта история для него ничего не значат. Меньше чем ничего по сравнению с комнатами, людьми и бизнесом, которые привели его сюда. Похоже, что секрет успеха Абрамовича – в его умении ладить со всеми. Он никому не давал оснований для ненависти. Он мог организовать сделки между людьми, которые хотели убить друг друга, поскольку с ним они могли иметь дело. Березовский же совершил много просчётов. Он поверил в свою саморекламу. Телохранители ему ни к чему: на него не стоит тратить пули. Перевод inopressa.ru

Голубой экран

В понедельник 8 ноября выяснились подробности, касающиеся купли-продажи канала ОРТ (сейчас это Первый канал отечественного телевидения. – Прим. «АН»). В ходе допроса г-н Абрамович признался, что купил в феврале 2001 года ОРТ с согласия Кремля. Точнее он советовался о покупке акций телеканала с тогдашним главой администрации президента России Александром Волошиным.

«Если бы Волошин или президент страны сказал мне, что не рекомендует покупать акции ОРТ, я бы не стал покупать. Это довольно взрывоопасный продукт, акции ОРТ, поэтому если бы я почувствовал, кто-то сказал, что он против этого, я бы близко к ним не подошёл», – заявил Абрамович.

Вся эта история началась несколько раньше. После телепередачи, посвящённой гибели подводной лодки «Курск», Волошин встретился с Березовским и передал ему решение Владимира Путина: олигарх должен отказаться от акций ОРТ в пользу государства. Если же Березовский не согласится, то с ним может повториться история Владимира Гусинского. Этот олигарх был арестован в 2000 году по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах. Он был помещён в Бутырскую тюрьму, а после отказа от своего бизнеса освобождён под подписку о невыезде.

Якобы затем Путин лично встречался с Бадри Патаркацишвили. Во время разговора президент предложил «обоим убраться с ОРТ». Но он разрешил продать канал за 300 млн. долларов. Переговоры об этом со стороны государства уполномочен был провести министр печати и массовых коммуникаций Михаил Лесин. Получается, что при возвращении государству главного телеканала страны Путин поступил порядочно и по-человечески. Вместо того чтобы просто посадить Березовского, ему были выплачены деньги. Но как показала дальнейшая история – это не пошло ему впрок. Так что логика действий президента в отношении другого олигарха – Ходорковского – теперь становится очень понятной.