Путь сироты

В Лондоне продолжается суд между опальным олигархом Борисом Березовским и миллиардером Романом Абрамовичем (начало см. в «АН» №41 и 42 за 2011 год). С начала суда прошёл уже месяц, но до конца этой крупнейшей тяжбы «родных» нам олигархов (сумма иска 5,5 млрд. долл.) очень далеко.

После многодневного допроса истца – г-на Березовского и нескольких свидетелей с его стороны наблюдателям стало казаться, что опальный олигарх попусту «глотает пыль» в суде и ничего не добьётся. Он давал слишком противоречивые показания и постоянно путался в ответах. Всё это привело к тому, что западные СМИ потеряли первоначальный интерес к процессу. Но дальнейшие события разбили такие настроения в пух и прах – в ходе суда стали выясняться всё новые шокирующие подробности. А в начале этой недели зал опять заполнился до отказа. Суд приступил к допросу ответчика – Романа Абрамовича. Впрочем, обо всём по порядку.

Ходорковский и Невзлин: «Абрамович – никто»

Последним ключевым свидетелем со стороны г-на Березовского стал бывший акционер ЮКОСа Леонид Невзлин. Сейчас он проживает в Израиле, и не захотел лично явиться в Лондон. Однако, будучи в Нью-Йорке, связался с Высоким судом по видеосвязи. Г-н Невзлин попытался прояснить суду ключевой вопрос процесса – кто в середине 90-х годов был истинным владельцем крупнейшей компании «Сибнефть».

По словам г-на Невзлина, экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, отбывающий ныне большой срок в заключении, ранее рассказывал ему много интересного об отношениях двух олигархов. В частности, якобы Ходорковский лично видел документы, подтверждающие заявление Березовского о том, что в те годы он являлся основным акционером компании «Сибнефть». Более того, Невзлин утверждает, что беглый олигарх имел в компании решающий голос. «Если бы Ходорковский не видел никаких документов, он не стал бы мне об этом говорить», – уверенно рассказал он.

Как заявил г-н Невзлин, информация о точном составе акционеров «Сибнефти» была необходима Ходорковскому, чтобы правильно провести её слияние с ЮКОСом. Поэтому он уверен, что сведения о держателях акций – достоверны. И хотя в официальных списках акционеров компании Березовский не значится – он всё-таки входил в число владельцев. Более того, размер его собственности обговаривался ещё во время подготовки пресловутого залогового аукциона, решившего судьбу «Сибнефти». В те годы существовала практика, когда участники подобных сделок в узком кругу предварительно делили ту или иную компанию.

Далее Невзлин заявил, что деньги на покупку «Сибнефти» Березовскому и Абрамовичу дал банкир Александр Смоленский (владелец банка «СБС-Агро». – Прим. «АН»). Причём сделал он это «только под авторитет Березовского». Сам же Невзлин перед залоговым аукционом вообще ничего не слышал об Абрамовиче. «Я хорошо знал, кто тогда имел вес в России и мог участвовать в приватизации. Тот факт, что я ничего не знал об Абрамовиче, говорит о том, что он был не очень важной фигурой в России», – сказал Невзлин.

Чтобы высокий лондонский суд поверил ему больше, Невзлин добавил – информация об акционерах «Сибнефти» была крайне важна для бывшего главы ЮКОСа. Она требовалась для «ведения максимально прозрачного бизнеса». Как отмечают наблюдатели, услышав эти слова, адвокаты Абрамовича серьёзно занервничали. Это не удивительно. Западные СМИ уже более 8 лет повторяют тезис о «честном и алчущем свободы олигархе Ходорковском, который пострадал за стремление вести прозрачный бизнес». Он столь прочно засел в головы английского истеблишмента, что защита владельца «Челси» почувствовала – Невзлину поверят все.

Поэтому адвокаты начали решительно оспаривать показания экс-акционера «Юкоса». Но Невзлин не сдавался – он отбил несколько попыток заставить его признать: никаких документов Ходорковский не видел. В конце концов адвокаты были вынуждены отступить. Видимо, опасаясь ещё более ухудшить положение своего подзащитного, они быстро прервали допрос.

От пластмассовых игрушек до торговли нефтью

Самое интересное началось в понедельник 31 октября – суд приступил к допросу Романа Абрамовича. Перед этим его адвокаты представили 98-страничный том письменных показаний миллиардера. В них Абрамович описывает всю свою жизнь. По словам его защиты, она представляет собой «уникальную российскую историю, начинающуюся в относительной бедности в Саратове» (место рождения Абрамовича. – Прим. «АН»). Западная пресса оценивает этот доклад, как «редкостный и детальный рассказ об экстраординарном взлёте Абрамовича на вершины богатства, изложенный его собственными словами».

Как утверждает английская газета The Times, согласно письменным показаниям, бизнес-история круглого сироты Абрамовича (он лишился родителей в раннем детстве. – Прим. «АН») начинается в 1987 году. После демобилизации из армии (1986 г. – Прим. «АН») он не стал доучиваться в институте, а устроился на работу простым механиком (по другим данным – сварщиком). Одновременно решил заняться бизнесом – организовал кооператив по производству пластмассовых игрушек.

За последующие четыре года будущий миллиардер достаточно быстро достиг успехов в бизнесе и уже в 1991 году «пошёл на повышение» – начал торговать нефтью и цементом. К этому времени относится эпизод из биографии Абрамовича, который заинтересовал адвоката Березовского Рабиновича. Он представил суду несколько документов, доказывающих, что в начале 90-х у ответчика были проблемы с законом. Видимо, речь шла об уголовном деле 1992 года, когда Абрамовича обвинили в хищении 55 цистерн с дизельным топливом. В своём ответе миллиардер назвал возбуждённое тогда по статье «мошенничество» дело простым «инцидентом». По его словам, позднее оно было закрыто.

Абрамович хотел и дальше развивать свой бизнес. Но, чтобы в те годы добиться большего, нужно было иметь: «не только хорошие отношения с руководством предприятий и властями в регионах, но также связи с кем-то, имеющим политическое влияние в верхах, чтобы он пробил необходимые законодательные шаги и предоставил «крышу».

Krysha mochit и kidaet Любопытно, что Высокий лондонский суд решил не переводить понятие «крыша» на английский язык, а просто записывать его в протоколе суда латинскими буквами – krysha. Видимо, так же решено поступить и с другими словами из лексикона олигархов 90-х годов: кинуть – кinut и замочить – zamochit.

«Пираты» Карибского моря

Возможность заиметь такую крышу представилась Абрамовичу довольно скоро. Из его письменных показаний следует, что он познакомился с Березовским в 90-е годы во время отдыха на Карибском море. В это поистине историческое для судьбы нашей родины путешествие обоих бизнесменов пригласил Пётр Авен (в 1991–1992 гг. министр внешнеэкономических связей в «правительстве Гайдара». Сейчас миллиардер, совладелец «Альфа-банка». – Прим. «АН»).

Во время круиза на личной яхте Авена молодой Роман Аркадьевич заключил с опытным Борисом Абрамовичем своеобразную сделку. Он обязался оплачивать текущие расходы и телеканал ОРТ, принадлежавший Березовскому. За это олигарх пообещал предоставить ему «крышу» – лоббировать создание компании «Сибнефть» в Кремле. Чтобы читатели лучше поняли стремительность взлёта карьеры Абрамовича, напомним, что в то время ему не было и 30 лет (родился в 1966 году).

Во время обсуждения деталей сделки Березовский заявил, что хочет получать за свои услуги 30 млн. долларов в год. Сумма для Абрамовича была огромной, но вполне посильной – все его компании приносили тогда около 40 млн. долларов прибыли в год. К тому же отказаться он уже не мог. По понятиям тех лет, «крыше», защищающей бизнес, нужно было платить столько, сколько она захочет.

Вот так просто и несколько буднично под тенью склонённых южных пальм на белом карибском песке, омываемом бирюзовым морем, началась «выдающаяся карьера» мультимиллиардера Романа Абрамовича. Сейчас, оглядываясь в сумрачное прошлое, Абрамович утверждает, что тогда ему казалось: «Березовский способен обеспечить политическую и физическую защиту». Словом, «крыша» хоть куда. В ту лихую пору, когда до сих пор нераскрытые заказные убийства сотрясали Россию намного чаще, чем обычные грозы, без такого покровительства было не обойтись. К тому же, как утверждает Абрамович, Березовский в те годы был: «Совершенно необычным человеком, и обычные правила на него не распространялись… Более того, Березовский имел прочные связи с чеченскими элементами, которые в то время обладали в Москве сильным влиянием».

Миллион туда, миллиард сюда

Однако во время допроса в суде Абрамович неожиданно стал настаивать, что занимался нефтяным бизнесом «без какой-либо «крыши», что бы это ни значило». Адвокат Рабинович сразу же указал на расхождение данного ответа с его письменным свидетельством. Но миллиардер заявил: «По моим ощущениям, я говорю ровно то же самое».

Многие наблюдатели считают, что в этом случае владелец «Челси» – «поплыл». Он так же, как и Березовский, стал противоречить сам себе. В его письменных показаниях есть немало примеров, когда он платил Березовскому за «крышу». Так, в марте 1995 года Абрамович испытал сильное раздражение – ему пришлось дожидаться встречи с Березовским целых 6 часов. Затем олигарх потребовал от него сущую мелочь – ещё 8 млн. долларов на убыточный телеканал ОРТ.

В дальнейшем Абрамович платил по 80 млн. долларов в год. Как утверждают его адвокаты, выплаты «крыше» продолжались «в течение шести лет». Сначала миллиардер оплачивал помощь в бизнесе, а потом давал деньги, «потому что опасался, что за отказом последуют принудительные меры политического и экономического характера». В итоге за все годы «крёстный отец» Березовский получил 2,5 млрд. долларов. Всем понятно, что это не были выброшенные на ветер деньги. Скорее всего, через свою «крышу» Абрамович познакомился с членами пресловутой «Семьи» президента Бориса Ельцина. Во время допроса миллиардер признал, что «давно знает Александра Волошина» (бывший глава администрации Ельцина). Более того, он «может называть его своим другом».

В целом, как отмечают эксперты, письменные показания Абрамовича во многом напоминают своеобразный «плач Ярославны». По словам владельца «Челси», Березовский никогда не относился к нему, «как к равному»: «я не был его протеже, он не был моим покровителем. Глядя в прошлое, я сомневаюсь, что могу назвать его близким другом». Несмотря на всё это, Абрамович утверждает, что «чувствовал сильную эмоциональную связь с Березовским и раньше всегда уважал его». Однако в ответ на это беглый олигарх цинично «доил его». Сейчас же он не имеет никаких моральных и юридических обязательств, чтобы продолжать выплачивать Березовскому столь невероятные и фантастические суммы.

Свою позицию Роман Абрамович подтвердил и в ходе допроса. Он продолжал настаивать, что Березовский никогда не владел активами «Сибнефти». На все вопросы адвокатов опального олигарха миллиардер отвечал без каких-либо эмоций и методично отрицал все пункты заявлений защиты Березовского.

Эх, рано встаёт охрана Одним из главных эпизодов, оспариваемых в суде, является «легендарная» встреча двух миллиардеров в замке г-на Березовского на мысе Антиб (Лазурный Берег, Франция). Березовский утверждает, что именно там в декабре 2000 года Абрамович с помощью шантажа принудил его по дешёвке продать свою многочисленную собственность. Чтобы доказать этот факт, адвокаты опального олигарха предложили заслушать его бывшего телохранителя – француза Ришара Жиру. В то время он командовал целым взводом (15 человек) хорошо вооружённых «головорезов», охранявших покой и сон Березовского. По словам телохранителя, такое количество бойцов требовалось потому, что Борис Абрамович считал – его жизнь находится под серьёзной угрозой. Охранники несли круглосуточное дежурство по всему периметру виллы и постоянно находились в состоянии «высокой готовности». Г-н Жиру по-солдатски прямо заявил Высокому суду: «Г-н Березовский совершенно чётко объяснил мне, почему он покинул Россию – из-за угрозы для жизни». Затем бывший главный телохранитель подтвердил, что Абрамович действительно бывал в шикарном особняке Березовского. Он лично знал российского миллиардера в лицо: «Я раньше видел его в доме». Правда, документально подтверждённых записей об этом нет. Впрочем, у лондонского суда подобные обстоятельства уже не вызывают удивления – в большинстве случаев официальные подтверждения показаний в ходе процесса вообще отсутствуют. Поэтому судья вынуждена полагаться в основном на устные свидетельства. Как утверждает г-н Жиру, «одна встреча между олигархами точно проходила после ареста Николая Глушкова (бывший топ-менеджер Аэрофлота, арестован в декабре 2000 года. – Прим. «АН»)». Однако французский охранник затруднился назвать точную дату. Но он хорошо помнит, что после задержания Глушкова охрана Березовского была серьёзно усилена. На въезде в замок телохранители регистрировали всех посетителей и проверяли все машины. Но были и исключения – VIP-гостей по просьбе г-на Березовского охрана не проверяла. Опальный олигарх, пренебрегая собственной безопасностью, иногда приказывал: «Эту машину пропустите без досмотра». Именно по этой причине, как утверждает г-н Жиру, и нет никаких записей о визите Абрамовича на мыс Антиб.

Кто убил Патаркацишвили?

В письменных свидетельствах Абрамовича есть ещё один любопытный момент. По словам миллиардера: «грузинский магнат Бадри Патаркацишвили за день до своей смерти просил о срочных переговорах с ним». Якобы в 2008 году Роман Аркадьевич получил сообщение, в котором говорилось, что: «Бадри должен сообщить ему нечто очень тревожное и просит срочно с ним встретиться». Абрамович согласился, но уже на следующий день услышал шокирующую новость о смерти Патаркацишвили.

По мнению экспертов, давая такие показания, Абрамович, вольно или невольно, усиливает подозрения о насильственном и преступном характере смерти грузинского бизнесмена. Сам же Абрамович утверждает, что всегда был в хороших отношениях с покойным. Далее в своих письменных показаниях миллиардер заявляет, что «согласился выплатить Патаркацишвили 500 млн. долларов за его посредничество и «крышу».

Деньги для Чечни На второй день допроса Абрамович рассказал о связях Березовского с чеченскими боевиками. По его словам, в 90-е годы в Москве «было распространено мнение», что Березовский связан с чеченцами. Они занимались обеспечением безопасности автомобильного бизнеса опального олигарха и имели большое влияние в Москве. Причём из этого тогда никто не делал тайну: «Всё, что связано с чеченскими сепаратистами и их финансированием, было общеизвестным фактом. Никто этого на тот момент не скрывал, даже министр внутренних дел», – сообщил Абрамович. Далее миллиардер заявил, что он давал деньги Березовскому для выкупа двух британских граждан, взятых в заложники в Чечне. Вызволять англичан на Кавказ отправился Бадри Патаркацишвили. Когда дело было сделано, появился Березовский в окружении журналистов и затем в СМИ прошёл «постановочный сюжет», объявляющий главным спасителем Березовского.

P. S. После допроса Абрамовича суд может заслушать по видеосвязи шестерых его свидетелей с Чукотки. Предполагается, что они смогут прояснить ситуацию о местонахождении миллиардера в декабре 2000 года. Однако организация такой конференции зависит от погоды на Чукотке.