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В царстве запахов и знаков

№ 44(285) от 10.11.2011 [«Аргументы Недели », Андрей Угланов ]

В царстве запахов и знаков
http://lenta.ru

27 ноября состоится второе отделение ХII съезда «Единой России». Первое прошло в сентябре, где лидер партии и премьер В. Путин предложил президенту Медведеву перейти на должность председателя правительства, а тот просил В. Путина стать президентом.

Как известно, делегаты съезда идею поддержали. Во втором отделении должно произойти официальное выдвижение В. Путина в качестве кандидата в президенты от правящей партии. Для этого в Москву соберётся вся российская знать, чтобы попасть на глаза будущему суверену. Тем самым дать ему клятву верности своим голосованием. Как говорится – «припасть к перстню».

Но в современных реалиях не всё так просто. Желающих, понятно, много. Но даже из тех, кого пустят в зал, небожителями станут лишь посаженные в президиум к Путину и Медведеву. Туда, где на прошлых съездах сидели Грызлов, оказавшийся «перерожденцем» Лужков, Шаймиев и Шойгу. После них следуют делегаты, попавшие в первые ряды, – кого тоже будут показывать по телевизору. И неважно, если среди них окажутся министры и губернаторы, кого президент совсем недавно критиковал за коррупционные подозрения. Как говорил Уинстон Черчилль, всё равно, что о тебе пишут и говорят, кроме эпитафии на надгробье. Главное, оставаться на виду, и тогда любое лыко в строку.

Вот и здесь – на каком расстоянии от президиума окажется делегат (а сегодня почти все главные министры брошены по избирательным округам), такой и будет вероятность его появления в основном или «расширенном» правительстве. В этом один из главных законов современной российской Византии – страны знаков и запахов. Опытные царедворцы без ошибки узнают по ним о грядущей судьбе любого небожителя.

Кстати, президент Медведев существенно увеличил возможные вакансии для желающих. Его идея с «расширенным» правительством многим даёт шанс. Прежде всего – губернаторам и представителям вечно недовольной «общественности». Более подробно он расскажет об этой загадочной идее в своём последнем президентском Послании Федеральному Собранию. Это произойдёт за несколько дней до второго отделения съезда ЕР – 23 ноября. Это будет речь нового премьера. Понятное дело – о помощи бедным и о модернизации.

А уж после этих двух событий – 29 ноября соберётся актив ЕР совместно с новообразованным «общественным комитетом» для намётки состава будущего правительства.

На фоне таких грандиозных планов диссонансом прозвучали «замеры» социологических служб о падении доверия населения страны как к Путину, так и к Медведеву. Причём к президенту намного больше. Да так, что сам факт его ожидаемого премьерства можно подвергнуть сомнению уже сейчас. Он теряет доверие не только внутри страны, но и вне её. В Москву отказался приехать президент Обама, цинично сославшись на занятость. Власти Таджикистана публично плюнули в сторону Кремля, приговорив российского пилота к 8,5 годам лишения свободы по редкому в своей наглости предлогу. И Кремль только утёрся, рассмешив сотни тысяч таджиков, работающих в России.

На недавней встрече руководителей так называемой «двадцатки» во французских Каннах нашего руководителя поместили не привычно в центре для финальной фотосессии – рядом с Саркози или Обамой. Ему досталось весьма экзотическое место третьим слева между двумя дамами – президентшами Бразилии и Аргентины. Одновременно американский журнал Forbes поместил его на 59-е место в мире по влиятельности. Путин оказался на своём законном втором месте после Обамы.

Последним испытанием для международного рейтинга г-на Медведева станет саммит 21 страны, входящей в АТЭС. Он пройдёт 12–13 ноября в Гонолулу (США). Там тоже будет групповая фотография.

Вот и думается, что главная фигура как российской, так и мировой политики всё же подумает, прежде чем предлагать новой Думе нового премьера. Пора уже, чтобы он разбирался в промышленности, науке, сельском хозяйстве. Такие люди в стране есть даже среди губернаторов.

Да, так хотелось бы очень многим. Но в стране знаков и запахов всё не так. 59‑е место в Forbes является у нас достоинством. Премьер при сильном и всевластном президенте должен быть именно таким, какими были тихие и незаметные, без семи пядей во лбу, Фрадков или Зубков.

Увы, касается это не только премьера.

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