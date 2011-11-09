Какой он – русский «паровоз»?

Американские и западноевропейские общественные организации намерены очень пристально следить за ходом федеральных выборов в Государственную думу. Помогут им в этом так называемые некоммерческие и неправительственные организации (НКО и НПО). В том числе – правозащитные.

По вполне понятным причинам на Западе очень заинтересованы знать истинные результаты выборов. Особенно результаты «партии власти». Об этом говорят в администрации президента, считая любые подобные попытки вмешательством во внутренние дела.

Метод сбора данных не будет отличаться от того, что уже проводился на всех выборах в современной России. Это так называемый exit poll, то есть подсчёт голосов на выходе с избирательных участков. Стало известно и ещё об одной инициативе противников «Единой России». Они собираются протестировать таким методом ровно сто самых типичных избирательных участков по всей стране и сравнить эти данные с официальным результатом.

По некоторым данным, инициатором работы с НКО-НПО по проведению в день выборов 4 декабря exit poll выступило правительственное агентство США – USAID. В расшифровке – «Американское агентство по международному развитию». Оно отвечает за поддержку демократии более чем в 100 странах мира. В том числе и за нашу с вами суверенную демократию. За время своей работы в России с 1992 по 2009 год USAID потратило на её защиту около 2,6 млрд. долларов. Причём без «распила», то есть строго по делу. Вот американцев и интересуют результаты выборов как по России, так и в регионах, где списки «Единой России» составлены по принципу «паровоза». То есть возглавляются местными начальниками.

Наши общественные организации, озаботившись такой просьбой американцев, сами провести эту масштабную акцию не в состоянии. Поэтому обратились за помощью к тройке социологических «фондов», профессионально изучающих общественное мнение. От них о готовящейся проверке и узнали в администрации уже нашего президента. Русские, как известно, своих не сдают. Впрочем, «измерители» вполне могли бы дать заказчику такую информацию, которая устроит всех.