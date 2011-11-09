В Китае Путина признали Председателем

Снижение влияния «Единой России» в новой Госдуме – необходимое условие для реальной борьбы с коррупцией. Именно «правящая партия» успешно блокировала её в течение всего президентского срока Дм. Медведева.

Это раньше ЕР работала на Кремль, а теперь, кажется, её основным заказчиком стала бюрократия. Она превратилась в инструмент по отстаиванию исключительно интересов чиновников. Поэтому в снижении влияния ЕР для руководства страны, заинтересованного в повышении уровня управляемости, есть высший политический смысл.

Возможно, именно поэтому В. Путин отказался стать её фронтменом на этих выборах. А в составе фракции ЕР в новой Госдуме, скорее всего, будет группа ОНФ, которая не позволит действовать против В. Путина лично. Даже если партийные функционеры будут интриговать.

В результате «Единая Россия» лишится в Думе конституционного большинства. Скорее всего, здесь же сформируется альянс между КПРФ и «Справедливой Россией», при показной независимости ЛДПР. Всё это поможет В. Путину сохранить статус «надпартийного» президента, чья поддержка важна для всех фигурантов политических процессов. Ничто не сможет помешать ему к следующим парламентским выборам создать здесь и своё собственное партийное образование – «Народный фронт». И уже с опорой на него действовать на всём постсоветском пространстве. Не зря в составе фронта формируется транснациональная секция. Правда, осуществлению этих планов может помешать ревнивая «Единая Россия». Она постарается не допустить появления реального партийного проекта, альтернативного ей или по крайней мере захочет его контролировать.

Успех проекта «новый Путин», который, по сути, уже объявлен, возможен только при условии реализации идей Таможенного союза, ЕврАзЭС и Единого экономического пространства.

Проблема в том, что властные группы в Казахстане, Украине и Белоруссии слабо и, в общем, негативно на самом деле отреагировали на попытки В. Путина пропагандировать идею воссоздания СССР в виде Евразийского союза. Для восстановления новой трансрегиональной инфраструктуры ему придётся договариваться в рамках принципиально новой конфигурации, предусматривающей интересы не только российских, но и иных национальных элит, крайне скептически настроенных.

Единственный рычаг, который может использовать В. Путин, такой: Россия сможет прожить без советской инфраструктуры, а Казахстан, Белоруссия и Украина – едва ли. Однако у этого тезиса, конечно, есть сторонники и противники. Причём, противников больше.

Идея Евразийского союза, сначала была использована для китайской аудитории перед визитом премьера в КНР (там его теперь называют «председатель Путин», признавая национальным лидером). И на данном этапе она скорее является идеологической подкладкой под президентскую кампанию и больше предназначена для внутреннего пользования. Увы, но такой маневр необходим, чтобы отвлечь внимание от инициатив В. Путина в реализации данного проекта. Он уже вызвал серьёзный негативный резонанс у противников стратегического усиления России на мировой арене.

Похоже, что пост президента, то есть третий срок, для В. Путина является промежуточным. Скорее всего, он видит себя союзным президентом.