Избирательная кампания вышла на финишную прямую

Причем, получили разными путями. Если 4 парламентские партии не должны были собирать подписи в свою поддержку, то «Яблоко», «Правое дело» и «Патриоты России» их собирали. Собирали также по- разному.

«Яблочники», которые, по мнению Горизбиркома, 4 года назад чуть-чуть «перебрали» недостоверных подписей, в этом году подошли к их сбору крайне серьезно. «Правые» же и «Патриоты» собрали нужное число подписей буквально за 4 дня. А ведь это более 33 000 именных признаний петербуржцев в согласии видеть данные партии в избирательном бюллетене.

В итоге подсчет «неправильных» подписей «Яблока» показал, что их около 9% из 10 возможных при крайне тщательном досмотре, а вот «правые» и «Патриоты», похоже, отделались общим просмотром. Подписи первых просмотрены частично, их качество удовлетворило Горизбирком, ну а вторые хоть и немного испугались, когда их подписные листы сначала забраковали, но затем, по настоянию Центризбиркома, все же были утверждены. Хотя, как рассказал «АН» источник в городской избирательной комиссии, у «Патриотов» количество брака составляло «не менее 60%, чуть меньше у «правых», но тоже значительно выше 10%.

Косвенно о том, как собирались подписи говорят и данные по потраченным средствам партий. Так, по окончании сбора автографов «яблочники», по словам заместителя председателя Горизбиркома Дмитрия Краснянского, потратили из своих фондов более 1 млн рублей, тогда как другие две — по паре десятков тысяч.

В ходе этого предварительного тура действовали и другие партии. Конечно, самыми пышными агитками нас просвещает «Единая Россия». Сначала общенародный фронт, ну а затем и другие агитприемы – предложения обращаться в приемную по проблемам ЖКХ, массовые уличные выступления, организация концертов. В частности с последними был связан и инцидент, касавшийся концерта в Ледовом дворце. На пригласительных билетах использовалась символика «Единой России». По этому поводу даже была направлена жалоба в Горизбирком. Но в результате, как утверждает Дмитрий Краснянский, «выяснилось, что это было оплачено из избирательного фонда партии».

Что касается других жалоб, которые поступили в избирком (на момент верстки номера их всего три — АН), то это заявление на использование логотипа «Единой России» в карикатуре, которая была напечатана в партийной газете КПРФ. В итоге все закончилось объявлением предупреждения изданию и федеральному руководству КПРФ. «Хотя за это нарушение возможно применение более суровых мер, вплоть до отмены регистрации списка кандидатов», — отметил Краснянский.

Предупредили и «Яблоко» за то, что один из кандидатов партии использовал свое журналистское право в предвыборных целях. Вопрос странный, потому как агитация в косвенной форме прозвучала из уст интервьюируемого писателя, но никак не от автора статьи.

Проблемы, связанные с изъятием предвыборных материалов «Справедливой России» в некоторых местах агитации, не вышли на уровень Горизбиркома. Как стало известно АН, эти действия будут рассматриваться в судах и прокуратуре.

Ну а ЛДПР пока замечена только некоторыми плакатами с Владимиром Жириновским и небольшим митингом в честь праздника Народного единства 4 ноября на Пионерской площади.

Анализируя многочисленные социологические опросы, можно придти к некоторым общим знаменателям. Если отбросить федеральные и, порой, ангажированные опросы, то в Петербурге ситуация следующая: «ЕР» пока имеет в своем багаже от 30 до 37% народного признания, стабилен ЛДПР — 8–10% голосов. КПРФ пока способна набрать от 12 до 20%. Непонятен рейтинг «Справедливой России»: по одним подсчетам они еле-еле проходят в Законодательное собрание, по другим — их рейтинг превышает уровень КПРФ и достигает 23%.

Что же касается непарламентских партий, то наибольший шанс пройти в ЗакС имеет «Яблоко», так как их рейтинг находится в районе от 5 до 12%. Кстати, от этого напрямую зависит рейтинг СР. Многие политологи замечают, что «яблочники» имеют даже некоторые преференции от чиновников и единороссов, чтобы снизить процент наиболее яркой оппозиции — эсеров.

«Правое дело», хоть и претендует на 7%, пока обладает в 2 раза меньшим числом сторонников. Еще ниже котируются «Патриоты России». Кстати, как отметили в Горизбиркоме, бывали случаи, когда партии или депутаты набирали меньшее число голосов, чем подписей. Будем надеяться, что такое с данными партиями не случится. Ну а главное, как отмечают все — и политологи, и социологи — это явка избирателей. Чем она будет выше, тем пестрее окажется состав Законодательного собрания нашего города.