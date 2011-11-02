Через семь лет Британия будет повержена

Британский таблоид Daily Mail в начале недели опубликовал статью, в которой попытался спрогнозировать ближайшее будущее Европы в случае краха евро. По версии англичан, дальнейшее развитие кризиса Еврозоны может поставить под угрозу мир на континенте. Итак, представьте, прошло всего семь лет, а немецкие войска уже штурмуют Грецию. Русские танки раздавили Латвию. Франция унижает британскую армию.

Сегодня, 29 октября 2018 года, настал самый чёрный час для Британии. Наши вооружённые силы потерпели унизительное поражение на театре боевых действий в Европе. Тысячи наших молодых мужчин и женщин оказались в лагерях военнопленных.

От Бельгии до Афин Европа обливается кровью. А на востоке русский медведь неумолимо ужесточает свой натиск – старая империя восстаёт на руинах европейской мечты. Британский премьер-министр подал в отставку после беспрецедентной череды поражений. Старики и подростки роют оборонительные рвы на улицах английских городов. У вооружённого ополчения не хватает техники и боеприпасов, поэтому оно продержится не больше недели. Тем временем по ту сторону Ла-Манша вражеские войска завершают подготовку к вторжению в Британию. Некоторые уже говорят о капитуляции, и никто не говорит о победе.

Не прошло и 10 лет со времён, когда миллионы людей верили в мирную объединённую Европу. Как же мы дошли до такого? Поворотным моментом была последняя неделя октября 2011 года, а конкретно – саммит ЕС в Брюсселе. 14-я за 20 месяцев попытка спасти евро.

Чтобы бундестаг одобрил выделение 1 трлн. евро на антикризисные меры, канцлер Меркель предостерегла: нельзя считать, что ещё полвека мирной жизни в Европе – это данность. Наблюдатели насмешливо обвинили её в мелодраматичности. Но 7 лет спустя, никто уже не смеётся.

К февралю 2012 года стало очевидно, что очередная попытка спасти Еврозону провалилась, и почти все страны Западной Европы увязли в рецессии. В марте Греция вышла из зоны евро, и европейские рынки потерпели величайшие в истории убытки.

Антикапитализм пленил целое поколение. Одновременно появились первые признаки зловещего нового авторитаризма. Когда Берлускони официально попросил помощи у европейских партнёров, Саркози охотно ввёл в Италию войска. Европейские миротворцы также появились в крупных городах Греции. Континент медленно, но верно сползал к вооружённому конфликту.

В марте 2013 года последний в истории саммит ЕС завершился расколом: многие страны отказались выполнить требования Германии об экономии бюджета и экономической интеграции. В Европе окрепли националистические движения. От Мадрида до Будапешта иностранцы и иммигранты становились жертвами нападений.

Больше всего от финансового кризиса пострадала Латвия. А поскольку треть её населения – этнические русские, недовольство экономической обстановкой вскоре переросло в националистическую конфронтацию. 12 августа 2015 года, после боёв на улицах Риги российская армия перешла границу. Путин уверял мир, что русские пришли восстановить порядок, но россиянам заявил: «Кризис Европы – шанс для России. Времена унижений позади, наша империя возродится».

Запад не пришёл на помощь Латвии, хотя она состоит в НАТО. Новый американский изоляционизм означал, что членство в НАТО фактически перестало что-либо значить. А в Лондоне новый премьер-министр поклялся не посылать британские войска «на помощь далёкой стране, о которой мы ничего не знаем».

Москва поняла всё недвусмысленно. Спустя полгода российские миротворцы перешли границу с Эстонией, а в марте 2016 года армия Путина оккупировала Литву, Белоруссию и Молдавию. На упрёки Брюсселя Кремль возразил, что европейские миротворцы уже патрулируют улицы Афин, Рима и Мадрида.

Саркози возомнил себя реинкарнацией Наполеона. В октябре 2011 года он велел Кэмерону «заткнуться». Теперь же он сорвался в откровенную англофобию. В августе 2016 года Саркози заявил в интервью, что кризис пришёл из Лондона. «Но дни Великобритании сочтены. Будущее – на русском Востоке», – добавил он. Некоторые британские газеты сочли, что Саркози признал негласный альянс Москвы и Парижа, подслащённый российскими нефтегазовыми прибылями.

В конце 2016 года Саркози заявил, что все члены ЕС должны вступить в Еврозону либо поплатиться за нежелание это сделать. Великобритания категорично отказалась, Франция усилила давление.

К лету 2017 года разногласия между фламандцами и валлонами в Бельгии приняли кровавый оборот. 1 августа Саркози направил туда французских десантников. «Брюссель – сердце Европы. Он является законной частью Франции», – заявил он. Великобритания восприняла это как величайшую провокацию и отправила в Бельгию своих миротворцев. Но Франция обладала численным превосходством.

Итак, год спустя мы оказались в тяжелейшем положении. Французская армия при помощи испанцев и итальянцев, опираясь на деньги Германии и негласную поддержку неоимпериалистической России, окружила наш экспедиционный корпус по ту сторону Ла-Манша и разгромила его в пух и прах. На прошлой неделе, обращаясь к огромной толпе в оккупированном Брюсселе, Николя Саркози заявил, что «настало время смыть позорное пятно Ватерлоо».

«Британия всегда была частью Европы, даже если сами британцы отказываются это признать. Пора принять их в нашу семью – если понадобится, силой», – заявил Саркози. Как жаль, что в 2011 году никто не прислушался к словам Меркель.